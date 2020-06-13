Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) может первым выпустить вакцину от COVID-19 в стране. Как передает «Интерфакс», старт промышленного производства назначен на сентябрь.
Стало известно, когда в России появится первая вакцина от COVID-19
«Предполагаемый период предоставления регистрационного досье и государственной регистрации — август. Соответственно, промышленное производство, которое они для себя предполагают, — это сентябрь», — заявила Голикова на брифинге, посвященном ситуации с COVID-19 в России.
Она также отметила, что лидируют по возможным сркам выпуска вакцины, кроме института Гамалеи, по словам Голиковой, также ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора и Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток ФМБА России. По ее словам, «Вектор» незначительно отстает от Института Гамалеи: период клинических исследований здесь будет идти до сентября, госрегистрация по плану должна состояться в сентябре, и сразу после этого планируется запустить вакцину в промышленное производство. Институт вакцин и сывороток ФМБА России планирует провести клинические исследования в сентябре-декабре, в октябре-декабре представить регистрационное досье и к декабрю запустить промпроизводство, добавила Голикова.
Ранее глава Роспатента Григорий Ивлиев назвал сроки создания эффективной вакцины от коронавируса в России. По его словам, уже сейчас поданы десятки заявок на регистрацию средств защиты от COVID-19, а первое готовое к использованию будет разработано уже в июле.
Напомним, что в конце мая в России успешно провели испытания вакцины от коронавиурса на людях. Но неофициально — подопытными стали добровольцы из числа сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ. Все участники неофициальной вакцинации в порядке. Однако об успешности эксперимента можно будет говорить после того, как НИИ получит официальное разрешение на испытания.
Вакцину от нового коронавируса COVID-19 создаст Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток. Кроме того, в Петербурге разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса. Минобороны начинает испытания вакцины от коронавируса на военнослужащих-добровольцах, а в Германии и Великобритании к испытаниям на людях уже приступили. Еще в начале февраля глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что на разработку вакцины от COVID-19 уйдет около полутора лет. Позже также стало известно, когда в России планируют начать массовую вакцинацию от коронавируса.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 500 тысяч, в мире — 7, 5 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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