Метафизика пьянства великих писателей: что не так в отношениях водки с Пушкиным, Достоевским, Толстым и Чеховым?

Достоевский и жидкое зло

В русской литературе, в отличие от западной, сравнительно редко идеализируется алкоголь. Многие писатели склонны были мрачно смотреть на данный предмет, несомненно, имея в виду долгую и печальную историю российского пьянства. Губительное воздействие спиртного на русскую душу — о дна из распространенных тем в произведениях Достоевского. Первым, рабочим названием романа «Преступление и наказание» (1866) было «Пьяненькие».

Достоевский отмечал в письме издателю Краевскому: «[Роман] будет в связи с теперешним вопросом о пьянстве. Разбирается не только вопрос, но представляются и все его разветвления, преимущественно картины семейств, воспитание детей в этой обстановке».

В «Бесах» (1871) Достоевский устами Петра Верховенского провозглашает: «Русский бог уже спасовал пред “дешевкой” [дешевой водкой]. Народ пьян, матери пьяны, дети пьяны, церкви пусты…». Впрочем, сам Достоевский тоже не гнушался русским национальным напитком. Михаил Александров вспоминал: «Придя однажды к Федору Михайловичу во время его завтрака, я видел, как он употреблял простую хлебную водку: он откусывал черного хлеба и прихлебывал немного из рюмки водки, и все это вместе пережевывал. Он говорил мне, что это самое здоровое употребление водки».