Бухарский плов, еж с ромашкой и поросенок с ткемали: главные гастрономические события недели

Десерт в подарок артистам балета, пивное лото и дегустация шоколада гран крю — в новом выпуске ресторанного дайджеста.
ABC Roasters
В эту пятницу, 20 февраля, свой первый День рождения отметит петербургская кофейня международной сети ABC Roasters — в историческом здании Андреевского рынка. Ждем авторские коктейли от гастропанка Евгения Шашина, новое меню от шеф-повара Святослава Дьяконова, DJ-сет от Hoopa и праздничный торт.
6-я линия Васильевского Острова, 9
AF Brew Taproom
Любимая петербуржцами пивоварня отмечает 8 лет. В грядущую субботу, 21 февраля, в тапруме устроят праздник жизни. Весь день будут кормить индийским спешл-блюдом, в 17:00 начнут пивное лото с призами, в 18:00 — турнир по бильярду, а в 19:00 залы наполнит музыка от диджеев. Около 21:00 вынесут праздничный торт со свечами.
Курляндская ул., 48
Duo Dostavka
Если выходить из комнаты и совершать ошибку вы не намерены, доставка вас спасет. Ресторатор Дмитрий Блинов объединил проекты Duo Band в одном приложении: теперь к квазиазиатским димсамам и гедза из Duo Asia добавился новый ресторан авторской русской кухни «Перемена». Берем (пока скидки!) форшмак из копченого лосося, борщ с копченой уткой и черносливом, вареники с белыми грибами и грудинкой, почки кролика с сельдереем, пожарские котлеты с картофельным пюре и ленинградскую булочку. Заказать можно на сайте или в приложении.
«Рыба на даче»
Загородные масленичные гуляния со скоморохами устраивает Арам Мнацаканов в «Рыбе на даче» — 22 февраля — в лесу, на берегу реки Сестры. Весь финальный день Масленицы тут будут угощать блинами и домашними настойками, а затем начнется большая семейная программа: игры и конкурсы, метание колец, кукольный спектакль «Петрушка и Весна», силовое шоу с богатырскими трюками — и все это под живую гармонь. Можно будет даже смастерить себе куклу-оберег. Гранд-финал — традиционное сожжение чучела.
Приморское ш., 319
Regions
Закрываем белковое окно! С 21 по 23 февраля в центре внимания в ресторане Regions — сочный стейк рибай с трюфельным пюре и перечным соусом. К мясу предлагают целый кувшин «Кровавой Мэри» и винное сопровождение с бутылками из Крыма или Пьемонта. Что еще нужно мужчине для счастья?
ул. Жуковского, 10
«Чабрец»
Каждому — по казану! Ресторан восточной кухни «Чабрец» празднует День плова — по этому поводу 22 и 23 февраля (во всех ресторанах сети) бренд-шеф Анатолий Цай будет кормить праздничным бухарским пловом: с говядиной, сушеным виноградом и сладкой красной морковью. Ингредиенты в нем не обжариваются классическим способом, а поливаются раскаленным маслом. Запивают такой плов чаем — найти свой идеальный пэйринг можно в новом чайном гиде.
Коломяжский пр., 22
Jam Café
В Jam Café вдохновились эстетикой balletcore: «Павлову» со спелым манго и лепестками сусального золота раздают всем артистам балета в качестве комплимента до 7 марта. Достаточно показать служебное удостоверение или пропуск сотрудника театра.
пр. Римского-Корсакова, 22, стр. 3
Музей «Полторы комнаты»
Какие места притягивали творческую интеллигенцию Ленинграда? Как кафетерии превратились в неформальные молодежные клубы? Какой кофе там пили и о чем разговаривали? Ответят на эти вопросы Анна Мельникова и Варвара Извекова — сотрудники музея Иосифа Бродского «Полторы комнаты» 27 февраля в 18:30, на лекции «Кофейная культура в Советском Союзе и любимые места русских эмигрантов за границей». Спойлер: еще расскажут, где Бродский любил пить капучино в США и какие напитки и локации ценил в Италии. Билеты можно купить на сайте.
ул. Короленко, 14
Drevå
Встречаем лучшего шефа Эстонии в файндайнинг-ресторане Надежды Третьяковой! 27 и 28 февраля в Drevå творит Владислав Корпусов — он был ведущим шоу «Адская кухня» и шефом в московских ресторанах «Мюсли», Stories и «Поле». В Drevå Владислав представит авторское сет-меню «Морское поле», в программе вечера: морской еж с тибетской ромашкой, сахалинский гребешок с почками черной смородины, лангустины с молодой свеклой, угольная рыба с морской спаржей, пиратский ром с конструктором LEGO.
Пулковское шоссе, 107
«Место»
«Грузинские сказки» расскажет Марина Наумова aka шеф-Маруся на гостевом ужине (27 февраля в 19:00). Марина подготовила вау-меню: сациви из домашней индейки с гоми, рачинский хачапури, жареный поросенок с соусом ткемали, цыпленок по-чекмерски, чакапули из козленка и десерты (козинаки, теламуши и чурчхелу). Сбор — в легендарном «Месте» неравнодушного ресторатора (и первого светского хроникера Собака.ru) Кати Бокучавы.
Кронверкский проспект, 59
Avocado Queen
Входим в прайм-эру! Ресторан Avocado Queen (Novikov Group и Pinskiy & Co) не терпит температурный устойчивый минус и призывает весну. Теперь здесь готовят теплый пряный напиток на молоке, с медом, специями масала и матчей, а к заказу выносят еще и набор бальзамов для губ с авокадо Frudia.
ул. Итальянская, 21
Matilde
Шоколад как вино! Встречаем весну красиво (чтобы жизнь
медом шоколадом казалась) — 1 марта на камерном бранче от ресторана пьемонтской кухни Matilde и салона «Пьяная Вишня». Виктория Дим, профессиональный дегустатор шоколада, и Регина Халикова, шеф-сомелье Bona Peoplе, познакомят с миром гран крю шоколада и вселенной великих вин. В программе: закуски, лекция и дегустация шоколада от именитых мастеров.
наб. Карповки, 31, корп. 1
