Ужин-реконструкция по меню 1914 года пройдет в «Астории»

Это нам точно надо! 19 марта в 19:00 старейшая международная ассоциация — Гильдия гастрономов — Chaîne des Rôtisseurs (ведет свою историю от 1248 года!) даст ужин-реконструкцию по меню 23 сентября 1914 года.
Отправной точкой стало меню гостиницы «Астория» 23 сентября 1914 года, которое воссоздал нынешний шеф Франсуа Кантен. К 7 переменам блюд (включая «Грушу Прекрасная Елена») винное сопровождение подобрал член Гильдии Дмитрий Журкин — сомелье, аккредитованный преподаватель Школы вина Бордо (Ecole du Vin de Bordeaux). Отдельного внимания заслуживает и музыка: прозвучит репертуар оркестра Жана Гулеско — международной звезды начала 20 века. В 1914 году легендарный журнал красивой жизни «Столица и усадьба» писал: «…элегантные асторийские обеды, во время которых играет известный румынский оркестр Гулеско, представляют собой одну из достопримечательностей столицы»
Что ждем? На старт — канапе — оладьи с паюсной икрой, оливье с говяжьим языком и парижский салат. А затем основное меню в виде вителло «Килькато», консоме с мясным пирожком, «Крема а ля Рейн» (волован с телятиной и сморчками, тушеный бычий хвост), калинового сорбета и жареной утиной грудки с соусом Малага. По завершению ужина будет сервирован чай «Кузьмичев» с тарталеткой с черникой и овсяными хлопьями.
