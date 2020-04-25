Всемирная организация здравоохранения выступила против введения «иммунных паспортов». Об этом сообщается в заявлении на сайте ВОЗ.
ВОЗ: переболевшие коронавирусом пациенты могут повторно заразиться
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Правительства некоторых стран начали выдвигать предположения, что обнаружение антител к вирусу SARS-CoV-2 могло бы стать основой для «иммунного паспорта» или «сертификата отсутствия риска», чтобы люди могли путешествовать или возвращаться на работу. Однако в ВОЗ заявили, что на данный момент нет никаких доказательств того, что люди, переболевшие COVID-19 и имеющие антитела, повторно не заразятся.
В организации уточнили, что развитие иммунитета к патогену посредством естественной инфекции — многоступенчатый процесс, который длится около одной-двух недель. Большинство исследований доказывают, что люди, переболевшие коронавирусом, получают антитела к нему. Однако пока что нет подтверждений тому, что присутствие антител к вирусу SARS-CoV-2 дает иммунитет к COVID-19.
Помимо этого, тесты по обнаружению антител к COVID-19 нуждаются в дальнейшей проверке для определения их точности и надежности. Так, неточные тесты могут либо не находить вирус у инфицированных, либо маркировать заразными людей, которые на самом деле здоровые. В ВОЗ уточняют, что подобные ошибки могут иметь серьезные последствия при борьбе с коронавирусом.
«Не существует достаточно доказательств эффективности иммунитета благодаря выработке антител, что гарантировало бы точность «иммунного паспорта» или «сертификата отсутствия риска». Люди, которые полагают, что иммунны к повторному заражению потому, что у них положительный тест на антитела, могут игнорировать руководства в области общественного здравоохранения. Таким образом, использование подобных сертификатов может увеличить риск продолжения распространения вируса», — подытожили в организации.
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