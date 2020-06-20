Путин предложил продлить выплату надбавок врачам до конца лета

Путин также сообщил, что дополнительные выплаты к зарплатам медиков должны быть учтены при расчете отпускных. «Нужно решить такой чувствительный вопрос, как отпускные. Тем более, что свои планы на летний отдых многие медицинские работники откладывают, переносят на более поздний срок. В этой связи считаю правильным поступить так, а именно все дополнительные выплаты к зарплате должны быть в обязательном порядке учтены при расчете отпускных для медицинских работников», ― добавил президент.