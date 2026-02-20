Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Бухарский плов, еж с ромашкой и поросенок с ткемали: главные гастрономические события недели

Десерт в подарок артистам балета, пивное лото и дегустация шоколада гран крю — в новом выпуске ресторанного дайджеста. 

Фото предоставлено пресс-службой ABC Roasters

ABC Roasters

В эту пятницу, 20 февраля, свой первый День рождения отметит петербургская кофейня международной сети ABC Roasters — в историческом здании Андреевского рынка. Ждем авторские коктейли от гастропанка Евгения Шашина, новое меню от шеф-повара Святослава Дьяконова, DJ-сет от Hoopa и праздничный торт.

6-я линия Васильевского Острова, 9

Фото предоставлено пресс-службой AF Brew Taproom

AF Brew Taproom

Любимая петербуржцами пивоварня отмечает 8 лет. В грядущую субботу, 21 февраля, в тапруме устроят праздник жизни. Весь день будут кормить индийским спешл-блюдом, в 17:00 начнут пивное лото с призами, в 18:00 — турнир по бильярду, а в 19:00 залы наполнит музыка от диджеев. Около 21:00 вынесут праздничный торт со свечами.

Курляндская ул., 48

Фото предоставлено пресс-службой Duo

Duo Dostavka

Если выходить из комнаты и совершать ошибку вы не намерены, доставка вас спасет. Ресторатор Дмитрий Блинов объединил проекты Duo Band в одном приложении: теперь к квазиазиатским димсамам и гедза из Duo Asia добавился новый ресторан авторской русской кухни «Перемена». Берем (пока скидки!) форшмак из копченого лосося, борщ с копченой уткой и черносливом, вареники с белыми грибами и грудинкой, почки кролика с сельдереем, пожарские котлеты с картофельным пюре и ленинградскую булочку. Заказать можно на сайте или в приложении.

Фото предоставлено пресс-службой «Рыба на даче»

«Рыба на даче»

Загородные масленичные гуляния со скоморохами устраивает Арам Мнацаканов в «Рыбе на даче» — 22 февраля — в лесу, на берегу реки Сестры. Весь финальный день Масленицы тут будут угощать блинами и домашними настойками, а затем начнется большая семейная программа: игры и конкурсы, метание колец, кукольный спектакль «Петрушка и Весна», силовое шоу с богатырскими трюками — и все это под живую гармонь. Можно будет даже смастерить себе куклу-оберег. Гранд-финал — традиционное сожжение чучела.

Приморское ш., 319

Фото предоставлено пресс-службой Regions

Regions

Закрываем белковое окно! С 21 по 23 февраля в центре внимания в ресторане Regions — сочный стейк рибай с трюфельным пюре и перечным соусом. К мясу предлагают целый кувшин «Кровавой Мэри» и винное сопровождение с бутылками из Крыма или Пьемонта. Что еще нужно мужчине для счастья?

ул. Жуковского, 10

Фото предоставлено пресс-службой «Чабрец»

«Чабрец»

Каждому — по казану! Ресторан восточной кухни «Чабрец» празднует День плова — по этому поводу 22 и 23 февраля (во всех ресторанах сети) бренд-шеф Анатолий Цай будет кормить праздничным бухарским пловом: с говядиной, сушеным виноградом и сладкой красной морковью. Ингредиенты в нем не обжариваются классическим способом, а поливаются раскаленным маслом. Запивают такой плов чаем — найти свой идеальный пэйринг можно в новом чайном гиде. 

Коломяжский пр., 22

Фото предоставлено пресс-службой Jam Café

Jam Café

В Jam Café вдохновились эстетикой balletcore: «Павлову» со спелым манго и лепестками сусального золота раздают всем артистам балета в качестве комплимента до 7 марта. Достаточно показать служебное удостоверение или пропуск сотрудника театра.

пр. Римского-Корсакова, 22, стр. 3

Фото предоставлено пресс-службой музея «Полторы комнаты»

Музей «Полторы комнаты» 

Какие места притягивали творческую интеллигенцию Ленинграда? Как кафетерии превратились в неформальные молодежные клубы? Какой кофе там пили и о чем разговаривали? Ответят на эти вопросы Анна Мельникова и Варвара Извекова — сотрудники музея Иосифа Бродского «Полторы комнаты» 27 февраля в 18:30, на лекции «Кофейная культура в Советском Союзе и любимые места русских эмигрантов за границей». Спойлер: еще расскажут, где Бродский любил пить капучино в США и какие напитки и локации ценил в Италии. Билеты можно купить на сайте.

ул. Короленко, 14

Фото предоставлено пресс-службой Drevå

Drevå

Встречаем лучшего шефа Эстонии в файндайнинг-ресторане Надежды Третьяковой! 27 и 28 февраля в Drevå творит Владислав Корпусов — он был ведущим шоу «Адская кухня» и шефом в московских ресторанах «Мюсли», Stories и «Поле». В Drevå Владислав представит авторское сет-меню «Морское поле», в программе вечера: морской еж с тибетской ромашкой, сахалинский гребешок с почками черной смородины, лангустины с молодой свеклой, угольная рыба с морской спаржей, пиратский ром с конструктором LEGO.

Пулковское шоссе, 107

Собака.ru

«Место»

«Грузинские сказки» расскажет Марина Наумова aka шеф-Маруся на гостевом ужине (27 февраля в 19:00). Марина подготовила вау-меню: сациви из домашней индейки с гоми, рачинский хачапури, жареный поросенок с соусом ткемали, цыпленок по-чекмерски, чакапули из козленка и десерты (козинаки, теламуши и чурчхелу). Сбор — в легендарном «Месте» неравнодушного ресторатора (и первого светского хроникера Собака.ru) Кати Бокучавы.

Кронверкский проспект, 59

Фото предоставлено пресс-службой Avocado Queen

Avocado Queen

Входим в прайм-эру! Ресторан Avocado Queen (Novikov Group и Pinskiy & Co) не терпит температурный устойчивый минус и призывает весну. Теперь здесь готовят теплый пряный напиток на молоке, с медом, специями масала и матчей, а к заказу выносят еще и набор бальзамов для губ с авокадо Frudia.

ул. Итальянская, 21

Фото предоставлено пресс-службой Matilde

Matilde

Шоколад как вино! Встречаем весну красиво (чтобы жизнь медом шоколадом казалась) — 1 марта на камерном бранче от ресторана пьемонтской кухни Matilde и салона «Пьяная Вишня». Виктория Дим, профессиональный дегустатор шоколада, и Регина Халикова, шеф-сомелье Bona Peoplе, познакомят с миром гран крю шоколада и вселенной великих вин. В программе: закуски, лекция и дегустация шоколада от именитых мастеров.

наб. Карповки, 31, корп. 1

