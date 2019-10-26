Церемония вручения премии «Что где есть в Петербурге» 2019. Часть I

Редакция «Собака.ru» уже давно обнаружила, что Петербург — город четырех революций. Все причастные к последней (гастрономической!) ежегодно собирают кворум на премии «Что где есть», вновь убеждаясь: Петербург — гастростолица России!

Несколько месяцев горожане голосовали за лучшие по их мнению заведения, шефов, блюда, сомелье и экоактивистов. Из народного шорт-листа профессиональные фудис выделили одного триумфатора в каждой из 15-и номинаций. А ведущие церемонии главный редактор журнала Яна Милорадовская и главный редактор сайта Михаил Стацюк объявили победителей в бальном зале Гранд Отеля Европа, преображенном в натюрморт Снейдерса.