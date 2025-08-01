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Что Где Есть

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Артишоки в карамели, сырная настойка и бургер с кактусом: ресторанный дайджест

Строим планы на первую неделю августа: ужин с итальянской мамой, фермерские продукты и бранч на острове Крит.

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Cafe Claret

Cafe Claret

Лето в авторском ресторане при отеле «Гельвеция» дало разгуляться творческому гению бренд-шефа (и любимого гастрошоумена!) Александра Богданова. Легкой рукой он обновил 60% меню, сделав фокус на чистом вкусе сезонных продуктов от локальных фермеров — черная треска с артишоками и карамелью, крудо из гребешка в травах и карпаччо из осьминога. Из «зеленого» берем вяленую свеклу в черносмородиновом таре с творожным кремом и холодный томатный суп с овощной икрой. А для мясоедов приготовили утку с пюре из пастернака и рагу из горошка, кролика в сметане с рататуем и измеряемый килограммами бок ягненка на (очень большую!) компанию.

ул. Марата, 11

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Must

Must

Масштабное обновление ресторана Must взяло курс «вперед в прошлое» и отправилось в экспедицию по доисторическим временам. Заведение оформили минималистичной этникой с сафари-мотивами, анималистичными принтами и работами Покраса Лампаса. Взывающий к первобытным инстинктам ужин в исполнении концепт-шефа Алексея Ермакова — это прижженный углем тартар с луковым муссом и мачете-салат с заправкой из лемонграсса, затем ризотто кимчи с осьминогом и мильфей из говядины и бекона в хоспере, а на десерт — баскский чизкейк с пармезаном и ферментированным виноградом. И конечно, переоткрытие нужно отпраздновать: 1 августа — с винилом от BJ Slav и большим тортом, 2 августа — с live-выступлением Дениса Науменко.

Большой пр. П.С., 54

Фото предоставлено пресс-службой ресторана ​​​​​​FRESA

​​​​​​FRESA

Именной ресторан Антонио Фреза выпустил малахитовую шкатулку драгоценностей для ваших пикников! Внутри аперитивного бокса — все, что может пригодиться к бокалу ледяного розе: оливки, сыры, перцы тоннато, мини-сендвичи и пирожные шу. Крайне рекомендуется яхта в пандан (в комплект не входит).

Вознесенский пр., 6

Фото предоставлено пресс-службой бистро «Мама домой загонит»

«Мама домой загонит»

Русское необистро Димы Кюлленена вводит в эксплуатацию обещанные ностальгические вечеринки! 2 августа отпрашивайтесь у мамы и к 23:00 прибывайте в «Севкабель Порт», где будут ждать DJ Kortez с диско-хитами и трехлитровые банки домашних настоек (яблоко-сельдерей и тыквенная).

Кожевенная лин., 40

Фото предоставлено пресс-службой Токсовской сидрерии

«Ветки»

Токсовская сидрерия и пивоварня On the Bones обзавелись штаб-квартирой на Петроградке! В баре «Ветки» (The Hat Group) теперь можно будет найти все свежесваренные крафтовые новинки, лично встретить пивоваров и затестить дюжину спешл-комбо, составленных по формуле: бутылка крафта + шот + закуска. Например, к подкопченому сухому сидру дают сырную настойку и карамелизированный бекон, а к клубничному гозе — настойку на банане и пшеничный чипс с тыквой и рикоттой.

Гатчинская ул., 17

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Pame

Pame

Греческая таверна теперь каждый месяц будет отправлять нас в путешествие по регионам Эллады, используя бранчи в качестве телепорта! Первый тур на остров Крит отправляется 3 августа и проследует со следующими остановками: осьминог стифадо в вине, хрустящий ячменный хлеб дакос, орзо с томленым козленком и восточная сказка на прощание — инжир с мороженым из йогурта и мастики. 

наб. реки Мойки, 3а

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Le Smash

Le Smash

Кофе-рейвы out — тако-рейвы in! Утро 3 августа смешбургерная начнет не с капучино, а с горячей мексиканской вечеринки. С 11:00 до 14:00 под латина-хиты будем пить «Палому» и «Маргариту», а закусывать кесадильей, начос, тако и чимичангой. Бургер тоже будет — с гуакамоле и маринованным кактусом!

Корпусная ул., 9

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Bellevue

Bellevue

В панорамном ресторане на крыше «Гранд Отеля Мойка 22» создали новые коктейли для закат-вотчинга с открытой террасы, обнажающей весь центр Петербурга. На 9 этаже под пристальным взглядом пролетающих мимо чаек мешают клубничный сауэр с матчей, алое-гимлет с лимоном и медом и «тихий» твист на «Палому» с двойной порцией агавовых в виде мескаля и текилы.

наб. реки Мойки, 22

Фото предоставлено пресс-службой ресторана MEGUmi

MEGUmi

Пятизвездочная японистика в ресторане при отеле Lotte зажглась шестой звездой — крабовой! В спешл сете нас ждёт тройной краб: темпура с матча-солью, в салате с авокадо и цитрусовым соусом или целая фаланга с морскими водорослями.

наб. реки Мойки, 66

Михаил Стацюк

Marso Polo

Про феномен итальянских бабушек знают все — пора знакомиться с итальянскими мамами! И в этом нам поможет Инкороната Пальма, мама Антонио Фреза. На один вечер, 7 августа, она приедет из Апулии в Петербург и в 19:30 вместе с сыном в четыре руки приготовит спайси-блюда: самолепная паста орекьетте с ндуйей и томатами, перчики падрон и другие жгучие блюда по семейным рецептам.

наб. канала Грибоедова, 2В

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Popmeal

Popmeal

В апарт-отеле Well открылось кафе Popmeal с бескомпромиссно полезной едой (меню построено на чистых сочетаниях: без сахара, глютена и сложных терминов в составе). Сырники из шпината с функциональной грибной матчей на завтрак (с 8:00!), халуми в соусе кимчи под вино на ужин и рожок мягкого мороженого без сахара на шезлонге на террасе. 7 августа в 19:00 проведут вечеринку-открытие с винилом, коктейлями и пинг-понгом.

Измайловский бул., 1 к. 2

Фото предоставлено пресс-службой Kona Cafe

Kona Cafe

Kona Cafe отмечает день рождения! 8 августа кафе первый раз откроется вечером и устроит вечеринку под коллекционный винил. На максимум включат гранита-машину, чтобы сделать в ней абрикосовый беллини, а на угощение испекут фирменные бейглы в мини-формате.

Большой пр. П.С., 13/4

Фото предоставлено пресс-службой рюмочной «Петровна»

«Петровна»

«Чебуреков много не бывает, особенно на Рубинштейна» — решили в ресторанной группе ReCa и открыли внушительных размеров чебуречную в тусовочном ядре Петербурга. Хороший тон здесь — начать с рюмки настойки («клубника в шоколаде» и «греча с грибами») и сразу переходить к закускам: жареная докторская, гренки с муссом из шпрот, рассольник с потрошками и чебуреки с начинками от баранины до черничного варенья.

ул. Рубинштейна, 9/3

Дарья Павлюкевич

«КИDO»

Если на этих выходных вы решили не выходить из комнаты и не совершать ошибку, обратите внимание на умопомрачительно красивые боксы в доставке от «КИDO». Сет включает роллы с крабом, угрем, тунцом, лососем, креветками и суши в четырех вариациях.  

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