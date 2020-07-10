Финляндия продлила закрытие границы с Россией еще на месяц

Напомним, глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству России начать возобновление международного авиасообщения со стран СНГ. Перелеты в страны дальнего зарубежья предложено открывать в индивидуальном порядке — в зависимости от эпидемиологической обстановки. Позже Федеральное агенство воздушного транспорта продлило запрет на международные полеты до 1 августа.

Уже подготовлен проект методических указаний по снятию ограничений, введенных из-за распространения COVID-19. Согласно ему, снятие запретов пройдет в три этапа. На первом этапе Росавиация также предложила рассаживать пассажиров с соблюдением социальной дистанцией. Таким образом, в самолетах с расстановкой кресел по три в ряд предлагается не занимать место по середине.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 710 тысяч, в мире — 12 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, а в Петербурге открываются музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.