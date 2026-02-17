Лапша дан-дан, палтус с кокосом и утка из смокера: как рестораны отмечают китайский Новый год?

Roots le petit bar

Камерный французский бар на Петроградке принимает в гостях команду нового китайского ресторана Selfe Edge Chinois. В четверг, 19 февраля, из еды — только она: утка по-каневски. Делают ее так: утку надувают, обваривают бульоном, сушат в течение 12 часов, коптят на березовых дровах в смокере, доводят в герметичном пакете под высоким давлением около часа. Без соли, перца и других специй или маринада. За баром — китайский аттракцион с авторскими коктейлями. Начало: в 20:30.

ул. Блохина, 3/1