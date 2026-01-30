Скидка за плохое настроение, кухня Валлонии и каре ягненка по-дворянски: главные гастрономические события недели

Inner

Это красиво! Весь февраль на зимних бранчах в Inner одаривают винтажными предметами сервировки с Удельного рынка (каждые выходные с 10:00 до 16:00, при чеке от 5000 рублей). Коллекцию из более 100 предметов — тарелочек, ложечек, ножей для лимона и серебряных щипцов для сахара времен Российской Империи — собрала декоратор Анастасия Дубровская. Вместе с винтажной находкой дарят и открытку с описанием ее истории. Главные хиты меню бранчей — шакшука с луковой лепешкой и зеленью, френч-тост с жареными персиками и страчателлой, сырники с кремом из халвы и кремом из печеного яблока.

Пионерская улица, 31