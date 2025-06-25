Шеф-повар Il Lago dei Cigni Дмитрий Трушкин представил свою версию «Лебединого озера» — с богомолами, козлятами и тюрбо

Гитара для пасты

Гитара для пасты Дима, у нас в редакции ты проходишь под кодовым названием «Серый кардинал самой дорогой пасты в городе». Расскажи, как у блюда сложился имидж?

50 % пасты в Il Lago — фабричная, из региона Граньяно, признанной столицы пасты. Другие 50 % лепим своими руками или с помощью бронзового пресса от Франческо Боттене: это Alfa Romeo среди машин для производства домашней пасты — два вида итальянской муки и ноль оливкового масла. А еще долгое время я использовал струны: инструмент под названием «китарра», с итальянского — гитара. Только вместо музыки эта китарра — прямоугольная деревянная рама, на которую натянута проволока, — выдает пасту. Коллеги называли меня упертым!

А что можно назвать signature dish ресторана Il Lago dei Cigni?

Наше меню а-ля карт стартовало двенадцать лет назад — и больше половины блюд в нем долгожители: их любят и заказывают годами. Например, телячья печень по-берлински — она не менялась с открытия. Блюдо это к немецкой культуре никакого отношения не имеет: итальянцы приехали в Германию и начали готовить этот субпродукт, поливая коньяком, с яблоком, белым сладким луком, заодно и название придумали. Открою еще одну тайну: карпаччо из цветной капусты родилось именно в Il Lago dei Cigni. Да, референсом было легендарное карпаччо из сельдерея Вальтера Бизоффи в Il Grappolo на Белинского, но именно с нашего порога цветная капуста разлетелась примерно во все рестораны Петербурга и не только. Не буду раскрывать тайну его приготовления, скажу лишь, что карпаччо мы режем перед самой подачей на трюфельном ноже а-ля секунд, то есть прямо на блюдо — заправляем и отдаем. В таких тонкостях и есть отличие кухни Il Lago dei Cigni. В том, что касается ингредиентов, мы делаем haute couture, при этом в абсолютно домашних и даже где-то архаичных техниках. Мы готовим на сковородках, открытом огне, углях или дровах. Никакого су-вида и жарки на пергаменте. И никаких заранее бланшированных продуктов. И важно: я всегда беру рыбу у поставщиков целиком — иначе не проверить ее качество. Отсюда и ценообразование за 100 грамм. Тюрбо подаем с картофелем и сморчками, морской язык готовим в лимонном соусе, а сибас запекаем в соли.