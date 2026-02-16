Блины с бобром, кроликом, стейком миньон и фуа-гра: 15 ресторанов, где отмечать Масленицу

На старт, внимание, Масленица! Вологодское кружево, икорное шоу, самовар и разноцветные блины — вот 15 ресторанов с самым интересным масленичным меню.
Futurist
Это красиво! Всю масленичную неделю, с 16 по 22 февраля, ресторан Futurist дарит набор из двух салфеток с вологодским кружевом, изготовленных на фабрике «Снежинка» (хранительница одного из самых изящных русских художественных ремесел!) при заказе дюжины блинов с традиционными топпингами и чайником чая.
улица Барочная, 6, строение 1
Forest Hill
Шеф-повар Филипп Ваганов вспомнил мем «Сидим с бобром за столом» и сделал блины с мясом бобра. Дополнил вкус диким рисом и свежей зеленью. Менее экстравагантные варианты тоже есть: тонкие блинчики с красной икрой или с начинкой из творога с кисло-сладкой вишней.
Людмилы Кедриной, 2
«Перемена»
Ситуация ироничная: при всей очевидности фамилии сооснователя Duo Band Дмитрия Блинова, это первое в истории его ресторанов тематическое меню. И это предмет для исследования! Блины с лососем слабой соли, с красной и щучьей икрой, а также сытные блины с мясом и, конечно, блинный торт с вареной сгущенкой.
Петроградская наб., 18
Jam Cafe
В этом парижском кафе с открытой кухней символ солнца совместили с болоньезе — и это вау! Традиционные, тонкие, румяные, с хрустящими краями и щедрыми начинками — тоже в наличии.
просп. Римского-Корсакова, 22
Teplo
О нашем праздничном столе дома позаботился Teplo: в их кулинарии можно заказать исполинскую стопку блинов — 50 штук привезут в комплекте с баночкой идеального домашнего варенья. А в самом ресторане можно попробовать хрустящий блин в панировке с мортаделлой, соусом дорблю и кремом из печеного перца или мини-блинчики с грушей в мисо-карамели и кремом тирамису.
Большая Морская ул., 45
«Белый Рябчик»
Новейший русский ресторан на Петроградской стороне печет оладьи из печеной тыквы. Это дань традиции запасов урожая на зиму, когда тыква и репа хранились в погребах до весны. Подают по классике с красной или щучьей икрой на подушке из сливочного сыра и свежей зелени или с фалангой камчатского краба, взбитой сметаной и сыром Пекорино Романо.
ул. Блохина, 6
«География»
Шеф-повар Тимур Карданов сделал акцент на нескучных сочетаниях. Наши фавориты — блины с кроликом и белыми грибами, сытные мясные блинчики с горгонзолой или оладьи с тартаром из тунца с клубникой.
Рубинштейна, 5
«Фромажери»
В новом бистро, совмещенном с фермерской лавкой, готовят из фермерского молока и сметаны, домашнего масла и сыра. Посмотрите, какой симпатичный блин с мортаделлой, глазуньей и сыром проволоне тут можно попробовать.
набережная Обводного канала, 106
MON CHOUCHOU
Шеф-повар Дмитрий Решетников дал премиум-высказывание на блинную тему. В MON CHOUCHOU готовит креп Турнедо Россини – классическое блюдо французской дворцовой кухни в масленичной интерпретации — со стейком миньон, фуа-гра, чёрным трюфелем и соусом на основе красного вина.
Караванная ул., 3/35
Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg
В Чайной Гостиной отеля к Масленице подготовились, кажется, основательнее всех. Здесь развернется настоящий блинный фестиваль. В меню — блины с копченым лососем и сливочным сыром, с нежным рагу из говядины и копченым болгарским перцем, с грибами и мускатным орехом. Кульминацией праздника станет масленичный бранч 22 февраля, с 13:30 до 18:00, с широкой буфетной линией и икорным шоу.
А бар Xander 21 и 22 февраля предложит царские блины с тремя видами икры: красной, осетровой и белужьей. Подают их со сливочным сыром и листиком свежей мяты.
пр. Вознесенский, 1
«Мечтатели»
«Мечтатели» пекут блины с утра и до вечера, как и положено в эту неделю. В этом году шеф Виталий Папп решил подружить британскую основательность с северной эстетикой, союз окрестили «британским нео-нордиком». Итак, встречаем бургиньон-блины со щечками, миксом грибов и демиглясом из кваса и блинный пирог с копченым лососем.
наб. Фонтанки, 11
«Банщики»
Центральное блюдо от шефа Станислава Левохо – дюжина блинов, которую подают с большим самоваром чёрного чая, сметаны и домашнего варенья. Но самый люкс ждет дальше: чёрные блины с копчёным лососем и красной икрой, ржаные блины с муксуном холодного копчения, гречневые блины с печенью и икрой трески. Как вам такое?
Дегтярная ул.,1а
GRAIN
Масленичная неделя здесь проходит под знаком сытных завтраков. Шеф Вадим Куликов придумал два полноценных утренних блюда на основе мини-оладьев. В первой, зеленой, версии они готовятся с добавлением шпината и подаются с карельской форелью слабой соли, кремом из феты и перепелиными яйцами, а во второй — с тыквой, кремом из кокоса и вареной сгущенки и конфитюром из черной смородины.
Моховая, 12
AT 8/10
Самовар на стол, а бес за гостями! В бистро к каждому блинному блюду подают чай из самовара, который будет украшать зал всю масленичную неделю. Здесь пекут гречневые блины и заворачивают в них куриную печень, превращенную в пате, а в тонкие пшеничные — риет из омуля (дополняют молосольным огурцом!) или томленую утку с маринованным яблоком (отдельно к нему подают пряный бульон!). Чтобы лучше усвоить урок, берите настойку со вкусом гречи с маслом или классический сбитень по старинной технологии. Зверобой, душицу, шалфей, добавляем корицу, гвоздику, куркуму, имбирь, цедру апельсина и лимона, цветочный мед томят 3 часа на медленном огне, а далее настаивают час. Есть в алкогольной и безалкогольной версиях.
Казанская, 8-10
Matilde
На набережную Карповки едем за блинами, в которых встретились Пьемонт и Русь: с чак роллом и порто; запечённые с морне, беконом и трюфелем; с нутеллой и патисьером.
наб. Pеки Карповки, 31, корп. 1
