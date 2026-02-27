Первая корюшка, коктейль из порея и фарфоровый интерьер «Вкусно и точка»: главные гастрономические события недели

Закрытие «Футуры», ужин в Царском селе и фестиваль лука — в новом выпуске ресторанного дайджеста.
Kiks
28 февраля в 18:00 на барной линии «Севкабель Порта» откроется бильярдный поп-ап «Игровая площадка». Творческое объединение и совместная мастерская уличных художников «10.203» покажет ранее не экспонированные работы из коллекции Натальи Вознесенской, Kiks поставит бильярд по живой очереди и бар с крафтовыми и кофейными напитками, а Kivach radio оборудует временную студию. В 19:00 здесь стартует шоукейс New sound wave. Вход свободный!
А уже с 1 марта и до 15 апреля будут работать каждый день с 14:00 до 23:00.
Кожевенная линия, 40
«Футура»
Закрывается «Футура». С 1 марта проект переходит новым владельцам. 28 февраля в 17:00 устраивают прощальный ужин: столы накроют скатертями, приготовят несколько старых хитов и разольют вино по бокалам. Прощаемся с черным кубиком, куда мы семь лет ходили на завтраки и бранчи. Но не унываем: история «Футуры» продолжается в виде пекарни! В планах у команды развивать производство любимых кардамоновых булок, грилд-чизов и ароматного хрустящего хлеба.
наб. Карповки, д. 5, корп. 36
Drevå и Nordic
Это красиво! 1 марта в Царском Селе пройдет ужин от ресторанов Надежды Третьяковой. Повод роскошный — выставка золотого шитья «Северное солнце», которая недавно открылась в Екатерининском дворце. Сначала будет экскурсия и мастер-класс по золотному шитью, а после — ужин с отсылкой к кухне русского Севера: шанежки с грибами и сельдью, морошка, сугудай, черная треска в глазировке из кваса, косуля с поморским соусом волож, золотистые карельские пирожки. В завершение — обрядовый пряник тетёрка как символ солнца, который можно унести с собой.
Пулковское шоссе, 107
Ruc’s Heaven
Ты не верь слезам! Фестиваль молодого лука-порея настиг Петербург — его организовали ребята из коктейльного бистро Ruc’s Heaven (и команды #perfectbarsteam). Семь заведений объединились вокруг каталонской традиции кальсотады — жарить лук порей на открытом огне, подавать с соусами и собираться большими компаниями за общим столом. В переосмысленной версии каждый участник фестиваля — Paloma Cantina, Animals, «Дизенгоф/99», Ivory Garden, Grebeshki, Pinch — создал свое уникальное блюдо или коктейль с молодым пореем. Пробуем тартар с луковыми блинами, латкес с пореем и сливочной амбой, тако и кесадильи со 2 марта по 3 апреля.
Подробнее — здесь.
Salone Pasta Bar
Хореограф в роли бартендера — каково? 1 марта в 19:00 встречаемся с Юрием Смекаловым, солистом балета и хореографом Мариинского театра, за барной стойкой Salone Pasta Bar. Там он смешает коктейль «Мария Тальони» (с малиновой водкой, апельсиновым биттером, игристым вином, бузиной и сиренью), посвященный прославленной балерине ХIХ века, а с 19:00 до 21:00 нас ждет выход балерины. Поднимем бокалы за начало весны!
наб. реки Фонтанки, 30
Harry Not Original Pub
Начинаем весну с добрых дел! В пабе от команды Cava Disco проходит Good Boy Weekend — совместно с комьюнити «Не бойся спорта» и Petshop.ru. Берем с собой компанию друзей и собак, пьем пиво с крана и автоматически участвуем в благотворительной инициативе. До конца апреля часть выручки от продаж этого пива «Гарри» будет направлять в приюты: «Пора домой» — для собак и «Бастет» — для кошек. А еще туда отвезут корм и необходимые для животных вещи. Добрая акция продлится до конца апреля.
Восстания, 19
Nil’s Deli
Сэндвич от Антонио Фреза желаете? Основатель Fresa's Group и бистро Nil’s Deli (его основатель Игорь Мудрак когда-то был генеральным менеджером Fresa's Group) представили самый итальянский сэндвич — на фирменной фокачче, с трюфельным кремом, фондю из пекорино и мортаделлой. Улетают как горячие пирожки.
Съезжинская ул., 4
«Вкусно и точка»
Достойный повод добраться до Царского села — посмотреть на фарфоровое оформление «Вкусно и точка»! Филиал открыт в здании железнодорожного вокзала в Пушкине. Панно из фарфора с рельефным изображением цветочных гирлянд создали на заводе Ломоносова по эскизам известного советского архитектора Левинсона.
Пушкин, Привокзальная площадь, 1
Duo Asia
В Duo Asia обновили барную карту! Свои девять коктейлей Иван Миклухин построил на контрастах: электрические цветы с покалыванием, кристально-прозрачные милк-панчи, текстуры тающего пломбира. Пробуем Wild Cherry Punch с молочной фильтрацией и спилантесом, Tomato Fizz с насыщенным вкусом томата и белковой пеной, сливочный Frozen Aloe с юдзу и пломбиром. Если осознанность превыше всего, обращаемся к безалко-версиям флагманов с аналогичным вкусом.
ул. Рубинштейна, 20
Regions
Первая корюшка приплыла в ресторан Regions — открываем сезон. Подают ее с весенним салатом и в паре предлагают гимлет с хурмой и укропом. Зима — всё!
ул. Жуковского, 10
Must
Это трехочковый! Встречаем коллаб баскетбольного клуба «Зенит» и команды ресторана Must: с 4 меню здесь действует спешл — десерт «Чистое попадание». Шоколадный кейк-поп в виде баскетбольного мяча с ганашом из молочного шоколада и клубничным кули. В пару берем коктейль «Шестой игрок» с водкой, кордиалом из спирулины и лемонграсса (а для приверженцев ЗОЖ — есть б/а версия).
Большой проспект П.С. 54
Экскурсия «Ходим дома»
Три острова, две реки и один канал: проверяем Коломну на гостеприимство! 7 марта 13:00 идем на экскурсию «Коломенский кофейник» от проекта «Ходим дома» и его основателя Ивана Петрухина. В планах — посетить кофейни «Скуратов» и «РИД», а также кафе-бар «Пряшка» и заодно прогуляться по трем островам, побывать на берегах Крюкова канала, реки Мойки и Пряжки, заглянуть в переулки и проходные дворы, где можно повстречать элементы быта горожан из прошлого.
Для записи пишите Ивану.
Комментарии (0)