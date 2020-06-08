Мишустин: Россия готова постепенно открывать туристический сезон

Мишустин отметил, что туризм в стране — это не только «одна из самых пострадавших [сфер], но и самая перспективная».

Сообщается, что в стране будет разработано более 10 внутренних маршрутов, среди них Байкал, Хакасия, Горный Алтай, Калининградская область и другие.

Вице-премьер Чернышенко добавил, что регионы разработают до 15 июня локальные планы по открытию туристического сезона. Он также отметил, что в 25 регионах уже заработали гостиницы, а более 40 субъектов уже соответствуют критериям открытия.

Предварительная дата открытия межрегионального туристического сезона — 1 июля. На прошлой неделе страны Европейского союза также приняли решение оставить внешние границы объединения закрытыми до 1 июля. Внутренние границы страны готовы открыть до конца июня и пока продолжают договариваться о том, в каком порядке будут въезжать в объединение гости из других государств.

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