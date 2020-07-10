Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович допустила, что в стране придется вводить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. Такое мнение она высказала в интервью РИА Новости.
В ВОЗ считают, что в России могут вновь ввести ограничения по коронавирусу
«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи – другого способа просто не будет», — отметила Вуйнович. Вероятность возвращения запретов по коронавирусу будет оставаться до тех пор, пока в мире не появится вакцина или лекарство против COVID-19.
«Надо быть к этому готовыми. Лучше пусть это будешь раньше, не надо ждать, пока вирус ещё больше распространится, — подчеркнула представитель ВОЗ, добавив, что «пожар надо тушить, пока он маленький».
При этом она подчеркнула, что суточный прирост зараженных не снижается в РФ уже 2 недели, что «не является хорошим знаком». Вуйнович отметила, что обеспокоена ситуацией в стране. «В России проживают 145 миллионов человек, и даже если 10 % зараженных не будут соблюдать правила — вот откуда и берутся ваши 6 тысяч зараженных в день. Я очень расстроена, потому что ситуация сначала хорошо пошла на спад, а потом опять произошел всплеск», — добавила она.
Она также напомнила о том, риск распространения COVID-19 снижается, если соблюдать меры предосторожности. «Если и у вас, и у меня есть маска, если мы хорошо моем руки, если мы находимся в помещении с натуральной вентиляцией, риск заражения, даже если одна из нас имеет вирус, гораздо ниже, чем если бы мы сидели на расстоянии 70 сантиметров и так разговаривали полчаса», — отметила представитель ВОЗ.
Добавим, что 10 июля зафиксировано рекордное число случаев коронавируса по миру — 227 092. При этом количество заболеваний с каждым днем увеличивается: 8 июля — 204 620 новых случаев, 9 июля — 212 195.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 710 тысяч, в мире — 12 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, а в Петербурге открываются музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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