Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Что где есть
  • Что Где Есть
Что Где Есть

Поделиться:

Где есть холодец в Петербурге? Жидкий, из бычьих хвостов или поросячьих копыт — вот 13 вариантов

Уважаем холодец так же сильно, как это делал Петр I (согласно историческим справкам!). И хотя гастрономический путеводитель по кухням мира TasteAtlas поставил его на вторую строчку худших блюд России, у гастроотдела Собака.ru он всегда занимает почетное место в сердце (и желудке!). Собрали 12 вариантов холодца в ресторанах Петербурга: из бычьих хвостов, лося и медведя, мозговых костей с артишоком, с каперсами и йогуртовым хреном.

Фото предоставлено пресс-службой заведения

«Перемена»

В ресторане актуальной русской кухни от Дмитрия Блинова бульон для холодца (на основе телячьей голени) варят в течение суток. Добавляют бычьи хвосты, подают с горчицей и йогуртом, который настаивают на хрене.

Петроградская наб., 18

Фото предоставлено пресс-службой заведения

«Банщики»

Шеф ресторана русской кухни при Дегтярных банях делает нарядный холодец из бедра говядины с моченой брусникой. Сверху ювелирно украшает блюдо ягодами, горчицей и хреном. Нам такое надо!

Дегтярная ул., 1А

Фото предоставлено пресс-службой заведения

Blackchops

Все в паб! Бульон из говяжьих хвостов и курицы варят с чесноком, заливают им мясо, маринованные грибы, чеснок, хрен и петрушку. Подают блюдо охлажденным с миксом зелени, хлебом и соусом из хрена и сметаны.

наб. реки Фонтанки, 5/2

Фото предоставлено пресс-службой заведения

Beefzavod

Ультраколлагеновый холодец из насыщенного бульона с бычьими хвостами, говяжьей голенью, пряным чесноком, вялеными томатами и запеченой морковью. Гастрономический хэндмейд, который мы заслужили. На отдельной тарелке — идеальная пара — горчица и сливочный хрен.

Аптекарский пр., 2

Фото предоставлено пресс-службой заведения

«Лодочная станция»

Холодец «теста ин кассетта» готовят на итальянский манер из отборных говяжьих частей — хвостов, голеней и костей. После медленной варки мясо аккуратно формуют в искусственной оболочке и заливают насыщенным говяжьим бульоном. Подают с пикантным горчичным соусом, натертым хреном и каперсами.

Петровский просп., 9Л

Фото предоставлено пресс-службой заведения

«БОР 812»

В этом холодце встречается неочевидный гастрокраш — артишок! Бульон из бычьих хвостов и мозговых костей варят сутки, щеки коптят и томят, добавляют маринованный артишок и жареные боровики. Сверху натирают хрен и поливают соусом из сицилийской фисташек и дижонской горчицы со специями.

Приморское ш., 385

Фото предоставлено пресс-службой заведения

«Блок»

Шеф Евгений Зубов готовит крайне фотогеничный холодец! Бычьи хвосты долго томит на низкой температуре с запеченными корнеплодами, в бульон добавляет чеснок и специи, а подает с кнелей из острого хрена.

Потемкинская ул., 4

Фото предоставлено пресс-службой заведения

«Шаляпин»

Студень в городском ресторане «Шаляпин» варят так, как это учила делать еще Молоховец: с душистыми кореньями, несколькими видами перца и лавровым листом, а в качестве основы используют только телятину. Именно потому студень здесь получается таким прозрачным. Берем со стопочкой фирменной шаляпинской настойки: и согревает, и окрыляет!

Тверская ул., 12/15
Нагорная ул., 1 (Репино)

Фото предоставлено пресс-службой заведения

Forest Hill

Душа требует дичи? Прибегаем к студню из лосятины и медвежатины в загородном Forest Hill. Подают со взбитой сливочной горчицей, хреном и мятым картофелем. Украшают чипсами из зернового хлеба, луковой икрой, микрозеленью.

Людмилы Кедриной ул., 2

Фото предоставлено пресс-службой заведения

Petrov-Vodkin

Солидный холодец готовят в русском ресторане прямо напротив Адмиралтейства. Его варят на куриных лапах (курицы зернового откорма!), добавляют печеные лук и морковь, сервируют домашней горчицей и хреном, тоже собственного производства.

Адмиралтейский пр., 6

Фото предоставлено пресс-службой заведения

«Огородники»

В «Лучшем новом ресторане на каждый день» по версии премии «Что где есть в Петербурге» — 2025 студень делают на крепком наваристом бульоне из поросячьих копыт и хвостов телят зернового откорма. Варят долго, чтобы получилась плотная консистенция с мягким мясом. Подают со сливочным хреном, соусом из зернистой горчицы с медом и листьями свежего салата.

Институтский просп., 22А

Фото предоставлено пресс-службой заведения

LavХаш

В новом поп-ап-проекте Карапета Ваганяна (финалиста премии «Что где есть в Петербурге» — 2024, экс-шеф Faces, Taste) варят хаш aka жидкий холодец (да, так можно!) в лучших армянских традициях. Суп из говяжьих ног томят 7-10 часов и подают в компании солений, сыра, тонкого и хрустящего армянского лаваша. Варят хаш дважды в неделю: в субботу и воскресенье с 10 до 18. 

Лесной пр., 19к4В

Фото предоставлено пресс-службой заведения

«Русская рюмочная №1»

Это база! В ресторане у городских дарлингов холодец готовят по старорусскому рецепту из свинины и говядины. Все ингредиенты долго варят, измельчают, разливают по тарелкам и хорошенько охлаждают. Подают с зеленым луком, хреном и горчицей. Настоятельно рекомендуем сочетать со стопкой крепыша.

Конногвардейский бульвар, 4

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: