Стало известно, когда в России появится первая вакцина от COVID-19

Она также отметила, что лидируют по возможным сркам выпуска вакцины, кроме института Гамалеи, по словам Голиковой, также ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора и Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток ФМБА России. По ее словам, «Вектор» незначительно отстает от Института Гамалеи: период клинических исследований здесь будет идти до сентября, госрегистрация по плану должна состояться в сентябре, и сразу после этого планируется запустить вакцину в промышленное производство. Институт вакцин и сывороток ФМБА России планирует провести клинические исследования в сентябре-декабре, в октябре-декабре представить регистрационное досье и к декабрю запустить промпроизводство, добавила Голикова.