«Когда эпидемиологическая обстановка стабилизируется, и все возобновят свою работу, перед нами встанет задача, как нам вернуть наших гостей, потому что мировая и российская конкуренция, конкуренция турфирм, объектов размещения, гостиничных сетей и транспортных компаний за туристов увеличится. Турпоток восстановится — я нисколько в этом не сомневаюсь», — рассказал ТАСС председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев.

По словам Корнеева, цель властей Петербурга — восстановить туристический поток быстрее, чем прогнозируют для этого процесса во всемирном масштабе. Как уверен чиновник, это выполнимо — именно туристическая отрасль всегда «демонстрировала самую высокую выживаемость».

«Всемирная туристская организация ООН говорит, что на восстановление мирового туризма понадобится от четырех до шести лет. Наша цель — достичь этого быстрее, за полтора-два года. Во всех кризисных ситуациях ранее именно туризм как отрасль экономики демонстрировал самую высокую «выживаемость» и «вытаскивал» за собой десятки смежных отраслей. Если вирус будет побежден, и мы научимся с ним сосуществовать, это произойдет снова», — добавил Корнеев.

По прогнозу Смольного, в 2020 году Петербург может потерять около 70-80% турпотока при пессимистичном сценарии и 50-60% — «при лучшем варианте», который зависит прежде всего от эпидемиологической ситуации. Возвращение туристов в Петербург также будет происходить поэтапно — так как люди, несмотря на увеличение потребности в путешествиях, будут тщательно взвешивать все риски и возможности того или иного направления путешествия.

«У города тоже конкурентное преимущество: у нас есть самый большой санаторно-курортный комплекс в мире в северных широтах, прежде всего в нашем Курортном районе. Мы будем ему уделять большое внимание, потому что, во-первых, сегодня это тренд - поправить свое здоровье после всех вирусных неприятностей, во-вторых, для этого у нас есть уникальные природные лечебные факторы — балтийский морской, хвойный воздух, минеральные воды и многое другое», — высказал мнение глава Комитета по развитию туризма.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 520 тысяч, в мире — 7 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов — хотя с 15 июня в городе вновь заработают парикмахерские, библиотеки и мебельные. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.