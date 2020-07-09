В Петербурге ежедневно выявляют более 200 случаев пневмонии — в четыре раза больше показателя до эпидемии COVID-19

По информации медицинского института, с конца апреля около 25 тыс. жителей города прошли обследование, а пневмонию выявили у 17 202. Так, ежедневно в Петербурге пневмония диагностируется более 200 раз. Получается, что у порядка 70 процентов человек после прохождения КТ подтвердилось наличие воспаления легких. В январе и феврале, когда еще не было эпидемии коронавируса в Петербурге, в день регистрировали около 60 случаев пневмонии в день – в 4 раза меньше текущего показателя.

При этом ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что доля пациентов с COVID-19, среди тех, кто заболел пневмонией, составляет 90–95%.