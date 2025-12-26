Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Гид по гастрономическим открытиям 2025 года: 40 ресторанов, баров и бистро

Где есть лепешки кока с угольного гриля и домашнюю кровяную колбасу, куда идти за рийетом из леща горячего копчения и в каком ресторане подают самое дорогое блюдо в Петербурге? Гастроотдел Собака.ru собрал свою уже традиционную ультимативную (ну почти!) базу достойных ресторанов, кофеен и баров, открывшихся в 2025 году. 40 заведений в списке!

Кофе и завтраки

Спешелти и булки
Нормкор

Азиатчина, комфорт-фуд и русская кухня
Бары

Винил, роскошный интерьер и коктейли
Рестораны

Авторские проекты: от бистро до файндайнинга

Кофе и завтраки

«Сейф Coffee» На месте дореволюционного банка в галерее Grand Palace рабатает спешелти-кофейня «Сейф Coffee». Зерно обжаривают в установленном здесь

«Сейф Coffee»

На месте дореволюционного банка в галерее Grand Palace рабатает спешелти-кофейня «Сейф Coffee». Зерно обжаривают в установленном здесь же ростере, а после готовят его всеми возможными способами: в эспрессо-машине, воронке, сифоне или на песке. Есть даже кофе из пробирки — редкие лоты шоковой заморозки.

Невский пр., 44

Ôpetit Friedlander Бистро с кофе и круассанами в помещении дореволюционной аптеки легендарного фармацевта Оскара Пеля. Название отсылает к

Ôpetit Friedlander

Бистро с кофе и круассанами в помещении дореволюционной аптеки легендарного фармацевта Оскара Пеля. Название отсылает к дореволюционному остеклению двери с надписью PHARMACIE. G. FRIEDLANDER. Здесь бережно сохранили исторический интерьер: фармацевтические шкафы из дуба, метлахская плитка, лепнина на потолке (всё под охраной КГИОП!). Добавили люстру из стеклянных ракушек, скамью в гобелене. А художницу Ульяну Полоз (вы точно видели ее работы — цитаты из мировых шедевров живописи на стенах петербургских зданий) попросили поставить свой автограф и на стене Ôpetit — так появился мурал с загадочной девой, очень (внезапно!) похожей на актрису Юлию Снигирь.

Гороховая ул., 24/24

 

ABC Coffee Roasters В отличие от столичных ABC здесь работают официанты, готовые принять заказ у стола. Завтраки готовят до 18:00 — сырники без

ABC Coffee Roasters

В отличие от столичных ABC здесь работают официанты, готовые принять заказ у стола. Завтраки готовят до 18:00 — сырники без глютена, оладьи из цукини, горячий круассан с пастрами из индейки и сыром грюйер. В основном меню: шницель по-милански, рагу из щечек с полентой, аранчини с трюфелем. 

Большой Проспект В.О., 18

Tea Room В пространстве книжного магазина Masters теперь работает чайная Tea Room — проект от создателей «Забыли сахар» и Pa Pa Power. Что пробовать

Tea Room

В пространстве книжного магазина Masters теперь работает чайная Tea Room — проект от создателей «Забыли сахар» и Pa Pa Power. Что пробовать первым делом? Матча-шот на церемониальной матче прямиком из Киото, собу с шиитаке и лангустинами, бенто: сандо с яичным салатом, авокадо и брокколи, донбури с форелью, манго стики райс.

ул. Барочная, 6

К-Bakery Не кофе, но матча и другие корейские бабл-ти (плюс десерты!). Антонио Фреза открыл очень розовую корейскую пекарню К-Bakery. В меню

К-Bakery

Не кофе, но матча и другие корейские бабл-ти (плюс десерты!). Антонио Фреза открыл очень розовую корейскую пекарню К-Bakery. В меню — клубника в шоколаде, лунный пряник, десерты-лошадки, слойка с брауни и улитка с соленой карамелью и фисташкой. Раздел многосоставных gelato tea украшает K-O-Lipa с манго, османтусом, липой, шалфеем и пломбиром (можно добавить землянично-сырную пену!). Смузи-чай собирают из клюквы, маракуйи и гибискуса или кипрея, клубники и черноплодки. 

Малая Конюшенная, 14

Au Delà Самое свежее открытие, но уже горячая рекомендация! На Петроградской стороне появилась кафе-кондитерская Au Delà от шеф-кондитера Елены

Au Delà

Самое свежее открытие, но уже горячая рекомендация! На Петроградской стороне появилась кафе-кондитерская Au Delà от шеф-кондитера Елены Шангиной. В основе концепции — русско-французская кухня. Шеф-пекарь Данила Дьячков погружался в ремесло в Эстонии в течение двух лет, а теперь дирижиует выпечкой и хлебом на закваске. Бренд-шеф Сергей Постников (ex. White Rabbit, Fresa's Group) — в ответе за основное меню и завтраки: пробуем рисовую кашу с тульским пряником, сливочный буйабес, орекьетте с кроликом, парижский шницель с соусом бермонте. 

ул. Малая Зеленина, 4

Нормкор

ТАО Смотрите, какой красивый ресторанчик придумала команда бургерных «Бюро». Интерьер, разработанный Room design buro, материализует мистический

ТАО

Смотрите, какой красивый ресторанчик придумала команда бургерных «Бюро». Интерьер, разработанный Room design buro, материализует мистический азиатский квартал с залитыми неоном узкими улочками, вывесками и фонариками.

В меню для каждого блюда указан его пункт отправления: хрустящие баклажаны с муссом из угря — из Пекина, роллы с лососем и клубникой или опаленной говядиной с трюфельным сыром — из Токио, королевский том ям с лангустинами — из Бангкока, а «панакотик» — из Сеула.

наб. реки Карповки, 5Б

AVA Так не бывает: ресторатор Антон Пинский вернул петербуржцев на родину — шефы Виталий Истомин и Артем Лосев взялись за AVA (нашумевший проект с

AVA

Так не бывает: ресторатор Антон Пинский вернул петербуржцев на родину — шефы Виталий Истомин и Артем Лосев взялись за AVA (нашумевший проект с Патриарших) в Новой Голландии.

Дарлинги соцсетей всех резидентов Патриков — сочный сметанник под золотым одеялом и 22-сантиметровый маковый эклер — на месте. В Петербурге шефы Лосев и Истомин не изобретают гастрономический велосипед, зато готовят необычно внушительными порциями и за честные деньги: шницель из цыпленка с малосольными огурцами и говядина по-бургундски с картофельным пюре — это база (после — срочно сжигать калории игрой в петанк на газонах Новой Голландии!). Впрочем, в AVA найдутся и эксклюзивы — пончики из креветок с манговым соусом, гребешки с сыром раклет, — и канонический говяжий тартар с картошкой фри (сочетаем с бургундским пино нуаром!).

Наб. Адмиралтейского кан., 2И

«Огородники» «Матушка Земля» в исполнении потомственного ресторатора Марка Лапина — это кухня регионов России в отреставрированной усадьбе инженера

«Огородники»

«Матушка Земля» в исполнении потомственного ресторатора Марка Лапина — это кухня регионов России в отреставрированной усадьбе инженера Данилевского 1911 года (объект культурного наследия регионального значения рядом с Удельным парком и «Сосновкой»!). В двухэтажной городской даче с изразцовой печью и окнами в пол кормят азовскими рапанами с вешенками и донскими зразами из судака. Пейринг— тоже все свое родное! Курильские травы с алтайским донниковым медом и вино от главных российских хозяйств.

Институтский пр., 22

Umami Shinkansen Пространство Umami Shinkansen охватывает гастрономическая железная дорога: кайтэн-дзуси или суши-карусель, по которой на цветных

Umami Shinkansen

 

Пространство Umami Shinkansen охватывает гастрономическая железная дорога: кайтэн-дзуси или суши-карусель, по которой на цветных тарелках едут роллы и суши (в планах сделать второй этаж у этого конвейера!). В аквариумах — крабы, ежи и моллюски вроде анадары и спизулы и, конечно, устрицы: маака из Китая, ониджима из Японии, касабланка из Марокко, моана из Новой Зеландии и люмьер — с Дальнего Востока, но из французского малька. Одну из стен украшают окна-телевизоры с видами Японии, другую — с расписанием поездов, как на железнодорожных вокзалах, третью — граффити и крыша из черепицы.

Социалистическая ул. 21

«Старт» Совместный проект двух выдающихся команд: локальной пивной AF Brew и кофейной «Сварщицы Екатерины» Обжарщик со своей фермой в Колумбии впервые

«Старт»

Совместный проект двух выдающихся команд: локальной пивной AF Brew и кофейной «Сварщицы Екатерины» 

Обжарщик со своей фермой в Колумбии впервые выступил в Петербурге — здесь же, в спортивном кластере «Газовая 10», рядом с отреставрированной набережной Карповки и главными беговыми и велосипедными маршрутами города, их штаб-квартира и бизнес-офис.

Готовят завтраки («ленинградский», бенедикт с докторской колбасой и голландским соусом), смэш-бургер в роти и бургер с тофу.

Газовая ул., 10

Paloma Cantina Мексиканская кантина от легендарной команды El Copitas Bar (Перук, Зернов, Киселев!) сменила адрес (теперь—в доходном доме страхового

Paloma Cantina

Мексиканская кантина от легендарной команды El Copitas Bar (Перук, Зернов, Киселев!) сменила адрес (теперь—в доходном доме страхового общества «Саламандра» на Гороховой), прибавила в квадратных метрах и строчках в меню. Пробуем томленые ребра в шоколадной глазури, крепкую похлебку чупе с кукурузной сальсой и наблюдаем, как на вертеле тако-станции крутятся ананасы и свинина для наших тако аль пастор. Из важных УТП—самая большая коллекция агавовых напитков и самая маленькая мескалерия за тайной дверью.

Гороховая улица, 4

Ist Uреческое бистро от ресторанного объединения «Комитет» — еще один резидент в золотом треугольнике Петроградки. Шеф Андрей Красов (экс «Сад

Ist

Uреческое бистро от ресторанного объединения «Комитет» — еще один резидент в золотом треугольнике Петроградки. Шеф Андрей Красов (экс «Сад») собрал в меню индийские лепешки роти с пастрами, филадельфию с соусом понзу и крошкой темпуры, хендроллы с гребешком и перуанским терияки, а также добавил веганские блюда: батат с авокадо, хрустящий баклажан с томатами, утренний тофу скрэмбл с бок-чоем.

ул. Восстания, 16

Dizengof/99 Обожаемое москвичами (уже 10 лет!) израильское кафе добралось и до наших широт. Для Dizengof/99 в Басковом переулке был придуман

Dizengof/99 

Обожаемое москвичами (уже 10 лет!) израильское кафе добралось и до наших широт. Для Dizengof/99 в Басковом переулке был придуман суперспешл (и это великолепие!) — хумус с корюшкой и риет из миноги. В основное меню авторы проекта Галя Николаева и Женя Цюпко привезли все свои хиты: фирменный тунец с питой, без преувеличений огромный шницель, а еще чинтаку — натуральный горячий шоколад по рецептам древних майя, с лабне и пеной из печенья. И самое гениальное — хумшука: да, хумус и шакшука теперь официально вместе!

Басков пер., 31

Café Alto Гастро+арт-кафе рядом с Домом Кино от ресторатора Дениса Манукяна и архитектора с берлинской пропиской Кирилла Борисова. Печеная свекла со

Café Alto

Гастро+арт-кафе рядом с Домом Кино от ресторатора Дениса Манукяна и архитектора с берлинской пропиской Кирилла Борисова. Печеная свекла со жженым фундуком и бургеры на английском маффине своего производства с выдержанным сыром, луковым джемом и сливовым айоли улетают на каждый стол (700 продаж в месяц!), пока библиофилы разглядывают издания Фонда «Эрмитаж XXI век», а люди искусства—работы современного художника Данила Дэге под японский эмбиент и краут-рок из десяти винтажных колонок 1970-х.

Караванная улица, 5

Nil’s Deli Показываем уже прославленные сэндвичи на итальянской фокачче от Nil’s Deli — на Петроградской стороне открылось полноценное кафе от Игоря

Nil’s Deli

Показываем уже прославленные сэндвичи на итальянской фокачче от Nil’s Deli — на Петроградской стороне открылось полноценное кафе от Игоря Мудрака (бывший генеральный менеджер Fresas’s Group) и его супруги Ниёле.

Ранее у пары был корнер на Василеостровском рынке, а теперь — бистро на 15 посадочных мест с сэндвичами на фокачче (прошутто котто со страчателлой, куриный шницель с пармезаном и коул слоу, томленая говядина с чеддером и шпинатом), огромными кусками пиццы в нью-йоркском стиле и наваристыми супами.

К выбору продуктов относятся с особым трепетом (мы стали свидетелями дегустации!), регулярно сортируют мусор, вдохновляются рецептами из книг именитых поваров. Иногда супругам на кухне помогает маленький шеф, сын Игоря и Ниёле.

Съезжинская ул., 4

Ruc's Heaven Создатели трушных коктейльных баров «Полторы комнаты» и «Цветочки» в квартале писателей Владимир Николаев и Иван Ляшук этой весной

Ruc's Heaven 

Создатели трушных коктейльных баров «Полторы комнаты» и «Цветочки» в квартале писателей Владимир Николаев и Иван Ляшук этой весной откроют свой пятый проект — каталонское бистро Ruc's Heaven в историческом районе Пески. За дизайн интерьера традиционно отвечает Майя Губайдуллина.

Бренд-шеф команды Александр Плеханов расставляет акценты на годном стритфуде: лепешки кока с угольного гриля (союз итальянской пиццы и хрустящего каталонского томатного хлеба!), домашняя кровяная колбаса и закуска из картофеля и сыра MoVida's Chorizo Bomba — c мясной начинкой и чоризо. 

9-ая Советская ул., 9

«Документалист» Это красиво! В парадном холле студии Лендок теперь работает кафе «Документалист» (дело рук гастропродюсера Артема Балаева и шеф-повара

«Документалист»

Это красиво! В парадном холле студии Лендок теперь работает кафе «Документалист» (дело рук гастропродюсера Артема Балаева и шеф-повара Шера Омонова, ex. су-шефа московского ресторана «Белуга»). Этот фонтан с барельефом когда-то служил поилкой для лошадей чиновника Российском империи Александра Половцева. 

наб. Крюкова канала, 12

Harry Not Original Pub Неклассический паб из фантазий Тима Бертона и Гая Ричи (спродюсирован ТО Çava!). Обои с рисунками в духе Уильяма Морриса

Harry Not Original Pub

Неклассический паб из фантазий Тима Бертона и Гая Ричи (спродюсирован ТО Çava!). Обои с рисунками в духе Уильяма Морриса, британский пес на гербе, лягушка во фраке, подглядывающая с картины за биргиками, которые жуют костный мозг с пивным хлебом и веллингтон с соусом порто под честную кружку кремового нитро-стаута. Если настроение «битлджус», выбирайте свиные уши и посикунчики. А если «рок-н-рольщик»—коктейль «Наручники» из пинты пива с шотом виски.

ул. Восстания, 19

«Круч» Кондитер и королева муссовых demure-пирожных Марина Круч открыла красивый догфрендли-спот на Петроградской стороне (коллаборация с ресторатором

«Круч»

Кондитер и королева муссовых demure-пирожных Марина Круч открыла красивый догфрендли-спот на Петроградской стороне (коллаборация с ресторатором Виктором Федотовым из Pio Team!). Оценить хайбрау-круассаны и фирменные «кручетроли» (профитроли с невесомым заварным кремом под французским шоколадом в винтажной креманке) идем в лобби отеля 6/3, который занял достойное место в гастроквартале рядом с Петропавловской крепостью (привет ресторанам Probka, Harvest и Veter!). Теперь на первом этаже доходного дома банкира Бурцева за итальянской ювелирной витриной Ciam Jewellery, на стойке, напоминающей кипу нежнейшего воздушного крема (3D-печать!), Марина выставляет современное кондитерское искусство: банановые гипнотарталетки из миндальной муки с карамельным муссом, наполеон с коржами из рубленого теста, завернутого в рулет, и безглютеновое яблочно-эстрагоновое пирожное.

Ул. Блохина, 6/3

Antonio Bistro Двухэтажный ресторан Антона Пинского в «Севкабель порту» c концепцией «весь мир на тарелке» (от лабне до роллов!). Получилось светлое

Antonio Bistro

Двухэтажный ресторан Антона Пинского в «Севкабель порту» c концепцией «весь мир на тарелке» (от лабне до роллов!). Получилось светлое лайсфстайл кафе с завтраками и комфорт-фудом от шефа Михаила Бобылева. Горячо рекомендуем эту идеальную печень по-средиземноморски с жареным картофелем.

Кожевенная линия, 40Е

«Балабанов» Бистро от режиссеров Григория и Анны Сельяновых, только что снявших док «Брат навсегда». Меню посвятили личным гастрономическим

«Балабанов»

Бистро от режиссеров Григория и Анны Сельяновых, только что снявших док «Брат навсегда». Меню посвятили личным гастрономическим пристрастиям Алексея Октябриновича Балабанова. Шеф-повар Алексей Трофимов (EZO Izakaya, Giallo) готовит рийет из леща горячего копчения со сливочным маслом, гороховый суп с копченостями, воссозданный по рецепту Надежды Балабановой, и рыбник. 

ул. Колокольная, 1

Cherchez Bistrot Городское бистро от команды пушкинской кондитерской Cherchez la tarte на набережной Карповки, в ЖК «Северная корона», с классным меню

Cherchez Bistrot

Городское бистро от команды пушкинской кондитерской Cherchez la tarte на набережной Карповки,  в ЖК «Северная корона», с классным меню: тартар из томатов и крыло ската со спаржей. 

наб. реки Карповки, 31

Бары

Catch 22 Послушать передовой постбоп, эйсид-хаус или спиричуэл-джаз в Catch 22 приходят электронный музыкант Кирилл Сергеев (Kito Jempere), галеристка

Catch 22

Послушать передовой постбоп, эйсид-хаус или спиричуэл-джаз в Catch 22 приходят электронный музыкант Кирилл Сергеев (Kito Jempere), галеристка Катя Попова, идеолог «Пассажа» Дмитрий Абрамов и модель Анна Зотова. Гастрономический аккомпанемент подобран в пандан музыкальному: здесь можно разлить по бокалам любое (!) вино, представленное в карте, а еще выбрать коктейль, посвященный прорывам в звукозаписи. К примеру, iTunes в стиле гимлета на кальвадосе, абсенте с сезонными райскими яблочками и фейхоа или Minimoog — твист на клубную классику Long Island Ice Tea с ванильным мороженым.

наб. Фонтанки, 86/2

Roots le petit bar С берега Медного озера на Петроградку: у лесного бара Roots в отеле We Lodge появился младший и очень нарядный брат. Шеф-бармен

Roots le petit bar

С берега Медного озера на Петроградку: у лесного бара Roots в отеле We Lodge появился младший и очень нарядный брат. Шеф-бармен Илья Астафьев и для городского проекта собрал великую коллекцию джина: пьем чистым или заказываем коктейль из раздела, посвященного сухому мартини (вам с перечным маслом или на текиле с маринованной кукурузой?). В профранцузском меню улитки, домашние мадленки, картошка фри с черной икрой и чаепития 5 o’clock с мини-сэндвичами и теплыми сконами.

ул. Блохина, 3/1

«Медведь» Оммаж первому коктейльному бару России: «Медведь» открылся 119 лет назад, здесь же, на Большой Конюшенной, 27. Тогда петербуржцы пили

«Медведь»

Оммаж первому коктейльному бару России: «Медведь» открылся 119 лет назад, здесь же, на Большой Конюшенной, 27. Тогда петербуржцы пили гимлеты и панчи, сегодня — шалфеевый аперитив, барбарисовый сазерак и гречнево-пармезановую маргариту. На закуску — расстегайчики с щучьей икрой, голубцы с раковыми шейками и желе из розового кремана. Оммаж историческому интерьеру — результат ресерча сообщества italy и архивариусов из журнала «Петрополь»: ищите серебряные ложки Christofle и меню «Медведя» от 14 января 1900-го.

ул. Большая Конюшенная, 27

«Октав» Интеллектуальный бар-гостиная Александра Гутаковского (экс-Utopist), где готовят негрони со вкусом лимонного пирога, а саунд не уступает в

«Октав»

Интеллектуальный бар-гостиная Александра Гутаковского (экс-Utopist), где готовят негрони со вкусом лимонного пирога, а саунд не уступает в важности флейвора. Гордость — две винтажные Hi-Fi-системы: американская Altec Lansing 1978 года и австралийская Pitt&Giblin Superwax. Интерьер от архитектора Никиты Капитурова тоже эстетский: иконы дизайна (коллекционные стулья Vitra и Flötotto — никаких реплик!) и картины молодых художников.

Щербаков пер., 17/3с2

Рестораны

Closer Первое, что вы видите, попадая в Closer, это открытая кухня: двигателем и мотором этой машинерии назначены крафтовая дровяная печь

Closer

Первое, что вы видите, попадая в Closer, это открытая кухня: двигателем и мотором этой машинерии назначены крафтовая дровяная печь, титаническим трудом привезенная из Италии, и закрытая угольная из Испании. Шеф-повар и один из идеологов ресторана Мария Дементьева вызов приняла и выстроила меню вокруг пламени. Одним из самых эксцентричных блюд провозглашаем тост с мидиями и красной икрой. К тартину, который выпекают, конечно, сами, добавляют желе из водорослей комбу, грибов шиитаке и тунца бонито и соус на основе анчоусов, маринованными с чили и 3 видами перца.

Таврическая улица, 31-33

«Перемена» Блинов сдался! Шеф и ресторатор (Duo Band) сменил гнев на милость — и вот его нелюбимый укроп дополняет авторскую русскую кухню в новом

 «Перемена»

Блинов сдался! Шеф и ресторатор (Duo Band) сменил гнев на милость — и вот его нелюбимый укроп дополняет авторскую русскую кухню в новом ресторане «Перемена» на набережной Большой Невки, по соседству с крейсером «Аврора» (тут даже есть коктейль-посвящение сложным отношениям Дмитрия с зонтичным растением — сауэр «Укроп Блинова»). Из отечественного сифуда (копченый лосось или атлантическая сельдь) здесь готовят форшмак, в тартар добавляют квас и чернослив (надо брать!). 

Вареники начиняют картошкой и дополняют белыми грибами и грудинкой (привет докторской колбасе!). К хлебу подают не оливковое масло с бальзамиком, а нерафинированное кахетинское и квасное сусло. Кстати, бриошь и ржаной хлеб рождаются на втором этаже «Перемены», в собственной пекарне, которая теперь обеспечивает выпечкой все рестораны Duo Band.

Петроградская наб., 18

Kira Cтуфато из осьминога, греческая паста критараки с креветками и куриная печень с ризотто, кажется, впервые добрались до исторического района

Kira

Cтуфато из осьминога, греческая паста критараки с креветками и куриная печень с ризотто, кажется, впервые добрались до исторического района «Пески», где прежде не наблюдалось выдающейся гастрономии. Все изменилось: здесь открылся самый большой ресторан с самой вместительной зеленой террасой в деловом квартале от любимой команды Jerome. И чуть ли не самое большое количество шефов принимало участие в составлении средиземноморского меню для Kira: бренд-шеф Павел Циклинский, итальянец Паскуале Паламаро, гастропрофи Аггелос и Ольга Бакопулос с Миконоса и талантливый марокканец Джавад Рахали.

Кирочная ул., 67, стр. 2

Bergamot На Петроградской стороне шеф-повар Олег Перфилов и продюсер Алена Мельникова открыли свой второй ресторан — Bergamot. Звание бестселлера

Bergamot

На Петроградской стороне шеф-повар Олег Перфилов и продюсер Алена Мельникова открыли свой второй ресторан — Bergamot. Звание бестселлера пророчим огромной котлете кордон-блю с тамбовским окороком (в меню с приставкой «гран»!), сырами грюйер и маасдам и бонусами в виде щедрых порций картофельного пюре и зеленого салата. Такой набор вполне может накормить и троих. 

Авторский подход Перфилова и проработка деталей чувствуется в каждом блюде. К дорадо с крабом и трубачом добавляет масло кардамона, фарерского лосося сервирует валюте из щавеля, абрикосовым чатни и томленой айвой, а суп готовит из каштанов и сморчков.

 

Малая Зеленина, 4

Reborn В ДНК нового ресторана Дмитрия Блинова и Рената Маликова — мясо: от шатобриана и ребра бычка до курицы в корейском барбекю и слоеного пирога из

Reborn

В ДНК нового ресторана Дмитрия Блинова и Рената Маликова — мясо: от шатобриана и ребра бычка до курицы в корейском барбекю и слоеного пирога из кролика со сливочным соусом из пармезана и копченого сыра. Молодой прорывной шеф-повар Андрей Ковалев также отвечает за кухню в Tartarbar и не забыл про тартар в Reborn: готовит его из ягненка, дополняя желтком. Но особенно Блинов и Маликов рекомендуют фуа-гра — тающую во рту печень Ковалев оркеструет вялеными абрикосами в амаретто с соусом жу и маслом черного перца.

просп. Добролюбова, 11Е

«Лодочная станция» Претендент на главное открытие года! Ресторатор Наталья Цыпленко с партнерами открыла видовой ресторан на воде — там, где когда-то

«Лодочная станция»

Претендент на главное открытие года! Ресторатор Наталья Цыпленко с партнерами открыла видовой ресторан на воде — там, где когда-то жили шведские рыбаки-лоцманы, теперь «Лодочная станция» со средиземноморской кухней от шеф-повара Романа Грачева (пицца с картошкой!), собственным сыровялом и пекарней, камином и исполинской террасой. На старт — по дефолту — домашний картофельный хлеб с кусочками томатов и чеснока, который подается вместе с маслом с перебитой петрушкой. Все, что касается теста, выполнено безукоризненно: от пирога дня, энсаймады (специалитет Майорки!) и бриоши на закваске до итальянских вареников с картошкой и овечьим сыром, пиццы с картошкой и пармезаном и домашней пасты.

Петровский проспект, 9Л

Matilde Группа Bona People и концепт-шеф Алексей Ермаков в своем посвящении родине трюфеля — Пьемонту — сделали ставку на ризотто. Блюдо готовят на

Matilde

Группа Bona People и концепт-шеф Алексей Ермаков в своем посвящении родине трюфеля — Пьемонту — сделали ставку на ризотто. Блюдо готовят на основе итальянского риса карнароли в шести вариациях. Самый ходовой ризотто (200 в неделю!) — с добавлением региональных сыров (горгонзола, грана падано, таледжио и трюфельный коровий!). А фундук, характерный для Пьемонта, сопровождает в Matilde и пасту, и гребешки. Важно: завтрак с сэндвичем на основе итальянской лепешки крешиа здесь дают с 8:30, даже в воскресенье!

набережная реки Карповки, 31к1

Michèle На первом этаже исторического отеля «Англетер» с безупречным видом на Исаакиевский собор команда «Счастье» открыла нарядный ресторан Michèle

Michèle

На первом этаже исторического отеля «Англетер» с безупречным видом на Исаакиевский собор команда «Счастье» открыла нарядный ресторан Michèle (и здесь же будет пиано-бар и кинотеатр!). Бренд-шеф Олег Азимов и шеф ферментации Николай Березин выдали внушительное меню, где демонстрируют привычные блюда и продукты в новом свете. Моти начиняют крабом, ножку конфи подчеркивают вишневой редукцией, а крудо из аргентинских креветок дополняют сорбетом из кукурузы, гелем из соленых лимонов и ледяными горошинами из васаби и зеленой пасты карри.

Малая Морская ул., 24

Salve В Salve идем за панини, как у хлебосольных итальянских Nonna — и это только на аперитив! Следом готовьтесь к безупречной печени по-венециански

Salve

В Salve идем за панини, как у хлебосольных итальянских Nonna — и это только на аперитив! Следом готовьтесь к безупречной печени по-венециански, обжаренной до уверенного medium и тушенной с луком конфи и белым винным уксусом до образования соуса. 

Басков пер., 2

Teya Гастробистро Teya — южный проект шеф-повара Валерия Порядина (Cristal) и управляющего Павла Тихонова (Harvest, Inner). Бал правят сезонные

Teya

Гастробистро Teya — южный проект шеф-повара Валерия Порядина (Cristal) и управляющего Павла Тихонова (Harvest, Inner). Бал правят сезонные ингредиенты, южные рецепты и нордическая лаконичность: из чёрных лисичек варят варенье и дополняют им паштет, из цветной капусты делают ризотто и завершают его гребешком и шалфеем, а на десерт жарят  мороженое с кардамоном. 

ул. Маяковского, 16

Self Edge Chinois Алексей Буров открыл ресторан Self Edge Chinois c современной интерпретацией китайской кухни от шефа Алексея Каневского и премиум

Self Edge Chinois

Алексей Буров открыл ресторан Self Edge Chinois c современной интерпретацией китайской кухни от шефа Алексея Каневского и премиум-raw-баром от Дмитрия Тяна. Что пробовать первым делом? Димсамы (по рецепту гуру из Шанхая) с гребешком и лаймом, свининой и кальмаром, утку «по-Каневски» из смокера, хэндроллы с лососем и грибами шимеджи, угольную рыбу с овощами.

пр. Добролюбова, 11

Maison Rouge Красная комната из «50 оттенков серого» и самое дорогое блюдо в Петербурге (лобстеры с осетровой икрой за 370 000 рублей) — все это в

Maison Rouge

Красная комната из «50 оттенков серого» и самое дорогое блюдо в Петербурге (лобстеры с осетровой икрой за 370 000 рублей) — все это в свежеоткрывшемся Maison Rouge (от команды бара Monterey). Это проект три в одном — ресторан, салон-гостиная и ночной клуб.

Кухня — громкая (вполне даже кричащая!) роскошь: крокеты с черным трюфелем, морские ежи и устрицы, буррата со сливой и сорбетом из томатов, картофельный гратен с черной икрой (pardon!). Здесь шефствует дуэт шефов — Михаила Лучшева и Александра Зуева. Лучшев сотрудничал с Гранд Отелем Европа, стажировался в Италии и Хорватии. Шеф-повар Зуев работал в Ереване, Ялте и в Таиланде в рекомендованных гидом Michelin ресторанах.

Конюшенная площадь, 2Г

Smoke BBQ Первый, кого вы увидите внутри ресторана — метрдотель в нарядном шелковом халате. А сразу за ним — трюмо с алкогольной коллекцией (макси

Smoke BBQ 

Первый, кого вы увидите внутри ресторана — метрдотель в нарядном шелковом халате. А сразу за ним — трюмо с алкогольной коллекцией (макси-версия того, что обнаружил Жорж Милославский в квартире у Шпака) и гигантскими колонками метрового диаметра, подключенными к виниловой саунд-системе. На втором этаже внимание цепляет потолок, закрашенный в цветочек вместе с вентиляционной системой, и, конечно же, открытая кухня, подсвеченная исполинской дровяной печью, мангалом и трехметровым смокером.

Лодейнопольская ул., 5Б

