Клинические испытания будут проходить на базе института 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ, где и была разработана вакцина. Первая группа добровольцев уже 3 июня заселится в специальное медицинское учреждение при институте для углубленного обследования и подготовки к эксперименту. «Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата», — сообщили в Минобороны.

Напомним, в конце мая в России успешно провели испытания вакцины от коронавиурса на людях. Но неофициально — подопытными стали добровольцы из числа сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ. Все участники неофициальной вакцинации в порядке — они «здоровы, радостны, выполняют в полной мере свои обязанности как на работе, так и дома». Однако об успешности эксперимента можно будет говорить после того, как НИИ получит официальное разрешение на испытания. Позже также стало известно, когда в России планируют начать массовую вакцинацию от коронавируса.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 410 тысяч, в мире — 5 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 26 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, готова к смягчению — Собянин уже сообщил об отмене ограничений по COVID-19. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.