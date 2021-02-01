Еда из TikTok, рост dark kitchen и ценность человеческого общения: что нам ждать от баров и ресторанов в 2021 году?

Тренды ресторанного и барного маркетинга 2021 года

Мария Тюменева, основатель и партнер агентства «Аппетитный маркетинг»: «Очевидны инструменты, которые результативны и эффективны — работа в Digital пространстве, в первую очередь таргетинг; событийный маркетинг (гастроли и ужины шефов и барменов, коллаборации с брендами, мероприятия с лидерами мнений). Работа с инфлюенсерами становится невероятно важной: к сожалению для СМИ, сторис блогера с 100 000 подписчиков просмотрит вдвое больше людей, чем такую же сторис у очень классного журнала. В 2021 году я выделяю три основных направления, которые привлекают гостепоток, это digital marketing (Instagram и таргетинг есть и в ближайшее время останется главным продающим инструментом для ресторанов), событийный инфлюенс-маркетинг и работа с гостевой базой (для удержания гостей и мотивации приходить в гости снова).

Однажды мы привозили Егора Анисимова из Владивостокского Zuma в московский ресторан «Белуга». Вышло порядка 25 публикаций в очень топовых изданиях, но было ноль проданных мест. За один день работы и коммуникации с постоянными гостями были забронированы все места».

Наталья Малиновская, глава маркетинга в ресторанах Арама Мнацаканова: «Чат-боты, поиск по словам и по картинке, управляемые искусственным интеллектом, shoppableposts будут очередными вызовами для людей, отвечающих за маркетинг. В случае новых карантинов все эти технологии позволят ресторанам развивать доставку и создавать виртуальные пространства для общения с гостями.

В мире всеобщей диджитализации жизни особенно возрастет ценность простого человеческого общения. К счастью, в ресторане мы ежедневно встречаемся с гостями лично и возможности для построения прямых коммуникаций у нас достаточно. Поэтому мы непрерывно совершенствуемся в CRM, в навыках персонализированного сервиса и искусстве создавать простые, четко организованные, удобные и красивые меню».

Вас расстроит, если доставка шведской мебели опоздает на пару часов, но если это случится с вашим заказом из ресторана — готовьте ваши пальцы для разгромного отзыва в сторис.

Александра Флейшман, директор по маркетингу Ginza Project: «Раньше брендбуки включали в себя макет бланка, блокнота, ручки и бейджа, а теперь это несколько вариантов дизайна масок для персонала, оформление защитных щитов в контактных зонах, миллионы макетов для соцсетей, которые стали важнее, чем сайты.

Бренды ждут технологические нововведения на стыке гостеприимства и цифры. Вас расстроит, если доставка шведской мебели опоздает на пару часов и курьер будет не сильно улыбчив, но если это случится с вашим заказом из ресторана — готовьте ваши пальцы для разгромного отзыва в сторис. И если команда работает в одной правильно заряженной атмосфере, то в новом цифровом пространстве есть программное обеспечение, которое может подвести. Это надо мастерски сводить.

СММ ресторана — это всегда про две вещи: предоставить исчерпывающую и актуальную информацию в реальном времени и через буквы донести до гостя, что вы на одной волне. Поэтому для одного заведения будет актуальна кислотная сторис в стиле аниме «три пиццы за 555 рублей», для другого — прямой эфир с рассказом владельца о том, какие заведения стоит посетить, если вы оказались в районе Порта Нолана Маркет».

Яна Курникова, маркетинговый директор ресторанов Italy, Goose Goose, Hitch: «В 2021 году «устоявшиеся» тренды ожидает трансформация. Безусловно, цифровизация и персонализация продолжат свое развитие так же, как и внедрение CRM и построение CJM, а email-рассылки станут более персонализированными. Большие ресурсы будут направлены на коллаборации с локальными партнерами, а затем с крупными. Основной тренд 2021 года — создание комьюнити вокруг проектов. Важно выстроить план и стратегию по работе с инфлюенсерами, оценить качество их контента и аудиторию. Эффективность такого инструмента для бизнеса легко оценить при помощи статистики в соцсетях и utm-меток. И, конечно, не стоит гнаться за миллионниками и тысячниками, лучше выбирать действительно интересных личностей, пусть с небольшой аудиторией.

В направлении доставки мы ожидаем рост dark kitchen. Кроме сайта важно иметь и свое многофункциональное мобильное приложение, которое позволит создавать индивидуальные пуши и промокоды в зависимости от предпочтений пользователя и истории заказов».