«Аэрофлот» сокращает количество внутренних рейсов по России

Количество рейсов в Петербург с 10 ежедневных сокращено до 3-8 — в зависимости от дня недели. До первой волны корректировки расписания «Аэрофлот» совершал 140 рейсов в Пулково в неделю, после — оставил 70 полетов на 7 дней. Как пишет ТАСС, было самое массовое внутреннее направление перевозчика.

Второе наиболее массовое направление — Екатеринбург. Вместо трех раз в день авиакомпания стала выполнять только 2 рейса в день. В Сочи «Аэрофлот» совершал 77 рейсов в неделю до сокращения и 32 рейса после. В настоящий момент ежедневное количество полетов сокращено до 1-3.

В Симферополь полеты изначально были сокращены с 42 до 25 рейсов в неделю, сейчас частота полетов в этот город практически не сокращалась. В Краснодар авиакомпания оставила 8 рейсов в неделю — тогда как ранее полеты из Москвы в этот город выполнялись 49 раз в неделю.

Напомним, ранее «Российские железные дороги» уже отменили часть поездов, отправляющихся из Петербурга, из-за снижения пассажиропотока, связанного с пандемией коронавируса. Больше всего рейсов отменено в Москву. Также РЖД начала продавать билеты на поезда с учетом соблюдения дистанции не менее 1 метра и сократила число «Сапсанов» между Петербургом и Москвой.

Авиакомпания «Победа» приостановила все полеты — как за рубеж, так и по России — с 1 апреля до 31 мая. А «Аэрофлот» приостановил возврат денежных средств за билеты на рейсы, отмененные из-за коронавируса. Система технически не дает оформить как добровольный, так и вынужденный возврат билетов.

К вечеру 2 апреля число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.