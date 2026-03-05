Ужин-реконструкция по меню 1914 года пройдет в «Астории»

Что ждем? На старт — канапе — оладьи с паюсной икрой, оливье с говяжьим языком и парижский салат. А затем основное меню в виде вителло «Килькато», консоме с мясным пирожком, «Крема а ля Рейн» (волован с телятиной и сморчками, тушеный бычий хвост), калинового сорбета и жареной утиной грудки с соусом Малага. По завершению ужина будет сервирован чай «Кузьмичев» с тарталеткой с черникой и овсяными хлопьями.