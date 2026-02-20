Бухарский плов, еж с ромашкой и поросенок с ткемали: главные гастрономические события недели

Duo Dostavka

Если выходить из комнаты и совершать ошибку вы не намерены, доставка вас спасет. Ресторатор Дмитрий Блинов объединил проекты Duo Band в одном приложении: теперь к квазиазиатским димсамам и гедза из Duo Asia добавился новый ресторан авторской русской кухни «Перемена». Берем (пока скидки!) форшмак из копченого лосося, борщ с копченой уткой и черносливом, вареники с белыми грибами и грудинкой, почки кролика с сельдереем, пожарские котлеты с картофельным пюре и ленинградскую булочку. Заказать можно на сайте или в приложении.