Первая корюшка, коктейль из порея и фарфоровый интерьер «Вкусно и точка»: главные гастрономические события недели

Kiks

28 февраля в 18:00 на барной линии «Севкабель Порта» откроется бильярдный поп-ап «Игровая площадка». Творческое объединение и совместная мастерская уличных художников «10.203» покажет ранее не экспонированные работы из коллекции Натальи Вознесенской, Kiks поставит бильярд по живой очереди и бар с крафтовыми и кофейными напитками, а Kivach radio оборудует временную студию. В 19:00 здесь стартует шоукейс New sound wave. Вход свободный!

А уже с 1 марта и до 15 апреля будут работать каждый день с 14:00 до 23:00.

Кожевенная линия, 40