На Крестовском острове начали сносить ресторан SunDay Ginza

Марк Лапин (Ginza Project) прокомментировал ситуацию:

«24 декабря 2025 г. — Сегодня утром начался принудительный демонтаж объектов пляжного комплекса Sunday Ginza на Южной дороге Крестовского острова. Для нас, как для бизнеса, эта дата стала днём шока и вопиющего нарушения разумных сроков.

Главный вопрос о сроках и процедуре: на чём основана эта спешка? Решение суда первой инстанции об обжаловании расторжения договора аренды было опубликовано только 12 декабря 2025 года и до сих пор не вступило в законную силу. Несмотря на это, для «добровольного» освобождения земельного участка нам было предоставлено всего три дня, два из которых выпали на выходные. Никакие формальные цели не оправдывают действий органов исполнительной власти Санкт-Петербурга по принудительному сносу за несколько дней до Нового года, когда бизнесу критически важно завершить финансовые обязательства перед коллективом и партнёрами. Эта спешка лишает нас не только имущества, но и возможности решить социальные вопросы достойно.

Мы изучаем мотивировку суда и признаём правовые аспекты спора. Однако сегодня мы вынуждены задаться вопросами не только к себе, но и к городской политике в отношении спорных объектов и принципам партнёрства.

Второй вопрос, важный для всех горожан: что будет с этой территорией дальше?

Будет ли освобождённый участок стоять заброшенным, усугубляя проблемы инфраструктуры Крестовского острова? Недавняя история с элитным спортивным комплексом «Спорт Палас» в Приморском парке Победы — яркий и тревожный пример. Многолетнее противостояние закончилось уничтожением актива, пожарной опасностью и огромными расходами для города.

Получит ли территория Sunday Ginza внятный план благоустройства, который будет реализован в обозримые сроки? Или мы снова станем свидетелями долгих лет запустения, судебных тяжб с новыми потенциальными инвесторами и деградации общественного пространства? Власти заявляют, что на месте «Спорт Паласа» начата рекультивация и озеленение. Но какой ценой и сколько времени было потеряно?

Третий вопрос, касающийся принципов партнёрства: что остаётся от договорённостей? В 2018 году, готовясь к Чемпионату мира, город обратился к бизнесу с просьбой помочь в благоустройстве общественных пространств. Мы откликнулись на этот призыв, став инвестором в создание новой прогулочной зоны с настилом из лиственницы, скамейками и озеленением в прибрежной части Приморского парка Победы, вложив в это много миллионов рублей. Это было сделано на основании договорённостей и взаимных обязательств. Мы выполнили свою часть — создали комфортную инфраструктуру для горожан. Бизнес, в свою очередь, рассчитывал на стабильность и долгосрочность сотрудничества, которое было нам обещано. Где теперь эта логика партнёрства?

Мы обращаемся к представителям делового и экспертного сообщества с призывом обратить внимание не только на формальные основания для сноса, но и на процедурные и градостроительные последствия таких решений. Бизнес должен нести ответственность за нарушения. Но город, как разумный регулятор и партнёр, должен действовать последовательно, прозрачно и с видением будущего, а не создавать новые проблемные точки там, где старые ещё не до конца залечены.

Будущее Крестовского острова не должно строиться на чередовании сносов построек, долгих лет пустырей и разорванных договорённостей. Оно требует ясной стратегии, уважения к инвестициям в общественные пространства и диалога. Пока что у нас, как у участников этой истории, на эти вопросы нет ответов.

Наша компания верит в город, в котором она родилась больше 20 лет назад. Мы верим в четный продуктивный диалог с городом. Мы стремимся к тому, чтобы Петербург и впредь оставался гастростолицей страны. И мы рассчитываем быть услышанными и увидеть возможность создавать и развиваться вместе с городом»