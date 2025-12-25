Где есть холодец в Петербурге? Жидкий, из бычьих хвостов или поросячьих копыт — вот 13 вариантов

Уважаем холодец так же сильно, как это делал Петр I (согласно историческим справкам!). И хотя гастрономический путеводитель по кухням мира TasteAtlas поставил его на вторую строчку худших блюд России, у гастроотдела Собака.ru он всегда занимает почетное место в сердце (и желудке!). Собрали 12 вариантов холодца в ресторанах Петербурга: из бычьих хвостов, лося и медведя, мозговых костей с артишоком, с каперсами и йогуртовым хреном.
«Перемена»
В ресторане актуальной русской кухни от Дмитрия Блинова бульон для холодца (на основе телячьей голени) варят в течение суток. Добавляют бычьи хвосты, подают с горчицей и йогуртом, который настаивают на хрене.
Петроградская наб., 18
«Банщики»
Шеф ресторана русской кухни при Дегтярных банях делает нарядный холодец из бедра говядины с моченой брусникой. Сверху ювелирно украшает блюдо ягодами, горчицей и хреном. Нам такое надо!
Дегтярная ул., 1А
Blackchops
Все в паб! Бульон из говяжьих хвостов и курицы варят с чесноком, заливают им мясо, маринованные грибы, чеснок, хрен и петрушку. Подают блюдо охлажденным с миксом зелени, хлебом и соусом из хрена и сметаны.
наб. реки Фонтанки, 5/2
Beefzavod
Ультраколлагеновый холодец из насыщенного бульона с бычьими хвостами, говяжьей голенью, пряным чесноком, вялеными томатами и запеченой морковью. Гастрономический хэндмейд, который мы заслужили. На отдельной тарелке — идеальная пара — горчица и сливочный хрен.
Аптекарский пр., 2
«Лодочная станция»
Холодец «теста ин кассетта» готовят на итальянский манер из отборных говяжьих частей — хвостов, голеней и костей. После медленной варки мясо аккуратно формуют в искусственной оболочке и заливают насыщенным говяжьим бульоном. Подают с пикантным горчичным соусом, натертым хреном и каперсами.
Петровский просп., 9Л
«БОР 812»
В этом холодце встречается неочевидный гастрокраш — артишок! Бульон из бычьих хвостов и мозговых костей варят сутки, щеки коптят и томят, добавляют маринованный артишок и жареные боровики. Сверху натирают хрен и поливают соусом из сицилийской фисташек и дижонской горчицы со специями.
Приморское ш., 385
«Блок»
Шеф Евгений Зубов готовит крайне фотогеничный холодец! Бычьи хвосты долго томит на низкой температуре с запеченными корнеплодами, в бульон добавляет чеснок и специи, а подает с кнелей из острого хрена.
Потемкинская ул., 4
«Шаляпин»
Студень в городском ресторане «Шаляпин» варят так, как это учила делать еще Молоховец: с душистыми кореньями, несколькими видами перца и лавровым листом, а в качестве основы используют только телятину. Именно потому студень здесь получается таким прозрачным. Берем со стопочкой фирменной шаляпинской настойки: и согревает, и окрыляет!
Тверская ул., 12/15
Нагорная ул., 1 (Репино)
Forest Hill
Душа требует дичи? Прибегаем к студню из лосятины и медвежатины в загородном Forest Hill. Подают со взбитой сливочной горчицей, хреном и мятым картофелем. Украшают чипсами из зернового хлеба, луковой икрой, микрозеленью.
Людмилы Кедриной ул., 2
Petrov-Vodkin
Солидный холодец готовят в русском ресторане прямо напротив Адмиралтейства. Его варят на куриных лапах (курицы зернового откорма!), добавляют печеные лук и морковь, сервируют домашней горчицей и хреном, тоже собственного производства.
Адмиралтейский пр., 6
«Огородники»
В «Лучшем новом ресторане на каждый день» по версии премии «Что где есть в Петербурге» — 2025 студень делают на крепком наваристом бульоне из поросячьих копыт и хвостов телят зернового откорма. Варят долго, чтобы получилась плотная консистенция с мягким мясом. Подают со сливочным хреном, соусом из зернистой горчицы с медом и листьями свежего салата.
Институтский просп., 22А
LavХаш
В новом поп-ап-проекте Карапета Ваганяна (финалиста премии «Что где есть в Петербурге» — 2024, экс-шеф Faces, Taste) варят хаш aka жидкий холодец (да, так можно!) в лучших армянских традициях. Суп из говяжьих ног томят 7-10 часов и подают в компании солений, сыра, тонкого и хрустящего армянского лаваша. Варят хаш дважды в неделю: в субботу и воскресенье с 10 до 18.
Лесной пр., 19к4В
«Русская рюмочная №1»
Это база! В ресторане у городских дарлингов холодец готовят по старорусскому рецепту из свинины и говядины. Все ингредиенты долго варят, измельчают, разливают по тарелкам и хорошенько охлаждают. Подают с зеленым луком, хреном и горчицей. Настоятельно рекомендуем сочетать со стопкой крепыша.
Конногвардейский бульвар, 4
