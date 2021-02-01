Еда из TikTok, рост dark kitchen и ценность человеческого общения: что нам ждать от баров и ресторанов в 2021 году?

Как бары и рестораны будут заманивать нас в 2021 году? «Собака.ru» узнала у ведущих ресторанных маркетологов, чего нам ждать.
Тренды ресторанного и барного маркетинга 2021 года
Мария Тюменева, основатель и партнер агентства «Аппетитный маркетинг»: «Очевидны инструменты, которые результативны и эффективны — работа в Digital пространстве, в первую очередь таргетинг; событийный маркетинг (гастроли и ужины шефов и барменов, коллаборации с брендами, мероприятия с лидерами мнений). Работа с инфлюенсерами становится невероятно важной: к сожалению для СМИ, сторис блогера с 100 000 подписчиков просмотрит вдвое больше людей, чем такую же сторис у очень классного журнала. В 2021 году я выделяю три основных направления, которые привлекают гостепоток, это digital marketing (Instagram и таргетинг есть и в ближайшее время останется главным продающим инструментом для ресторанов), событийный инфлюенс-маркетинг и работа с гостевой базой (для удержания гостей и мотивации приходить в гости снова).
Однажды мы привозили Егора Анисимова из Владивостокского Zuma в московский ресторан «Белуга». Вышло порядка 25 публикаций в очень топовых изданиях, но было ноль проданных мест. За один день работы и коммуникации с постоянными гостями были забронированы все места».
Наталья Малиновская, глава маркетинга в ресторанах Арама Мнацаканова: «Чат-боты, поиск по словам и по картинке, управляемые искусственным интеллектом, shoppableposts будут очередными вызовами для людей, отвечающих за маркетинг. В случае новых карантинов все эти технологии позволят ресторанам развивать доставку и создавать виртуальные пространства для общения с гостями.
В мире всеобщей диджитализации жизни особенно возрастет ценность простого человеческого общения. К счастью, в ресторане мы ежедневно встречаемся с гостями лично и возможности для построения прямых коммуникаций у нас достаточно. Поэтому мы непрерывно совершенствуемся в CRM, в навыках персонализированного сервиса и искусстве создавать простые, четко организованные, удобные и красивые меню».
Александра Флейшман, директор по маркетингу Ginza Project: «Раньше брендбуки включали в себя макет бланка, блокнота, ручки и бейджа, а теперь это несколько вариантов дизайна масок для персонала, оформление защитных щитов в контактных зонах, миллионы макетов для соцсетей, которые стали важнее, чем сайты.
Бренды ждут технологические нововведения на стыке гостеприимства и цифры. Вас расстроит, если доставка шведской мебели опоздает на пару часов и курьер будет не сильно улыбчив, но если это случится с вашим заказом из ресторана — готовьте ваши пальцы для разгромного отзыва в сторис. И если команда работает в одной правильно заряженной атмосфере, то в новом цифровом пространстве есть программное обеспечение, которое может подвести. Это надо мастерски сводить.
СММ ресторана — это всегда про две вещи: предоставить исчерпывающую и актуальную информацию в реальном времени и через буквы донести до гостя, что вы на одной волне. Поэтому для одного заведения будет актуальна кислотная сторис в стиле аниме «три пиццы за 555 рублей», для другого — прямой эфир с рассказом владельца о том, какие заведения стоит посетить, если вы оказались в районе Порта Нолана Маркет».
Яна Курникова, маркетинговый директор ресторанов Italy, Goose Goose, Hitch: «В 2021 году «устоявшиеся» тренды ожидает трансформация. Безусловно, цифровизация и персонализация продолжат свое развитие так же, как и внедрение CRM и построение CJM, а email-рассылки станут более персонализированными. Большие ресурсы будут направлены на коллаборации с локальными партнерами, а затем с крупными. Основной тренд 2021 года — создание комьюнити вокруг проектов. Важно выстроить план и стратегию по работе с инфлюенсерами, оценить качество их контента и аудиторию. Эффективность такого инструмента для бизнеса легко оценить при помощи статистики в соцсетях и utm-меток. И, конечно, не стоит гнаться за миллионниками и тысячниками, лучше выбирать действительно интересных личностей, пусть с небольшой аудиторией.
В направлении доставки мы ожидаем рост dark kitchen. Кроме сайта важно иметь и свое многофункциональное мобильное приложение, которое позволит создавать индивидуальные пуши и промокоды в зависимости от предпочтений пользователя и истории заказов».
Есть ли у TikTok будущее?
Мария Тюменева: «TikTok — новый канал коммуникации для ресторанной сферы. Невероятное создание с огромной аудиторией и охватами, неизведанный мир, в котором мы уже разбираемся и будем дальше крутить-вертеть, как же все должно работать, чтобы приносило пользу. Это формируется прямо на наших глазах: мы участники всего происходящего, первопроходцы. Постоянно что-то меняется, добавляется, внедряется, тестируется. TikTok — маркетинговый тренд, с которым рестораторы и маркетологи только знакомятся и активно изучают, пока еще есть возможность занять свою нишу.
Еще мы обсуждали с коллегой такой технологический тред, как faceid. Уже KFC запустил новый формат ресторана, в Prime можно оплачивать с помощью фейсайди. И вот буквально на днях вышла новость о том, что московское метро тоже внедряет эту систему. Можно предположить, что технология станет распространенной уже в текущем году».
Александра Флейшман: «Мы с супругом смеялись над тем, как в начале 10х годов надо было заставлять идти в инстаграм, а теперь все тоже самое с ТикТоком. Проекту хорошо быть умело представленным на любой платформе. Для этого не нужно много ресурсов, главное аккуратность, последовательность и своевременная проверка актуальности информации. Если есть возможность и есть креативный центр, то конечно надо развиваться в новом направлении, чтобы его понять и оценить. Лайки и ТикТок — это возможность понаблюдать за языком коммуникации следующих поколений».
Наталья Малиновская, глава маркетинга в ресторанах Арама Мнацаканова: «Короткие видео последние несколько лет являются основным трендом в мировом социальном контенте. Поэтому, возникновение ТикТока было делом времени. Естественно, что ресторанам интересны и новые возможности видео-контента, и прогрессивная молодая аудитория этой платформы. Рестораны по всему миру активно используют ТикТок для проведения мастер-классов, продвижения рецептов, показывают жизнь ресторана. Одним из самых ярких примеров агрессивного и успешного маркетинга в TikTok – промо ChipotleMexicanGrill, одной из ведущих мировых фастфуд-сетей с оборотом почти в 6 млрд долларов, которая пришла в ТикТок именно для того, чтобы быть ближе к поколению Z.
Мы тоже запланировали в этом году премьеру в TikTok, готовим контент! В этом году 20-летие Probka family и мы приступили к съемкам масштабного проекта».
А что останется с нами?
Александра Флейшман: «Когда мы с Sergey Poluse открывали наше агентство Fink, то решили сразу доносить наших заказчиков очень важную установку: любые каналы коммуникации хороши, если использовать их с умом. Даже реклама в почтовых ящиках, под дворники или в лифте может быть полезной и нужной. Для этого с мышления «купи закажи забронируй» надо перейти к мышлению «как сделать твою жизнь проще и лучше». Так и появляются «стакан морса в подарок, при заказе от 5000р». В первую волну мы за неделю отправили больше 100 промо-наборов и зарядили механику для блогеров и партнеров. Редкий случай, когда я увидела в коротком отрезке статистику. Партнер должен разделять твои ценности и должен быть включен в общение со своей аудиторией, а материал для него нужно готовить, адаптировать и помогать ему в этих процессах».
Яна Курникова: «В барной индустрии все чаще будут использоваться сезонные ингредиенты и локальные продукты. Акцент на сезонность коктейлей будет в коммуникации в соцсетях и в оформлении заведения: например, размещение QR-кода со специальным сезонным меню.
Еще мы сможем наблюдать возвращение украшений на бокалы, которые будут подчеркивать и продлевать вкус напитка. Это позволит добавить персональной коммуникации с гостем. Performance-маркетинг и digital-стратегия перестанут строиться по стандартному шаблону воронки и приобретут более хаотичный порядок, так как манера потребления тоже стала непоследовательной, но управляемой».
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