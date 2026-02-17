Лапша дан-дан, палтус с кокосом и утка из смокера: как рестораны отмечают китайский Новый год?

Вечер утки по-пекински, юэбины и алые дамплинги — вот 10 ресторанов с программой Новый год по китайскому календарю.
«Пища династии Минь»
В китайской закусочной и баре «Пища династии Минь» Китайский Новый год отмечают с размахом! 17 февраля запускают лотерею с розыгрышем сертификата на 88 888 рублей (победителей объявят 4 марта). В планах также: дерево желаний, гостевые смены и лекции, мастер-классы по бумажному вырезанию и плетению узлов, чайные вечера и февральское спешл-меню (пробуем салат богатства с помело и красной рыбой, пельмени со свининой и капустой, денежный десерт с манго и каламанси).
ул. Короленко, 14
Ro
В азиатском ресторане Ro подготовили достойный спешл к Китайскому Новому году. С 17 февраля по 3 марта подают утиную грудку в пекинском стиле с блинчиками мо мо и соусом хойсин. Стоимость блюда — 3500₽.
наб. реки Мойки, 44
Roots le petit bar
Камерный французский бар на Петроградке принимает в гостях команду нового китайского ресторана Selfe Edge Chinois. В четверг, 19 февраля, из еды — только она: утка по-каневски. Делают ее так: утку надувают, обваривают бульоном, сушат в течение 12 часов, коптят на березовых дровах в смокере, доводят в герметичном пакете под высоким давлением около часа. Без соли, перца и других специй или маринада. За баром — китайский аттракцион с авторскими коктейлями. Начало: в 20:30.
ул. Блохина, 3/1
Made in China
Встречаем гастролеров из Москвы! 21 февраля в 19:00 в китайский ресторан на Адмиралтейской прибудет команда московского проекта Fullmoon, чтобы приготовить свои фирменные блюда: тартар из лосося с соусом терияки понзу, баклажан мисо, удон-карбонара с унаги, роти с крабом, палтус с кокосом и черемшой. С 20:00 до 23:00 обещают диджей-сет с азиатскими мотивами.
Большая Морская ул., 35
Ultramen
Красный — цвет любви! С 18 февраля по 18 марта пробуем алые дамплинги с уткой, спринг-роллы с креветкой и сет-шотов (вдохновленный редким покемоном). А еще тут предлагают собирать игральные фишки — «лошадиный» кэпс, чтобы играть и обменивать их на призы.
наб. Фонтанки, 59
Tsunami
В 2026 году праздник в Tsunami неожиданно обрел лицо Драко Малфоя. Здесь сделали коктейль Dragon Dance с портретом одного из самых знаменитых учеников Слизерина. Тут же пробуем спешл-рамен с уткой на бульоне мисо, спринг-роллы с уткой и соусом хойсин, паровые димсамы хагао с томленой уткой и муссом из тофу. А еще, можно покрутить колесо фортуны и выиграть подарки от ресторана.
Лиговский пр., 37
Saigo
В японском ресторане Saigo вдохновились символикой года Красной Огненной Лошади. Пробуем спешл-коктейль «Два счастья» с авторской подачей из двух частей (задумана как последовательность пожеланий на год), а также сет традиционного китайского напитка байцзю, и лунный пряник юэбин.
наб. Грибоедова, 5
MAD Asian BBQ
В MAD Asian BBQ остаются верны своим традициям и ежегодно отмечают китайский Новый год! На этот раз шеф-повар Роман Грачев придумал тематическое спешл-меню — с 17 февраля по 3 марта пробуем масляную рыбу с печеным кольраби, лапшу дан-дан, теплый салат со стеклянной лапшой и говядиной.
Пионерская ул., 32
Umami
Очень красивые лунные пряники юэбины подготовили в паназиатском Umami — практически букет цветов. Во вкусах — вишня и шоколад, мандарин, хвоя с цитрусами. Идеальный подарок!
Разъезжая ул., 20; Боровая ул., 3 и др.
Italy на Большом
25 февраля Italy на Большом продолжит серию семейных ужинов — на этот раз с китайским прононсом. За блюда на столе ответит Сергей Ким, шеф-повар китайской закусочной и бара «Пища династии Минь». Он приготовит лимоны кимчи, кукси и свинину кочудян.
Большой пр. П.С., 58
