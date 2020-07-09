В Петербурге с 26 апреля пневмонией заболели 17,2 тыс. человек. В среднем каждый день в городе выявляют более 200 случаев. Это следует из данных первого сортировочного COVID-центра компьютерной томографии Медицинского института имени Березина Сергея, опубликованных в Facebook.
В Петербурге ежедневно выявляют более 200 случаев пневмонии — в четыре раза больше показателя до эпидемии COVID-19
По информации медицинского института, с конца апреля около 25 тыс. жителей города прошли обследование, а пневмонию выявили у 17 202. Так, ежедневно в Петербурге пневмония диагностируется более 200 раз. Получается, что у порядка 70 процентов человек после прохождения КТ подтвердилось наличие воспаления легких. В январе и феврале, когда еще не было эпидемии коронавируса в Петербурге, в день регистрировали около 60 случаев пневмонии в день – в 4 раза меньше текущего показателя.
При этом ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что доля пациентов с COVID-19, среди тех, кто заболел пневмонией, составляет 90–95%.
Также уточняется, что из 17 тысяч заболевших около 36 процентов лечились в больнице, а другие – в домашних условиях.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 700 тысяч, в мире — 12 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, а в Петербурге открываются музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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