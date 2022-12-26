7 праздничных рецептов от шефов Петербурга

Рецепт Алексея Каневского, бренд-шефа группы Dreamteam (рестораны Smoke BBQ, «Траппист» и др)

Алексей впервые увидел этот рецепт 15 лет назад по телевизору — Джейми Оливер так готовил курицу или индейку. С «Собака.ru» шеф поделился чуть модифицированной технологией приготовления, которую использует и дома, и на работе. Получается гарантированно нежная грудка и хрустящая корочка.

Ингредиенты:

Индейка – 3,5 кг

Масло сливочное – 0,5 кг

Лимон – 1 шт

Петрушка – 20 г

Чеснок – 20 г

Уксус столовый – 15 г

Соль, перец

Осторожно руками отделяем кожу от мяса, не повреждая ее. 10 литров воды, уксус и соль перемешиваем и закладываем индейку на ночь. Перемешиваем мягкое сливочное масло с солью, перцем, рубленными чесноком и зеленью, добавляем сок лимона. Корками цитруса начиняем птицу, а под кожу – ароматное масло, которое нужно равномерно распределить руками (остатком натереть сверху). Готовим в духовке при 180 градусов 1,5 часа, подаем с печеными овощами. Благодаря такому способу сливочное масло под кожей начинает кипеть и пропитывает мясо ароматами чеснока, зелени и лимона, в тот же момент делая кожу хрустящей. Сок и лишнее топленое масло стекает в противень и питает овощи. По такой технологии можно приготовить любую птицу.