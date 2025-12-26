Гид по гастрономическим открытиям 2025 года: 40 ресторанов, баров и бистро

AVA

Так не бывает: ресторатор Антон Пинский вернул петербуржцев на родину — шефы Виталий Истомин и Артем Лосев взялись за AVA (нашумевший проект с Патриарших) в Новой Голландии.

Дарлинги соцсетей всех резидентов Патриков — сочный сметанник под золотым одеялом и 22-сантиметровый маковый эклер — на месте. В Петербурге шефы Лосев и Истомин не изобретают гастрономический велосипед, зато готовят необычно внушительными порциями и за честные деньги: шницель из цыпленка с малосольными огурцами и говядина по-бургундски с картофельным пюре — это база (после — срочно сжигать калории игрой в петанк на газонах Новой Голландии!). Впрочем, в AVA найдутся и эксклюзивы — пончики из креветок с манговым соусом, гребешки с сыром раклет, — и канонический говяжий тартар с картошкой фри (сочетаем с бургундским пино нуаром!).

Наб. Адмиралтейского кан., 2И