Сельдь под шубой в стиле осидзуси, удон по-флотски, винегрет с желе из свеклы: новые блюда в ресторанах, которые нужно попробовать

AVA Bistro

На Манеже уже не те же! В выставочном зале «Манеж» открылась масштабная выставка «Все Бенуа — Всё Бенуа». По мотивам мира знаменитой династии команда AVA Bistro создала коктейли с отсылками к искусству рода Бенуа: «Петрушку» с ромашкой и пюре каламанси, «Арку Бенуа» с клубничным ромом и ангастурой, «Каменноостровский» с ромом и малиной-жасмином юдзу, и другие. Всем именниникам дарят пригласительный билет на выставку на две персоны.

наб. Адмиралтейского канала, 2И