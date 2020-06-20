Президент РФ Владимир Путин предложить продлить на июль и август федеральные и региональные надбавки для медицинских сотрудников, борющихся с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».
Путин предложил продлить выплату надбавок врачам до конца лета
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Фото: Shutterstock
«Полагаю необходимым еще два месяца, а именно июль и август сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом», ― заявил Путин на встрече с медиками в режиме видеоконференции. Он добавил, что риски и нагрузки для медработников сохраняются и сейчас, поскольку борьба с коронавирусом еще не закончилась.
Путин также сообщил, что дополнительные выплаты к зарплатам медиков должны быть учтены при расчете отпускных. «Нужно решить такой чувствительный вопрос, как отпускные. Тем более, что свои планы на летний отдых многие медицинские работники откладывают, переносят на более поздний срок. В этой связи считаю правильным поступить так, а именно все дополнительные выплаты к зарплате должны быть в обязательном порядке учтены при расчете отпускных для медицинских работников», ― добавил президент.
При этом не будет учитываться, когда в течение года специалисты будут уходить в отпуск. «Конечно, такое решение связано с дополнительной нагрузкой на региональные финансы. Это тоже понятно, поэтому мы окажем субъектам Федерации специальную поддержку на выплату этих денег», ― отметил Путин. Президент поручил правительству и Минздраву, в частности, держать вопрос выплат повышенных отпускных на постоянном контроле, чтобы не допустить никаких даже технических сбоев.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 570 тысяч, в мире — 8 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов — хотя с 15 июня в городе вновь заработают парикмахерские, библиотеки и мебельные. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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