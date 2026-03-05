Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Ужин-реконструкция по меню 1914 года пройдет в «Астории»

Это нам точно надо! 19 марта в 19:00 старейшая международная ассоциация — Гильдия гастрономов —  Chaîne des Rôtisseurs (ведет свою историю от 1248 года!) даст ужин-реконструкцию по меню 23 сентября 1914 года.

Предоставлено пресс-службой «Астории»

Отправной точкой стало меню гостиницы «Астория» 23 сентября 1914 года, которое воссоздал нынешний шеф Франсуа Кантен. К 7 переменам блюд (включая «Грушу Прекрасная Елена») винное сопровождение подобрал член Гильдии Дмитрий Журкин — сомелье, аккредитованный преподаватель Школы вина Бордо (Ecole du Vin de Bordeaux). Отдельного внимания заслуживает и музыка:  прозвучит репертуар оркестра Жана Гулеско — международной звезды начала 20 века. В 1914 году легендарный журнал красивой жизни «Столица и усадьба» писал: «…элегантные асторийские обеды, во время которых играет известный румынский оркестр Гулеско, представляют собой одну из достопримечательностей столицы»

Предоставлено пресс-службой «Астории»

Что ждем?  На старт — канапе — оладьи с паюсной икрой, оливье с говяжьим языком и парижский салат. А затем основное меню в виде вителло «Килькато», консоме с мясным пирожком, «Крема а ля Рейн» (волован с телятиной и сморчками, тушеный бычий хвост), калинового сорбета и жареной утиной грудки с соусом Малага. По завершению ужина будет сервирован чай «Кузьмичев» с тарталеткой с черникой и овсяными хлопьями.

