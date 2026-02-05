Бутылка вина за штамп о разводе и спагетти из мультфильма «Леди и Бродяга»: как отмечают 14 февраля в ресторанах Петербурга

Плато морепродуктов, завтрак в постель или афродизиаки с видом на Исаакиевский собор — рассказываем, как и где отметить День всех влюбленных.
Рестораны
«Бюро»
Приятно быть разведенным! В бургерных «Бюро» решили повторить уже традиционную акцию: 14 февраля принесите свой паспорт со штампом о разводе и получите бутылку вина в подарок.
Средний проспект ВО, 53; Рыбацкая ул., 4; Садовая ул., 13/15
Casper & Hideout
Какой стильный коллаб! Casper расщедрился на романтику и придумал программу для двоих: безлимитный ужин в бистро со свечами, две бутылки Шампани, букет цветов для нее и премиум-трансфер до отеля Hideout. А что будет дальше — решать вам. Цена предложения — 100 000 рублей.
Кирочная ул., 5Г; пр. Римского-Корсакова, 22
RO
В азиатском ресторане на Мойке февраль объявили месяцем влюбленных. Каждый день угощают пары игристым: единственное условие — предварительный резерв.
набережная реки Мойки, 44
«Огородники»
При усадьбе Данилевского 14 февраля, с 14:00 до 17:00, пройдут народные гуляния с баянистом, тетушками, исполняющими частушки о любви, самоваром и пирожками. В этот день всем парам комплимент — каравай. По старинному обычаю влюблённым предложат преломить его, и чей кусок окажется больше, тот и
оплачивает счет главный!
Институтский проспект, 22А
Salone pasta&bar
Каждый год одно и то же или наша любимая уже многолетняя традиция — spaghetti con polpette из «Леди и Бродяга» в Salone.Трибьют этому культовому мультфильму подают строго по канону — в одной тарелке на двоих, при свечах и живой музыке. А ещё здесь будут фотографировать всех влюбленных на полароид и дарить эти снимки.
наб. Фонтанки, 30
MON CHOUCHOU
Спасибо шефу Дмитрию Решетникову за то, что каждое утро с 12 по 16 февраля мы можем не вылезать из кровати. Mon Chouchou запускает очень нужную всем нам праздничную доставку «Завтрак в постель». В сет-меню уместилось семь утренних блюд: омлет с крабом, ремесленный хлеб с красной икрой и маслом, сырники с вишней и фермерской сметаной, круассаны с лимонным курдом и с шоколадным пралине, мадлен с белым шоколадом. А сделает его ультранарядным мини-букет из трёх тюльпанов от цветочной студии Alise Flowers.
Караванная ул., 3/35
Imbibe
Бравая команда бара поддерживает одинокие сердца, которым бывает непросто пережить этот праздник, и чтобы скрасить их временное одиночество, бертендеры предложат свою компанию, объятия и, конечно, шоты. Угостят всех, кто официально в разводе, а тем, у кого расторжение брака зарегистрировано именно 14 февраля, подарят депозит на 3000 рублей.
ул. Жуковского, 6
Pinskiy & Co
Ресторатор Пинский не стал мелочиться и запустил аттракцион вообще для всех: с 9 по 15 февраля заказываешь в ресторанах AVA Bistro, «Сыроварня», Antonio Bistro или Avocado Queen десерт «Сердце желаний» и становишься участником беспроигрышной лотереи. Во-первых, мусс из бельгийского молочного шоколада с клубничной начинкой и хрустящей вафельной крошкой — уже звучит как тост. Но как же приятно в довесок получить, к примеру, сертификат термальный хилинг-комплекс Green Flow или фитнес-студию Rock the Cycle — сгонять все съеденное.
Ковенский переулок, 5; Итальянская, 21; Кожевенная линия, 40Е; наб. Адмиралтейского канала, 2И
Cherchez Bistrot
В конкурсе на лучшее гастрономическое авторское высказывание к 14 февраля побеждает Дарья Кузьмичева, кондитер и идеолог бренда Cherchez. «75 D» — это десерт с жидким центром из маракуйи, взбитым ганашом из белого шоколада и пюре маракуйи.
В самом бистро в этот день обещают живую музыку о любви от вокалистки Оли Чупиной и ее бэнда, а также спешл сет-меню.
наб. Pеки Карповки, 31к1
Marso Polo
Цветочная мастерская «Чао» объединилась с рестораном Marso Polo и собрала набор для романтического ужина на двоих. Итальянскую мимозу и тюльпаны сорта Тиз Бутс, лимончелло и все необходимые ингредиенты для приготовления равиоли с креветкой и рикоттой в форме сердечек заботливо завернули в льняной узелок (его, кстати, можно использовать в сервировке). Набор доступен для заказа только на 14 февраля.
Charlie
Только сэлф-лав! 13 и 14 февраля в Charlie запускают сет с бокалом шампани по специальной цене для одиночек. Тут три гребешка, три креветки, сашими с лососем, устрицы и пара соусов. Чтобы вечер, посвященный самим себе, остался в памяти надолго можно сделать персонализированный брелок в виде плакетки — нанести на него гравировку прямо во время обеда или ужина.
наб. канала Грибоедова, 54
Отели
Four Seasons Lion Palace St. Petersburg
Каждая гастрономическая локация «Дома со львами» подготовила свой сценарий для влюбленных. В Percorso — гала-ужин под оперные арии в исполнении солистов Мариинского театра Игоря Кроля и Натальи Величко, а также струнного дуэта. Азиатский Sintoho дополнит своё регулярное меню блюдами с романтическим вайбом: японские устрицы, мурманский лосось татаки, опаленный ролл с манго и крабом или десерт «Баваруаз» на основе японского шоколада и каламанси. Всем гостям ресторана будут дарить шоколадные подарки. В «Чайной Гостиной» проведут особую чайную церемонию. Бокалы шампанского и закуски (от блинов с красной икрой до тарталетки с козьим сыром и фуа-гра) можно дополнить устрицами «Жилардо» на лепестках роз.
Вознесенский, 1
«Гранд Отель Европа»
Отель, отметивший свое 150-летие, предлагает встретить День всех влюбленных в обновленном ресторане «Европа». Здесь пройдет музыкальный ужин при свечах «Джаз. Все о любви». Вокал, фортепиано и саксофон наполнят исторический зал звуками золотой классики: Let’s Fall in Love Фрэнка Синатры, L.O.V.E. Нэта Кинга Коула, Don’t Mean a Thing Дюка Эллингтона, All the Things You Are Эллы Фицджеральд. Будет и сет-меню! Спойлер: идем на черную треску с голубцом из лангустина и подкопчённое филе говядины с картофельно-сельдереевым мильфеем.
Михайловская ул., 1/7
«Гранд Отель Мойка 22»
Команда отеля на Мойке решила два раза не вставать и подготовила спецпакет сразу к 14 и 23 февраля, а также к 8 марта. Он включает две ночи проживания в отеле в номере Grand Deluxe и выше, букет из 15 красных роз, бутылку шампанского в номер, авторский торт-валентинку с розами, скидку на услуги оздоровительного центра и рестораны отеля (в чайной гостиной, к примеру, будет особая коллекция пирожных для церемонии), ранний заезд с 11:00 или поздний выезд до 15:00.
наб. реки Мойки, 22
Academia Bar Shuvaloff
Графская романтика — какая она? 14 и 15 февраля в Academia Bar Shuvaloff можно разделить со своим амуром гастрономический сет «От свидания до предложения» из трех курсов: тартар из тунца с цитрусовым Жу и коктейль «Первое свидание», картофельный гратен с трюфельным кремом и коктейль «Поцелуй», утиное филе с кремом из сельдерея и коктейль «Предложение». А граф и графиня Шуваловы расскажут о светских традициях и романтических ритуалах своей эпохи.
Моховая ул., 10
Lotte
Провести весь уикенд прямо на Исаакиевской площади предлагает пятизвёздочный отель с корейским прононсом. Пожить в номере выбранной категории (его оформят цветочным декором и свечами), позавтракать в ресторане The Lounge, выпить бутылку игристого под десерт в форме сердца — идеальный план выходного дня.
Если настроение «ужин афродизиаками», то спешите в японский MEGUmi за роскошным плато: сашими из хамачи, чуторо и лосося, карпаччо из гребешка, два вида устриц и морские ёжи, а еще тартар из говядины вагю с хрустящим нори. Бонусом — вид на Исаакиевский собор.
пер. Антоненко, 2
Загородный Клуб «Скандинавия»
На берегу Финского залива устроят итальянский вечер с живой музыкой от артиста театра «Карамболь» Алексея Орлова. Центральное блюдо — паста в сырной голове, в финале — домашний тирамису и лимончелло. А дальше — все самое интересное: парные СПА-процедуры, завтрак в постель и круглогодично подогреваемый бассейн с видом на заснеженные елки.
Парковая ул., 16
SO/St. Petersburg
Отель предлагает ранний заезд и подарок в каждый номер — от итальянского бренда Larte Italian Make Up, а еще романтический декор с воздушными шарами. Дополнить все это можно букетом французских роз и ужином в ресторане Fresa на первом этаже.
Вознесенский пр., 6
