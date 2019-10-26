Церемония вручения премии «Что где есть в Петербурге» 2019. Часть I

Редакция «Собака.ru» уже давно обнаружила, что Петербург — город четырех революций. Все причастные к последней (гастрономической!) ежегодно собирают кворум на премии «Что где есть», вновь убеждаясь: Петербург — гастростолица России!
Несколько месяцев горожане голосовали за лучшие по их мнению заведения, шефов, блюда, сомелье и экоактивистов. Из народного шорт-листа профессиональные фудис выделили одного триумфатора в каждой из 15-и номинаций. А ведущие церемонии главный редактор журнала Яна Милорадовская и главный редактор сайта Михаил Стацюк объявили победителей в бальном зале Гранд Отеля Европа, преображенном в натюрморт Снейдерса.
На сцену за призами пробирались сквозь болельщиков и духоподъемный фуд-арт (к примеру, атланты Нового Эрмитажа в этот вечер из тяжелого держали разве что гигантский эклер над головами гастроэнтузиастов) лучший шеф-повар Дмитрий Блинов, экоактивисты Евгения Зарукина, Анастасия Селезнева и Варвара Яровая, команда лучшего русского ресторана «Банщики» во главе со Станиславом Левохо и многие другие, список которых вы можете увидеть здесь.
Специальную награду The Singleton из рук амбассадора Diageo Александра Кузнецова получил Антон Абрезов и его проект Commons — за поддержку малых фермерских хозяйств. Директор по коммуникациям Mail.ru Group Анастасия Жбанова вручила тарелку основателю ресторана Joly Woo Николаю Белоусову в номинации «Лучшая доставка» от Delivery Club.
Идеолога реконструкции Василеостровского рынка Александра Шавлиашвили за вклад в развитие гастрономической культуры Петербурга наградила французская мануфактура Baccarat. Лауреат получил скульптуру Shooting Star из прозрачного хрусталя работы американского дизайнера и ювелира Дэвида Тисдейла.
Смотрите вторую часть красной дорожки здесь.
За разработку концепта и реализацию церемонии отвечало коммуникационное агентство «Мастерская-ДП» под руководством Дениса Попова, генерального продюсера премии «Что, где есть в Петербурге».
«Собака.ru» благодарит партнеров премии «Что где есть в Петербурге» 2019: Гранд Отель Европа, Baccarat, Greenfield и Jardin.
Фотографы: Михаил Вильчук, Елизавета Медунецкая, Никита Шубный, Александр Попов
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