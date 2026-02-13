Овсянка с сервелатом, крупейники и фазан с каштанами: главные гастрономические события недели

Smoke BBQ

Овсянка с сервелатом, филадельфийский сэндвич со стейком скерт и сыром раклет, форель на доске, ребро бычка, трес-лечес тирамису: ресторатор Алексей Буров (Dreamteam) и шеф Алексей Каневский представили совместную кулинарную книгу «Smoke BBQ: завтраки, бранчи и барбекю». Внутри гастросборника — искренняя любовь к культуре барбекю (и рецепты для домашней кухни, которые по силам каждому!).

Книгу можно купить в ресторанах Smoke BBQ, а совсем скоро — и в «Подписных изданиях».