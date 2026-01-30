Скидка за плохое настроение, кухня Валлонии и каре ягненка по-дворянски: главные гастрономические события недели

Локальные специалитеты Алтая и Татарстана, сплетни с безлимитным игристым и винтаж с «Уделки» в подарок — в новом выпуске ресторанного дайджеста.
Poly
Lucky Group везет в Петербург один из самых горячих своих проектов — ресторан открытого огня Saray в стиле Asador. Весь день 1 февраля (с 12:00 до 21:00) шеф-повар Saray Рамиль Мисбахов и бренд-шеф Poly Илья Бурнасов будут готовить фирменные лепешки из печи, скрэмбл с охотничьими колбасками и андалузский салат, голень цыпленка с рагу из фасоли и чоризо, гребешок с карри и цветной капустой. На десерт — оладьи из тыквы с финиковым кремом и облепихой и карамельный трилече.
ул. Белинского, 11
Cannelle
Нам все это надо! Локальные специалитеты Алтая, Черноморья, Дальнего Востока, Крайнего Севера и Татарстана появились в меню ресторана Cannelle при отеле Cosmos Selection Nevsky Royal St. Petersburg. В первом гастрольном туре участвуют шесть блюд: карельская калитка, салат с печенью трески из Мурманска, Владикавказ представлен традиционным густым мясным супом — лывжа, черноморские мидии в соусе из сладких томатов — дуэт из Сочи, алтайское сочетание на базе классического блюда русской кухни: пельмени с мясом марала и моченой брусникой, из Казани — азу по-татарски. Проект также запущен и в ресторане Space при Cosmos Saint-Petersburg Pulkovo Airport Hotel.
Невский пр., 49/2
«Игрик»
Арт-встреча с безлимитным игристым! В воскресенье, 1 февраля, в винном баре «Игрик» пройдет мероприятие от сомелье Федора, и, по совместительству, выпускника Академии русского балета и магистранта театрального института на Моховой. Федор проведет в закулисье императорских театров рубежа веков: узнаем о хитрых интригах и сплетнях, любовных треугольниках и коварных преступлениях. Обсудим (не осудим) поступки Матильды Кшесинской, Айседоры Дункан и многих других. Все это — в компании игристых рек.
ул. Пионерская, 2
Inner
Это красиво! Весь февраль на зимних бранчах в Inner одаривают винтажными предметами сервировки с Удельного рынка (каждые выходные с 10:00 до 16:00, при чеке от 5000 рублей). Коллекцию из более 100 предметов — тарелочек, ложечек, ножей для лимона и серебряных щипцов для сахара времен Российской Империи — собрала декоратор Анастасия Дубровская. Вместе с винтажной находкой дарят и открытку с описанием ее истории. Главные хиты меню бранчей — шакшука с луковой лепешкой и зеленью, френч-тост с жареными персиками и страчателлой, сырники с кремом из халвы и кремом из печеного яблока.
Пионерская улица, 31
Trappist
На уикенд — в Валлонию (пять южных провинций Бельгии). Брассерия Trappist приглашает на особый зимний ужин, по такому поводу шеф Роман Клюквин приготовит салат с цикорием, грушей и выдержанным сыром, валлонскую картофельную вафлю с яйцом и лесными грибами, пирог с кроликом и соусом на дюббеле с молодой морковью. А пивной маэстро Антон Дунаевский поддержит сет бельгийским пенным (от ламбиков до траппистских элей).
ул. Радищева, дом 36
«Петербург глазами инженера» в VinoFeel
Выбираем быть счастливыми в День всех влюбленных! Команда экскурсионного проекта проведет лекцию «Петербургский модерн+вино» про модерн в архитектуре с дегустацией вина. Искусствовед Александра Дадацкая расскажет о самом изысканном и загадочном стиле в истории искусства — петербургском модерне. 14 февраля в 19:00 будем пробовать закуски и вина, подобранные командой VinoFeel.
ул. Захарьевская, 14Г
Academia Bar Shuvaloff
6 февраля в 19:00 примерим роль графов и графинь — на салонном гастрономическом вечере в особняке Шуваловых. Шеф Илья Харченко представит ужин из четырех курсов. На старт — секси-шу с риетом из лосося и свекольной глазурью, ростбиф с зернистой горчицей и соусом ремулад, салат «Мимоза» с угрем, каре ягненка по-дворянски с винным соусом и картофельным гратеном.
ул. Моховая, 10
Nothing Fancy
Плохое настроение — не приговор. В велнес-бистро Nothing Fancy запустили заботливую акцию Bad Day Discount. Каждый последний день месяца делают скидку 10%, если при заказе на кассе вы честно признаетесь, что сегодня — явно не ваш день. Вот так просто и очень мило! Акция действует во всех заведениях Nothing Fancy.
Социалистическая ул., 21; Большой проспект П.С. 35А; Большой пр-т В.О., 67к2
Cinema Michele
Идем в один из самых нарядных кинотеатров города смотреть кино о моде! С 31 января в Cinema Michele стартует фестиваль «Архитекторы образа». Восемь документальных фильмов о том, как рождается стиль, и о людях, которые создают лицо эпохи. В программе: «Дрис Ван Нотен», «Вествуд: панк, икона, активист», «Маккуин», «Жан-Поль Готье, с любовью», «Дом Пьера Кардена», «Маржела: своими словами» не только. И не забудьте взять коктейли на время просмотра в местном баре! Расписание сеансов по ссылке.
ул. Малая Морская, д. 24
«Белый Рябчик»
Открылся новый ресторан современной русской кухни от Виктора Федотова («Круч», PioNero). Шеф-повар Роман Найзабеков («Круч», Eclipse) встречает гречневым калачом с маслом и галаганом — вяленой икрой. Для начала берем винегрет с маринованной айвой, паштет из куриной печени с образцовым канеле и гелем из яблока и укропа, размятую скумбрию со взбитой сметаной. Продолжаем солянкой, в которой гордо красуется глазированная мозговая кость. В несезон охоты на рябчиков подают опаленных на огне перепелов: со сметаной или с куриным бульоном и пирожком с капустой.
ул. Блохина 6/3
