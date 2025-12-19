Сельдь под шубой в стиле осидзуси, удон по-флотски, винегрет с желе из свеклы: новые блюда в ресторанах, которые нужно попробовать

Колбаска бутифара с соусом из сморчков, террин из судака с хреном, «Дворцовый» торт с малиной в облаках сырного крема — в новом выпуске ресторанного дайджеста.
Antonio Bistro
Бранч у моря зимой — это план на 20 декабря (с 14:00 до 17:00). Шефы Antonio Bistro и Itameshi (с итало-японской кухней!) Михаил Бобылев и Антон Могильников соединили Восток и Запад, чтобы представить праздничное меню. Пробуем сельдь под шубой в стиле осидзуси, застольную пиццу со шпротами и удон по-флотски.
Кожевенная линия, 40Е
«Авангард»
Коктейльному бюро «Авангард» от Василия Маркова (финалист номинации «Лучший бартендер» премии «Что где есть в Петербурге» — 2025) — два года! 20 декабря в 20:00 команда бара позволит себе немного фривольности: они переоденут костюмы, сбросят галстуки... и закатят настоящее шоу с баянистом. В этот вечер будут кормить соленьями, сморребродами, пирожками, похлебкой.
ул. Жуковского, 33
Salty
Самое время купить подарки близким! 20 и 21 декабря в греческом бистро Salty пройдет новогодняя ярмарка с изделиями от локальных мастеров по лояльным ценам. Ищем вязаные елочные игрушки и керамику, украшения ручной работы и еловые ветви в квартиру, свечи и шкатулки. Обещают также фирменные мезе, велком-пунш всем гостям и праздничную лотерею с подарками.
Миргородская улица, 20
AVA Bistro
На Манеже уже не те же! В выставочном зале «Манеж» открылась масштабная выставка «Все Бенуа — Всё Бенуа». По мотивам мира знаменитой династии команда AVA Bistro создала коктейли с отсылками к искусству рода Бенуа: «Петрушку» с ромашкой и пюре каламанси, «Арку Бенуа» с клубничным ромом и ангастурой, «Каменноостровский» с ромом и малиной-жасмином юдзу, и другие. Всем именниникам дарят пригласительный билет на выставку на две персоны.
наб. Адмиралтейского канала, 2И
Nordic
Знаете, что такое Юльборд? Это традиционное скандинавское рождественское застолье в форме шведского стола. В ресторане Nordic отдают дань северным традициям: 20 и 21 декабря здесь впервые проведут этот самый Julbord! В программе вечера: маринованный лосось с лимоном, фаршированные яйца по-скандинавски, ассорти смерребродов, скаген тост с креветками и икрой ряпушки, рулет из свинины по-датски, утка конфи, «Искушение Янсона».
Пулковское шоссе, 107
Maison Rouge
Укропный крем с черной икрой и пирог с фуа-гран — то, что все нам необходимо прямо сейчас. Шефы Александр Зуев и Михаил Лучшев вдохновились традициями русского Нового года и запустили праздничный спешл в ресторане-салоне-ночном клубе Maison Rouge, а шеф-бармен Василий Марков дополнил его «зимними» коктейлями. До конца январских пробуем печеный перец с риетом и красной икрой, слоеный пирог с фуа-гра, грибами и грибным соусом, малосольные огурцы с укропным кремом и осетровой икрой, десерт «Мандарин».
Конюшенная площадь, 2Г
«Гранд Отель Мойка 22»
В это воскресенье, 21 декабря, «Гранд Отель Мойка 22» устраивает предновогодний бранч в ресторане Bellevue по особому меню бренд-шефа Николая Хвалынского (лауреат премии «Что Где Есть 2025» в номинации «Прорыв среди шеф-поваров»!). За десерты отвечает шеф-кондитер Серафима Комочкова — рекомендуем не пропустить торт «Дворцовый» с малиной в облаках сырного крема. Детям – подарки: фигурные пряники и крафтовый шоколад собственного производства.
Набережная реки Мойки, 22
Ruc's Heaven
В каталанском коктейльном бистро от команды #perfectbarsteam запустили новогодее сет-меню — четыре курса счастья: испанский тапас с соусом ромеско и чесночным айоли с сыром тупи и чоризо, тартар на мясном соусе со стружкой из сыра манчего, картофельный «бомба»-шарик с начинкой из сыра тупи и пикады с хамоном, домашняя колбаска бутифара с оливками на шпинате с соусом из сморчков. В меню до конца новогодних праздников. Выезжаем!
ул. 9-я Советская, 9
Mio Bistrot
Искусство со вкусом (буквально!). Mio Bistrot выступил в коллаборации с театром им. В.Ф. Комиссаржевской по случаю премьеры «Трехгрошовой истории» в постановке Алексея Франдетти про легендарного лондонского вора. До конца года идем на спешл-десерт — молочный пудинг с цветочными нотами флер де оранж. А подача — отдельный театральный акт: к столу выносят пудинг в компании старинного канделябра со свечами, которые зажигают прямо перед вами.
ул. Казанская, 3
KIRA
+1 нарядное чаепитие в Петербурге! Ресторан KIRA с 25 декабря до конца зимних каникул будет подавать спешл-сет со средиземноморским чайным миксом с согревающими специями и этажерку сладостей ручной работы. К каждому такому сету дарят подарок — елочную игрушку в форме конфеты, которую создали мастера Гусевского Хрустального завода с росписью от художницы Валерии Симоновой.
ул. Кирочная, 67
House of Jade
Уже 28 декабря в квартале писателей, на улице Некрасова, сообщество italy совместно с командой EZO Izakaya и Giallo откроют двухэтажное паназиатское бистро House of Jade — c японским грилем и пивным баром. Дизайн разработала команда snob architects. Замерли в ожидании!
ул. Некрасова, 37
