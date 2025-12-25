Где есть холодец в Петербурге? Жидкий, из бычьих хвостов или поросячьих копыт — вот 13 вариантов

Уважаем холодец так же сильно, как это делал Петр I (согласно историческим справкам!). И хотя гастрономический путеводитель по кухням мира TasteAtlas поставил его на вторую строчку худших блюд России, у гастроотдела Собака.ru он всегда занимает почетное место в сердце (и желудке!). Собрали 12 вариантов холодца в ресторанах Петербурга: из бычьих хвостов, лося и медведя, мозговых костей с артишоком, с каперсами и йогуртовым хреном.