Гид по гастрономическим открытиям 2025 года: 40 ресторанов, баров и бистро

Где есть лепешки кока с угольного гриля и домашнюю кровяную колбасу, куда идти за рийетом из леща горячего копчения и в каком ресторане подают самое дорогое блюдо в Петербурге? Гастроотдел Собака.ru собрал свою уже традиционную ультимативную (ну почти!) базу достойных ресторанов, кофеен и баров, открывшихся в 2025 году. 40 заведений в списке!
Кофе и завтраки
«Сейф Coffee»
На месте дореволюционного банка в галерее Grand Palace рабатает спешелти-кофейня «Сейф Coffee». Зерно обжаривают в установленном здесь же ростере, а после готовят его всеми возможными способами: в эспрессо-машине, воронке, сифоне или на песке. Есть даже кофе из пробирки — редкие лоты шоковой заморозки.
Невский пр., 44
Ôpetit Friedlander
Бистро с кофе и круассанами в помещении дореволюционной аптеки легендарного фармацевта Оскара Пеля. Название отсылает к дореволюционному остеклению двери с надписью PHARMACIE. G. FRIEDLANDER. Здесь бережно сохранили исторический интерьер: фармацевтические шкафы из дуба, метлахская плитка, лепнина на потолке (всё под охраной КГИОП!). Добавили люстру из стеклянных ракушек, скамью в гобелене. А художницу Ульяну Полоз (вы точно видели ее работы — цитаты из мировых шедевров живописи на стенах петербургских зданий) попросили поставить свой автограф и на стене Ôpetit — так появился мурал с загадочной девой, очень (внезапно!) похожей на актрису Юлию Снигирь.
Гороховая ул., 24/24
ABC Coffee Roasters
В отличие от столичных ABC здесь работают официанты, готовые принять заказ у стола. Завтраки готовят до 18:00 — сырники без глютена, оладьи из цукини, горячий круассан с пастрами из индейки и сыром грюйер. В основном меню: шницель по-милански, рагу из щечек с полентой, аранчини с трюфелем.
Большой Проспект В.О., 18
Tea Room
В пространстве книжного магазина Masters теперь работает чайная Tea Room — проект от создателей «Забыли сахар» и Pa Pa Power. Что пробовать первым делом? Матча-шот на церемониальной матче прямиком из Киото, собу с шиитаке и лангустинами, бенто: сандо с яичным салатом, авокадо и брокколи, донбури с форелью, манго стики райс.
ул. Барочная, 6
К-Bakery
Не кофе, но матча и другие корейские бабл-ти (плюс десерты!). Антонио Фреза открыл очень розовую корейскую пекарню К-Bakery. В меню — клубника в шоколаде, лунный пряник, десерты-лошадки, слойка с брауни и улитка с соленой карамелью и фисташкой. Раздел многосоставных gelato tea украшает K-O-Lipa с манго, османтусом, липой, шалфеем и пломбиром (можно добавить землянично-сырную пену!). Смузи-чай собирают из клюквы, маракуйи и гибискуса или кипрея, клубники и черноплодки.
Малая Конюшенная, 14
Au Delà
Самое свежее открытие, но уже горячая рекомендация! На Петроградской стороне появилась кафе-кондитерская Au Delà от шеф-кондитера Елены Шангиной. В основе концепции — русско-французская кухня. Шеф-пекарь Данила Дьячков погружался в ремесло в Эстонии в течение двух лет, а теперь дирижиует выпечкой и хлебом на закваске. Бренд-шеф Сергей Постников (ex. White Rabbit, Fresa's Group) — в ответе за основное меню и завтраки: пробуем рисовую кашу с тульским пряником, сливочный буйабес, орекьетте с кроликом, парижский шницель с соусом бермонте.
ул. Малая Зеленина, 4
Нормкор
ТАО
Смотрите, какой красивый ресторанчик придумала команда бургерных «Бюро». Интерьер, разработанный Room design buro, материализует мистический азиатский квартал с залитыми неоном узкими улочками, вывесками и фонариками.
В меню для каждого блюда указан его пункт отправления: хрустящие баклажаны с муссом из угря — из Пекина, роллы с лососем и клубникой или опаленной говядиной с трюфельным сыром — из Токио, королевский том ям с лангустинами — из Бангкока, а «панакотик» — из Сеула.
наб. реки Карповки, 5Б
AVA
Так не бывает: ресторатор Антон Пинский вернул петербуржцев на родину — шефы Виталий Истомин и Артем Лосев взялись за AVA (нашумевший проект с Патриарших) в Новой Голландии.
Дарлинги соцсетей всех резидентов Патриков — сочный сметанник под золотым одеялом и 22-сантиметровый маковый эклер — на месте. В Петербурге шефы Лосев и Истомин не изобретают гастрономический велосипед, зато готовят необычно внушительными порциями и за честные деньги: шницель из цыпленка с малосольными огурцами и говядина по-бургундски с картофельным пюре — это база (после — срочно сжигать калории игрой в петанк на газонах Новой Голландии!). Впрочем, в AVA найдутся и эксклюзивы — пончики из креветок с манговым соусом, гребешки с сыром раклет, — и канонический говяжий тартар с картошкой фри (сочетаем с бургундским пино нуаром!).
Наб. Адмиралтейского кан., 2И
«Огородники»
«Матушка Земля» в исполнении потомственного ресторатора Марка Лапина — это кухня регионов России в отреставрированной усадьбе инженера Данилевского 1911 года (объект культурного наследия регионального значения рядом с Удельным парком и «Сосновкой»!). В двухэтажной городской даче с изразцовой печью и окнами в пол кормят азовскими рапанами с вешенками и донскими зразами из судака. Пейринг— тоже все свое родное! Курильские травы с алтайским донниковым медом и вино от главных российских хозяйств.
Институтский пр., 22
Umami Shinkansen
Пространство Umami Shinkansen охватывает гастрономическая железная дорога: кайтэн-дзуси или суши-карусель, по которой на цветных тарелках едут роллы и суши (в планах сделать второй этаж у этого конвейера!). В аквариумах — крабы, ежи и моллюски вроде анадары и спизулы и, конечно, устрицы: маака из Китая, ониджима из Японии, касабланка из Марокко, моана из Новой Зеландии и люмьер — с Дальнего Востока, но из французского малька. Одну из стен украшают окна-телевизоры с видами Японии, другую — с расписанием поездов, как на железнодорожных вокзалах, третью — граффити и крыша из черепицы.
Социалистическая ул. 21
«Старт»
Совместный проект двух выдающихся команд: локальной пивной AF Brew и кофейной «Сварщицы Екатерины»
Обжарщик со своей фермой в Колумбии впервые выступил в Петербурге — здесь же, в спортивном кластере «Газовая 10», рядом с отреставрированной набережной Карповки и главными беговыми и велосипедными маршрутами города, их штаб-квартира и бизнес-офис.
Готовят завтраки («ленинградский», бенедикт с докторской колбасой и голландским соусом), смэш-бургер в роти и бургер с тофу.
Газовая ул., 10
Paloma Cantina
Мексиканская кантина от легендарной команды El Copitas Bar (Перук, Зернов, Киселев!) сменила адрес (теперь—в доходном доме страхового общества «Саламандра» на Гороховой), прибавила в квадратных метрах и строчках в меню. Пробуем томленые ребра в шоколадной глазури, крепкую похлебку чупе с кукурузной сальсой и наблюдаем, как на вертеле тако-станции крутятся ананасы и свинина для наших тако аль пастор. Из важных УТП—самая большая коллекция агавовых напитков и самая маленькая мескалерия за тайной дверью.
Гороховая улица, 4
Ist
Uреческое бистро от ресторанного объединения «Комитет» — еще один резидент в золотом треугольнике Петроградки. Шеф Андрей Красов (экс «Сад») собрал в меню индийские лепешки роти с пастрами, филадельфию с соусом понзу и крошкой темпуры, хендроллы с гребешком и перуанским терияки, а также добавил веганские блюда: батат с авокадо, хрустящий баклажан с томатами, утренний тофу скрэмбл с бок-чоем.
ул. Восстания, 16
Dizengof/99
Обожаемое москвичами (уже 10 лет!) израильское кафе добралось и до наших широт. Для Dizengof/99 в Басковом переулке был придуман суперспешл (и это великолепие!) — хумус с корюшкой и риет из миноги. В основное меню авторы проекта Галя Николаева и Женя Цюпко привезли все свои хиты: фирменный тунец с питой, без преувеличений огромный шницель, а еще чинтаку — натуральный горячий шоколад по рецептам древних майя, с лабне и пеной из печенья. И самое гениальное — хумшука: да, хумус и шакшука теперь официально вместе!
Басков пер., 31
Café Alto
Гастро+арт-кафе рядом с Домом Кино от ресторатора Дениса Манукяна и архитектора с берлинской пропиской Кирилла Борисова. Печеная свекла со жженым фундуком и бургеры на английском маффине своего производства с выдержанным сыром, луковым джемом и сливовым айоли улетают на каждый стол (700 продаж в месяц!), пока библиофилы разглядывают издания Фонда «Эрмитаж XXI век», а люди искусства—работы современного художника Данила Дэге под японский эмбиент и краут-рок из десяти винтажных колонок 1970-х.
Караванная улица, 5
Nil’s Deli
Показываем уже прославленные сэндвичи на итальянской фокачче от Nil’s Deli — на Петроградской стороне открылось полноценное кафе от Игоря Мудрака (бывший генеральный менеджер Fresas’s Group) и его супруги Ниёле.
Ранее у пары был корнер на Василеостровском рынке, а теперь — бистро на 15 посадочных мест с сэндвичами на фокачче (прошутто котто со страчателлой, куриный шницель с пармезаном и коул слоу, томленая говядина с чеддером и шпинатом), огромными кусками пиццы в нью-йоркском стиле и наваристыми супами.
К выбору продуктов относятся с особым трепетом (мы стали свидетелями дегустации!), регулярно сортируют мусор, вдохновляются рецептами из книг именитых поваров. Иногда супругам на кухне помогает маленький шеф, сын Игоря и Ниёле.
Съезжинская ул., 4
Ruc's Heaven
Создатели трушных коктейльных баров «Полторы комнаты» и «Цветочки» в квартале писателей Владимир Николаев и Иван Ляшук этой весной откроют свой пятый проект — каталонское бистро Ruc's Heaven в историческом районе Пески. За дизайн интерьера традиционно отвечает Майя Губайдуллина.
Бренд-шеф команды Александр Плеханов расставляет акценты на годном стритфуде: лепешки кока с угольного гриля (союз итальянской пиццы и хрустящего каталонского томатного хлеба!), домашняя кровяная колбаса и закуска из картофеля и сыра MoVida's Chorizo Bomba — c мясной начинкой и чоризо.
9-ая Советская ул., 9
«Документалист»
Это красиво! В парадном холле студии Лендок теперь работает кафе «Документалист» (дело рук гастропродюсера Артема Балаева и шеф-повара Шера Омонова, ex. су-шефа московского ресторана «Белуга»). Этот фонтан с барельефом когда-то служил поилкой для лошадей чиновника Российском империи Александра Половцева.
наб. Крюкова канала, 12
Harry Not Original Pub
Неклассический паб из фантазий Тима Бертона и Гая Ричи (спродюсирован ТО Çava!). Обои с рисунками в духе Уильяма Морриса, британский пес на гербе, лягушка во фраке, подглядывающая с картины за биргиками, которые жуют костный мозг с пивным хлебом и веллингтон с соусом порто под честную кружку кремового нитро-стаута. Если настроение «битлджус», выбирайте свиные уши и посикунчики. А если «рок-н-рольщик»—коктейль «Наручники» из пинты пива с шотом виски.
ул. Восстания, 19
«Круч»
Кондитер и королева муссовых demure-пирожных Марина Круч открыла красивый догфрендли-спот на Петроградской стороне (коллаборация с ресторатором Виктором Федотовым из Pio Team!). Оценить хайбрау-круассаны и фирменные «кручетроли» (профитроли с невесомым заварным кремом под французским шоколадом в винтажной креманке) идем в лобби отеля 6/3, который занял достойное место в гастроквартале рядом с Петропавловской крепостью (привет ресторанам Probka, Harvest и Veter!). Теперь на первом этаже доходного дома банкира Бурцева за итальянской ювелирной витриной Ciam Jewellery, на стойке, напоминающей кипу нежнейшего воздушного крема (3D-печать!), Марина выставляет современное кондитерское искусство: банановые гипнотарталетки из миндальной муки с карамельным муссом, наполеон с коржами из рубленого теста, завернутого в рулет, и безглютеновое яблочно-эстрагоновое пирожное.
Ул. Блохина, 6/3
Antonio Bistro
Двухэтажный ресторан Антона Пинского в «Севкабель порту» c концепцией «весь мир на тарелке» (от лабне до роллов!). Получилось светлое лайсфстайл кафе с завтраками и комфорт-фудом от шефа Михаила Бобылева. Горячо рекомендуем эту идеальную печень по-средиземноморски с жареным картофелем.
Кожевенная линия, 40Е
«Балабанов»
Бистро от режиссеров Григория и Анны Сельяновых, только что снявших док «Брат навсегда». Меню посвятили личным гастрономическим пристрастиям Алексея Октябриновича Балабанова. Шеф-повар Алексей Трофимов (EZO Izakaya, Giallo) готовит рийет из леща горячего копчения со сливочным маслом, гороховый суп с копченостями, воссозданный по рецепту Надежды Балабановой, и рыбник.
ул. Колокольная, 1
Cherchez Bistrot
Городское бистро от команды пушкинской кондитерской Cherchez la tarte на набережной Карповки, в ЖК «Северная корона», с классным меню: тартар из томатов и крыло ската со спаржей.
наб. реки Карповки, 31
Бары
Catch 22
Послушать передовой постбоп, эйсид-хаус или спиричуэл-джаз в Catch 22 приходят электронный музыкант Кирилл Сергеев (Kito Jempere), галеристка Катя Попова, идеолог «Пассажа» Дмитрий Абрамов и модель Анна Зотова. Гастрономический аккомпанемент подобран в пандан музыкальному: здесь можно разлить по бокалам любое (!) вино, представленное в карте, а еще выбрать коктейль, посвященный прорывам в звукозаписи. К примеру, iTunes в стиле гимлета на кальвадосе, абсенте с сезонными райскими яблочками и фейхоа или Minimoog — твист на клубную классику Long Island Ice Tea с ванильным мороженым.
наб. Фонтанки, 86/2
Roots le petit bar
С берега Медного озера на Петроградку: у лесного бара Roots в отеле We Lodge появился младший и очень нарядный брат. Шеф-бармен Илья Астафьев и для городского проекта собрал великую коллекцию джина: пьем чистым или заказываем коктейль из раздела, посвященного сухому мартини (вам с перечным маслом или на текиле с маринованной кукурузой?). В профранцузском меню улитки, домашние мадленки, картошка фри с черной икрой и чаепития 5 o’clock с мини-сэндвичами и теплыми сконами.
ул. Блохина, 3/1
«Медведь»
Оммаж первому коктейльному бару России: «Медведь» открылся 119 лет назад, здесь же, на Большой Конюшенной, 27. Тогда петербуржцы пили гимлеты и панчи, сегодня — шалфеевый аперитив, барбарисовый сазерак и гречнево-пармезановую маргариту. На закуску — расстегайчики с щучьей икрой, голубцы с раковыми шейками и желе из розового кремана. Оммаж историческому интерьеру — результат ресерча сообщества italy и архивариусов из журнала «Петрополь»: ищите серебряные ложки Christofle и меню «Медведя» от 14 января 1900-го.
ул. Большая Конюшенная, 27
«Октав»
Интеллектуальный бар-гостиная Александра Гутаковского (экс-Utopist), где готовят негрони со вкусом лимонного пирога, а саунд не уступает в важности флейвора. Гордость — две винтажные Hi-Fi-системы: американская Altec Lansing 1978 года и австралийская Pitt&Giblin Superwax. Интерьер от архитектора Никиты Капитурова тоже эстетский: иконы дизайна (коллекционные стулья Vitra и Flötotto — никаких реплик!) и картины молодых художников.
Щербаков пер., 17/3с2
Рестораны
Closer
Первое, что вы видите, попадая в Closer, это открытая кухня: двигателем и мотором этой машинерии назначены крафтовая дровяная печь, титаническим трудом привезенная из Италии, и закрытая угольная из Испании. Шеф-повар и один из идеологов ресторана Мария Дементьева вызов приняла и выстроила меню вокруг пламени. Одним из самых эксцентричных блюд провозглашаем тост с мидиями и красной икрой. К тартину, который выпекают, конечно, сами, добавляют желе из водорослей комбу, грибов шиитаке и тунца бонито и соус на основе анчоусов, маринованными с чили и 3 видами перца.
Таврическая улица, 31-33
«Перемена»
Блинов сдался! Шеф и ресторатор (Duo Band) сменил гнев на милость — и вот его нелюбимый укроп дополняет авторскую русскую кухню в новом ресторане «Перемена» на набережной Большой Невки, по соседству с крейсером «Аврора» (тут даже есть коктейль-посвящение сложным отношениям Дмитрия с зонтичным растением — сауэр «Укроп Блинова»). Из отечественного сифуда (копченый лосось или атлантическая сельдь) здесь готовят форшмак, в тартар добавляют квас и чернослив (надо брать!).
Вареники начиняют картошкой и дополняют белыми грибами и грудинкой (привет докторской колбасе!). К хлебу подают не оливковое масло с бальзамиком, а нерафинированное кахетинское и квасное сусло. Кстати, бриошь и ржаной хлеб рождаются на втором этаже «Перемены», в собственной пекарне, которая теперь обеспечивает выпечкой все рестораны Duo Band.
Петроградская наб., 18
Kira
Cтуфато из осьминога, греческая паста критараки с креветками и куриная печень с ризотто, кажется, впервые добрались до исторического района «Пески», где прежде не наблюдалось выдающейся гастрономии. Все изменилось: здесь открылся самый большой ресторан с самой вместительной зеленой террасой в деловом квартале от любимой команды Jerome. И чуть ли не самое большое количество шефов принимало участие в составлении средиземноморского меню для Kira: бренд-шеф Павел Циклинский, итальянец Паскуале Паламаро, гастропрофи Аггелос и Ольга Бакопулос с Миконоса и талантливый марокканец Джавад Рахали.
Кирочная ул., 67, стр. 2
Bergamot
На Петроградской стороне шеф-повар Олег Перфилов и продюсер Алена Мельникова открыли свой второй ресторан — Bergamot. Звание бестселлера пророчим огромной котлете кордон-блю с тамбовским окороком (в меню с приставкой «гран»!), сырами грюйер и маасдам и бонусами в виде щедрых порций картофельного пюре и зеленого салата. Такой набор вполне может накормить и троих.
Авторский подход Перфилова и проработка деталей чувствуется в каждом блюде. К дорадо с крабом и трубачом добавляет масло кардамона, фарерского лосося сервирует валюте из щавеля, абрикосовым чатни и томленой айвой, а суп готовит из каштанов и сморчков.
Малая Зеленина, 4
Reborn
В ДНК нового ресторана Дмитрия Блинова и Рената Маликова — мясо: от шатобриана и ребра бычка до курицы в корейском барбекю и слоеного пирога из кролика со сливочным соусом из пармезана и копченого сыра. Молодой прорывной шеф-повар Андрей Ковалев также отвечает за кухню в Tartarbar и не забыл про тартар в Reborn: готовит его из ягненка, дополняя желтком. Но особенно Блинов и Маликов рекомендуют фуа-гра — тающую во рту печень Ковалев оркеструет вялеными абрикосами в амаретто с соусом жу и маслом черного перца.
просп. Добролюбова, 11Е
«Лодочная станция»
Претендент на главное открытие года! Ресторатор Наталья Цыпленко с партнерами открыла видовой ресторан на воде — там, где когда-то жили шведские рыбаки-лоцманы, теперь «Лодочная станция» со средиземноморской кухней от шеф-повара Романа Грачева (пицца с картошкой!), собственным сыровялом и пекарней, камином и исполинской террасой. На старт — по дефолту — домашний картофельный хлеб с кусочками томатов и чеснока, который подается вместе с маслом с перебитой петрушкой. Все, что касается теста, выполнено безукоризненно: от пирога дня, энсаймады (специалитет Майорки!) и бриоши на закваске до итальянских вареников с картошкой и овечьим сыром, пиццы с картошкой и пармезаном и домашней пасты.
Петровский проспект, 9Л
Matilde
Группа Bona People и концепт-шеф Алексей Ермаков в своем посвящении родине трюфеля — Пьемонту — сделали ставку на ризотто. Блюдо готовят на основе итальянского риса карнароли в шести вариациях. Самый ходовой ризотто (200 в неделю!) — с добавлением региональных сыров (горгонзола, грана падано, таледжио и трюфельный коровий!). А фундук, характерный для Пьемонта, сопровождает в Matilde и пасту, и гребешки. Важно: завтрак с сэндвичем на основе итальянской лепешки крешиа здесь дают с 8:30, даже в воскресенье!
набережная реки Карповки, 31к1
Michèle
На первом этаже исторического отеля «Англетер» с безупречным видом на Исаакиевский собор команда «Счастье» открыла нарядный ресторан Michèle (и здесь же будет пиано-бар и кинотеатр!). Бренд-шеф Олег Азимов и шеф ферментации Николай Березин выдали внушительное меню, где демонстрируют привычные блюда и продукты в новом свете. Моти начиняют крабом, ножку конфи подчеркивают вишневой редукцией, а крудо из аргентинских креветок дополняют сорбетом из кукурузы, гелем из соленых лимонов и ледяными горошинами из васаби и зеленой пасты карри.
Малая Морская ул., 24
Salve
В Salve идем за панини, как у хлебосольных итальянских Nonna — и это только на аперитив! Следом готовьтесь к безупречной печени по-венециански, обжаренной до уверенного medium и тушенной с луком конфи и белым винным уксусом до образования соуса.
Басков пер., 2
Teya
Гастробистро Teya — южный проект шеф-повара Валерия Порядина (Cristal) и управляющего Павла Тихонова (Harvest, Inner). Бал правят сезонные ингредиенты, южные рецепты и нордическая лаконичность: из чёрных лисичек варят варенье и дополняют им паштет, из цветной капусты делают ризотто и завершают его гребешком и шалфеем, а на десерт жарят мороженое с кардамоном.
ул. Маяковского, 16
Self Edge Chinois
Алексей Буров открыл ресторан Self Edge Chinois c современной интерпретацией китайской кухни от шефа Алексея Каневского и премиум-raw-баром от Дмитрия Тяна. Что пробовать первым делом? Димсамы (по рецепту гуру из Шанхая) с гребешком и лаймом, свининой и кальмаром, утку «по-Каневски» из смокера, хэндроллы с лососем и грибами шимеджи, угольную рыбу с овощами.
пр. Добролюбова, 11
Maison Rouge
Красная комната из «50 оттенков серого» и самое дорогое блюдо в Петербурге (лобстеры с осетровой икрой за 370 000 рублей) — все это в свежеоткрывшемся Maison Rouge (от команды бара Monterey). Это проект три в одном — ресторан, салон-гостиная и ночной клуб.
Кухня — громкая (вполне даже кричащая!) роскошь: крокеты с черным трюфелем, морские ежи и устрицы, буррата со сливой и сорбетом из томатов, картофельный гратен с черной икрой (pardon!). Здесь шефствует дуэт шефов — Михаила Лучшева и Александра Зуева. Лучшев сотрудничал с Гранд Отелем Европа, стажировался в Италии и Хорватии. Шеф-повар Зуев работал в Ереване, Ялте и в Таиланде в рекомендованных гидом Michelin ресторанах.
Конюшенная площадь, 2Г
Smoke BBQ
Первый, кого вы увидите внутри ресторана — метрдотель в нарядном шелковом халате. А сразу за ним — трюмо с алкогольной коллекцией (макси-версия того, что обнаружил Жорж Милославский в квартире у Шпака) и гигантскими колонками метрового диаметра, подключенными к виниловой саунд-системе. На втором этаже внимание цепляет потолок, закрашенный в цветочек вместе с вентиляционной системой, и, конечно же, открытая кухня, подсвеченная исполинской дровяной печью, мангалом и трехметровым смокером.
Лодейнопольская ул., 5Б
