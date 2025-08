Артишоки в карамели, сырная настойка и бургер с кактусом: ресторанный дайджест

«Ветки»

Токсовская сидрерия и пивоварня On the Bones обзавелись штаб-квартирой на Петроградке! В баре «Ветки» (The Hat Group) теперь можно будет найти все свежесваренные крафтовые новинки, лично встретить пивоваров и затестить дюжину спешл-комбо, составленных по формуле: бутылка крафта + шот + закуска. Например, к подкопченому сухому сидру дают сырную настойку и карамелизированный бекон, а к клубничному гозе — настойку на банане и пшеничный чипс с тыквой и рикоттой.

Гатчинская ул., 17