Как заявила председатель ВОЗ Маргарет Харрис, международное сообщество столкнется с «одной большой волной» коронавируса, которая «будет немного подниматься и опускаться». Также не следует полагать, что вирус перестанет распространяться в летнее время в Северном полушарии — так как COVID-19 не поход на грипп, который имеет тенденцию распространяться сезонно.

При этом в странах Европы пандемия вновь начинает набирать обороты — в частности, есть вероятность, что в Германии ускоряются темпы распространения новой коронавирусной инфекции. «Мы еще не знаем, является ли это началом ускорения, но, конечно, это может быть и так», — приводит «Интерфакс» слова главы института Роберта Коха Лотара Вилера.

Для того, чтобы предотвратить распространение, он советует носить макси не только в закрытых помещениях, но и на улице — в том случае, если соблюдать необходимую дистанцию в 1,5 метра не представляется возможным. «Я настроен оптимистично, если мы будет соблюдать правила гигиены, мы может предотвратить ее (вторую волну заболеваемости коронавирусом, — прим. ред.), это зависит от нас», — добавил Вилер.

Петербург начал снимать ограничения, введенные в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 25 мая вновь открылись для посещения МФЦ, с 8 июня — непродовольственные магазины, с 28 июня — парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, с 29 июня — летние кафе, ЗАГСы и маникюрные салоны, с 6 июля — музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры, с 13 июля — возобновили работу в полном объеме парикмахерские, салоны красоты, бани, а также организаций социального обслуживания, с 27 июля — аквапарки, частные музей и торговые центры, открылись рестораны, стали доступны экскурсионные услуги.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 820 тысяч, в мире — 15 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, в Петербурге вновь заработали рестораны, торговые центры и аквапарки. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.