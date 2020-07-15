СМИ: Турция договорилась с Россией о возобновлении авиасообщения

По данным агенства, переговоры о возобновлении авиасообщения между Турцией и Россией были проведены представителями ведомств Турции и РФ минувшей ночью — по их итогам и было принято решение. Ранее авиакомпания Turkish Airlines также сообщила о планах начать совершать рейсы в Россию — по 14 в неделю в Москву с 1 августа, по 5 в Петербург со 2 августа, по 3 и 4 рейса в Казань и Ростов-на-Дону с 3 августа, а также по 3 рейса в неделю в Сочи и Краснодар с 5 августа.

Напомним, Россия начнет переговоры о возобновлении международного авиасообщения после 15 июля. При этом полеты планируют возобновлять только из тех стран, где в течение двух недель в среднем фиксируются не более 40 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч жителей. Ранее Федеральное агенство воздушного транспорта продлило запрет на международные полеты до 1 августа.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 740 тысяч, в мире — 13 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, а в Петербурге открылись музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.