Блины с бобром, кроликом, стейком миньон и фуа-гра: 15 ресторанов, где отмечать Масленицу

Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg

В Чайной Гостиной отеля к Масленице подготовились, кажется, основательнее всех. Здесь развернется настоящий блинный фестиваль. В меню — блины с копченым лососем и сливочным сыром, с нежным рагу из говядины и копченым болгарским перцем, с грибами и мускатным орехом. Кульминацией праздника станет масленичный бранч 22 февраля, с 13:30 до 18:00, с широкой буфетной линией и икорным шоу.

А бар Xander 21 и 22 февраля предложит царские блины с тремя видами икры: красной, осетровой и белужьей. Подают их со сливочным сыром и листиком свежей мяты.

пр. Вознесенский, 1