Названа дата открытия кинотеатров по всей России

«Чтобы мы дождались премьер, должны быть открыты все кинотеатры, иначе это будет связано с крупными коммерческими рисками и проблемами для правообладателей. Мы говорили о возможной дате открытия кинотеатров 15 июля, и дата продолжает оставаться для нас актуальной», — приводит «Интерфакс» слова Любимовой.

При этом министр отметила — Роспотребнадзор уже разработал правила работы кинотеатров в соответствии с требованиями безопасности, однако все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионах.

Напомним, ранее Роспотребнадзор совместно с Министерством культуры России установил правила работы кинотеатров в период пандемии коронавируса. В частности, билеты на места также будут продаваться с учетом социального дистанцирования не менее 1 метра, а для того, чтобы перед входами в кинозалы не образовывались очереди, запускать зрителей будут не менее чем за 15 минут до начала сеанса.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 610 тысяч, в мире — 9 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов — хотя с 15 июня в городе вновь заработали парикмахерские, библиотеки и мебельные. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.