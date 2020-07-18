По состоянию на утро 18 июля, в мире были зарегистрированы 13 876 441 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, за все время от последствий заболевания скончались 593 087 человек. За сутки COVID-19 диагностировали у рекордного количества людей — 259 848, число умерших увеличилось на 7 360. Отмечается, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Предыдущий рекорд по числу заболевших новой коронавирусной инфекцией был зафиксирован 12 июля — тогда за сутки выявили 230,3 тысяч заболевших COVID-19.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 760 тысяч, в мире — 13 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, а в Петербурге открылись музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.