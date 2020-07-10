Россия начнет переговоры о возобновлении международного авиасообщения после 15 июля. Об этом сообщила вице-премьер РФ Голикова, передают РИА Новости. При этом полеты планируют возобновлять только из тех стран, где в течение двух недель в среднем фиксируются не более 40 случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. жителей.
Россия готовится открыть международное авиасообщение с 15 июля
По ее мнению, это стало возможным, «потому что в России уже на протяжении достаточно длительного времени наблюдается снижение заболеваемости и случаев выявления новой коронавирусной инфекции».
Для въезда в Россию туристы будут обязаны предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус, а получить ее можно не менее чем за три дня до прибытия, отметила она. Также россияне, вернувшись в страну, смогут предоставить данные о тесте на коронавирус или сдать его уже в РФ.
Ранее власти Финляндии продлили ограничения на пересечение границы с Россией до 11 августа. Отмечается, что такие меры принимаются из-за ситуации с коронавирусом в стране.
Напомним, глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству России начать возобновление международного авиасообщения со стран СНГ. Перелеты в страны дальнего зарубежья предложено открывать в индивидуальном порядке — в зависимости от эпидемиологической обстановки. Позже Федеральное агенство воздушного транспорта продлило запрет на международные полеты до 1 августа.
Уже подготовлен проект методических указаний по снятию ограничений, введенных из-за распространения COVID-19. Согласно ему, снятие запретов пройдет в три этапа. На первом этапе Росавиация также предложила рассаживать пассажиров с соблюдением социальной дистанцией. Таким образом, в самолетах с расстановкой кресел по три в ряд предлагается не занимать место по середине.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 710 тысяч, в мире — 12 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, а в Петербурге открываются музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.