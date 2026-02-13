Овсянка с сервелатом, крупейники и фазан с каштанами: главные гастрономические события недели

Гастроли знаменитого японского шефа, яблочко в одеяле с мороженым из топленого молока, фестиваль негрони и сет в честь муми-троллей — в новом выпуске ресторанного дайджеста.
Nordic
Муми-пир устраивают сегодня и завтра в Nordic. Эрик Тамм и шефы ресторана создали сказочный остроумный сет из 10 перемен, посвященных муми-троллям из книг Туве Янссон. «Сюрприз Муми-мамы» — конечно, выпечка! А именно бриошь c маслом из лобстера; «Фантазия Снифа» — устрица с кремом из хрена, тапиокой и яблоком; «Букет Фрекен Снорк» — хрустящая роза из артишока с салатом из диких трав и цветов; «Сокровища Фильфьонки» — равиоли из осетра, форели и креветок с икорным соусом; «Рыбалка Снусмумрика» — сибас с зеленым горошком, гуанчале, маракуйей и черным трюфелем; «Любимое лакомство Муми-троллей» — сорбет из каштана.
Пулковское шоссе, 107
Grebeshki
Вот это валентинка! В субботу, 14 февраля, в ресторане Grebeshki весь день будут подавать ультрафотогеничную тарелку морепродуктов. Такой выкладке позавидует даже токийский рынок Цукидзи! Карпаччо из тунца, морские ежи, устрицы, тартар из креветки ама-эби и розовый креман для блеску глаз. Нам (и вам) это надо.
Виленский пер., 15
Von Witte
Любовь придумали поэты! 14 февраля в баре при «Гранд Отеле Мойка 22» будут читать сонеты Уильяма Шекспира. Купили много миниатюрных изданий: на них планируют гадать, открывая наугад страницы и толкуя строчки. А книжки, кстати, обещают подарить на прощание. Бармен Роман Тумбусов вдохновился высоким слово настолько, что придумал четыре любовных напитка, среди них: Sweet Thief из сонета 35, Fading Rose из 54.
наб. реки Мойки, 22
Bergamot
Такое нельзя пропускать! Тюрбо (атлантическая камбала) с соусом берблан, фермеский фазан с гарниром из каштанов, паста бер нуазетт с трюфелем из Пьемонта в ресторане Bergamot — 13, 14 и 15 февраля здесь будут подавать блюда из специального меню, в исполнении шефа Олег Перфилова.
Малая Зеленина, 4
Takadaya
Встречаем гастролера из Японии! 15 февраля в саке-баре Takadaya принимают Норито Цукиока — шеф-повара в четвертом поколении из ресторана Tsukitoku Hanten (с 60-летней историей!) в префектуре Ниигата. В программе — заглавное блюдо Норито — тори пайтан рамен на основе густого куриного бульона. К нему шеф и основатель Takadaya Кадзу Кидзима откроет особенную бутылку саке.
Кожевенная ул., 34
Smoke BBQ
Овсянка с сервелатом, филадельфийский сэндвич со стейком скерт и сыром раклет, форель на доске, ребро бычка, трес-лечес тирамису: ресторатор Алексей Буров (Dreamteam) и шеф Алексей Каневский представили совместную кулинарную книгу «Smoke BBQ: завтраки, бранчи и барбекю». Внутри гастросборника — искренняя любовь к культуре барбекю (и рецепты для домашней кухни, которые по силам каждому!).
Книгу можно купить в ресторанах Smoke BBQ, а совсем скоро — и в «Подписных изданиях».
Встреча «Клуба умных игр в Питере»
18 февраля есть повод принарядиться в black tie. И нет, не в ресторан. Идем на интеллектуальный светский поединок в гостиницу «Грибоедов» — играть во «Что? Где? Когда?» в историческом особняке. Ведущие игры — четырехкратный обладатель «Хрустального атома» Юрий Филиппов и обладательница «Хрустальной совы» Алена Повышева. Зеркальный стол, знаменитый волчок, загадочный черный ящик, минута на обсуждение и, конечно же, любимая с детства музыка. Внимание, вопрос!..
наб. реки Мойки, 22
«Огородники»
Объявляем блинный марафон! 19 февраля ресторан-дача «Огородники» принимает в гостях команду сочинского ресторана «Яблоки печем» — планируют отгуливать Масленицу с размахом. С 17:00 и до конца дня будут подавать: копченую свеклу с муссом из трех видов сыра, стейк из капусты, рыбник, шницель из говяжьего языка с соусом тартар, крупейники с томлеными говяжьими щечками и вот гранд-финал — блинный фисташковый торт и яблочко в одеяле с мороженым из топленого молока.
Институтский пр., 22А
«Москва–Владивосток»
В Московском районе открылся ресторан русской дальневосточной кухни «Москва–Владивосток». За контрастное меню отвечает дуэт шефов: Дмитрий Богачев (Mr. Bo.) и Дмитрий Емельянов («Гастроном», Smoky Bones). Готовят, например, морскую уху с вакаме и русский суп из белых грибов, азиатский шницель и ленивые голубцы с копченой сметаной, домашние пельмени и гедза с креветкой. Почетное место в десертной карте занял фирменный «мункейк» с текучим сливочным кремом. Коктейльную карту разработал Иван Гринько («Такты», «Ритмы»), используя ягоды, фрукты и травы из разных уголков нашей страны — от Москвы до Владивостока.
Московский просп., 206
Catch 22
Это красиво! 19 февраля в баре Catch 22 запустят коктейльный сет, вдохновленный живописным циклом «Болота» Петра Швецова и выставкой в пространстве Marina Gisich Gallery. Каждый коктейль — интерпретация живописного слоя, его глубины, оттенков и внутреннего напряжения художника. Всего три микса: «Марь» на коньяке со свеклой, сельдереем, комбу и пуэром; «Трясина», состоящая только из алкогольных ингредиентов — медового ликера, сухого вермута, абсента и амаро; «Охра» на текиле репосадо с юдзу.
набережная реки Фонтанки, 86
Cafe Alto
В сканди-кафе рядом с Манежной площадью —появились одинаково уместные под любой жизненный случай блюда: крылышки буффало с дзадзики, домашняя паста фреска с митболами (привет «Леди и Бродяге»), денвер с картофелем фри. Отдельного внимания заслуживает сытный маффин с курицей в панировке и коул-слоу. Завтраки, кстати, подают целый день, с 10:00 до 23:00.
Караванная ул., 5
Stroganoff Steak House
Итальянцы говорят, что полюбить его можно только с трех попыток — настолько он горек и резок. А у нас попыток целых пять! Весь февраль ресторан Stroganoff Steak House будет экспериментировать с негрони. Пробуем пять вариаций легендарного коктейля: классический, сбальято, апероль негрони, бльвардье, кофейный.
Конногвардейский бул., 4
