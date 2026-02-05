Бутылка вина за штамп о разводе и спагетти из мультфильма «Леди и Бродяга»: как отмечают 14 февраля в ресторанах Петербурга

Cherchez Bistrot

В конкурсе на лучшее гастрономическое авторское высказывание к 14 февраля побеждает Дарья Кузьмичева, кондитер и идеолог бренда Cherchez. «75 D» — это десерт с жидким центром из маракуйи, взбитым ганашом из белого шоколада и пюре маракуйи.

В самом бистро в этот день обещают живую музыку о любви от вокалистки Оли Чупиной и ее бэнда, а также спешл сет-меню.

наб. Pеки Карповки, 31к1