Данные получены по результатам тестирования на антитела к коронавирусу 650 тысяч человек в 46 регионах России. По словам Поповой, лучше всего иммунитет вырабатывается у детей — процент иммунных среди несовершеннолетних до 17 лет составляет почти 20%. У людей от 18 до 64 лет это 14%, старше 65-ти — 11%.

Всего на коронавирус проведено 13,5 миллионов тестов. По словам главы Роспотребнадзора, отмечается «четкая тенденция снижения темпов прироста» — а то, что количество бессимптомных носителей ежедневно составляет от 40 до 50%, говорит о высоком качестве тестирования.

Напомним, частные лабораторные службы выявили иммунитет к коронавирусу у 14-15% петербуржцев. Ранее комитет по здравоохранению заявлял, что этот показатель в городе «крайне низкий». Речь шла о 6% местных жителей, у которых были обнаружены антитела к COVID-19.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 490 тысяч, в мире — 7 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.