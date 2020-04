Видео дня: музыкант из Петербурга устроил концерт для соседей на самоизоляции

Молодой человек выставил синтезатор на балкон, взял саксофон и сыграл свои версии популярных песен, среди которых были «Ветер перемен» и Adventure Of A Lifetime группы Coldplay. Прямой эфир выступления пока что доступен в аккаунте Евгения в Instagram, а также в сториз его соседей.

Музыкант также предложил запустить флэшмоб #концертнабалконе и призвал коллег выступать для своих близких, друзей, соседей и всех, кто находится рядом — например, в соседних квартирах — в этот сложный период карантина: «Дарите близким хорошее настроение и позитив! Тогда, карантин нам — ни по чём, и временные трудности мы преодолеем», — обратился он со своей странички в Instagram.

Также американская инди-рок группа Kings of Leon выпустила видео на новую песню Going Nowhere, в котором призвала слушателей соблюдать самоизоляцию, а участники легендарного бойз-бенда Backstreet Boys созвонились по видеосвязи, чтобы исполнить свой хит 1999 года I Want It That Way. Тем временем в России авторы YouTube-канала «КликКлак» Илья Прусикин и Эльдар Джарахов дали старт домашнему онлайн-конкурсу «Карантиновидение»-2020. В песенном состязании может принять участие любой желающий — все, что для этого нужно, придумать песню и записать ее в домашних условиях.



По состоянию на 1 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 2 777. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

