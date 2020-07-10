В ВОЗ считают, что в России могут вновь ввести ограничения по коронавирусу

Она также напомнила о том, риск распространения COVID-19 снижается, если соблюдать меры предосторожности. «Если и у вас, и у меня есть маска, если мы хорошо моем руки, если мы находимся в помещении с натуральной вентиляцией, риск заражения, даже если одна из нас имеет вирус, гораздо ниже, чем если бы мы сидели на расстоянии 70 сантиметров и так разговаривали полчаса», — отметила представитель ВОЗ.



Добавим, что 10 июля зафиксировано рекордное число случаев коронавируса по миру — 227 092. При этом количество заболеваний с каждым днем увеличивается: 8 июля — 204 620 новых случаев, 9 июля — 212 195.