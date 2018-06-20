Свадебный гид: кто одевает завидных невест Петербурга?

Татьяна Парфенова

Лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Татьяна Парфенова одевала Людмилу Нарусову, Майкла Йорка, супруга принцессы Маргарет и экс-редактора французского Vogue Карин Ройтфельд. Пополнить список звездных клиентов удается не каждому, особенно в свадебном сегменте: Татьяна Валентиновна берет единицы заказов в год и подходит к выбору невест очень тщательно.

Каждая из них — будь то Диана Вишнева или внучка Алисы Фрейндлих — рассказывали «Собака.ru», что дизайнер «перевернула их жизнь» и сшила «настоящее платье принцессы» с крупными жемчужинами, перламутровыми камнями, тончайшим кружевом и затейливой ручной вышивкой. А еще делала комплименты от модного дома, разрабатывая приглашения в стилистике платья или присылая готовый наряд в красивой шелковой коробке. «На время подготовки к свадьбе Татьяна Валентиновна стала мне второй мамой, — делилась с нами Алина Крюкова. — Она не только рисовала эскизы, подбирала ткани и искала нужные украшения, но и утешала в моменты нахлынувших чувств и советовала прикрепить к подолу голубой бантик — "от сглаза"».