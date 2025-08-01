Артишоки в карамели, сырная настойка и бургер с кактусом: ресторанный дайджест

Must

Масштабное обновление ресторана Must взяло курс «вперед в прошлое» и отправилось в экспедицию по доисторическим временам. Заведение оформили минималистичной этникой с сафари-мотивами, анималистичными принтами и работами Покраса Лампаса. Взывающий к первобытным инстинктам ужин в исполнении концепт-шефа Алексея Ермакова — это прижженный углем тартар с луковым муссом и мачете-салат с заправкой из лемонграсса, затем ризотто кимчи с осьминогом и мильфей из говядины и бекона в хоспере, а на десерт — баскский чизкейк с пармезаном и ферментированным виноградом. И конечно, переоткрытие нужно отпраздновать: 1 августа — с винилом от BJ Slav и большим тортом, 2 августа — с live-выступлением Дениса Науменко.

Большой пр. П.С., 54