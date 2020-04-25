ВОЗ: переболевшие коронавирусом пациенты могут повторно заразиться

Помимо этого, тесты по обнаружению антител к COVID-19 нуждаются в дальнейшей проверке для определения их точности и надежности. Так, неточные тесты могут либо не находить вирус у инфицированных, либо маркировать заразными людей, которые на самом деле здоровые. В ВОЗ уточняют, что подобные ошибки могут иметь серьезные последствия при борьбе с коронавирусом.