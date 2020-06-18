Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила об 489 умерших от новой коронавирусной инфекции COVID-19 врачах. Это больше, чем в «Списке памяти», который медики ведут самостоятельно — в нем числятся 444 фамилии. Однако в пресс-службе ведомства озвученные Самойловой цифры опровергли, назвав их «неофициальными».
Глава Росздравнадзора заявила об 489 умерших от COVID-19 медиках. Пресс-служба ведомства назвала данные «неофициальными»
Как пояснили в пресс-службе Росздравнадзора, цифры, которые озвучила глава ведомства Анна Самойлова — неофициальная статистика смертности врачей от коронавируса. «Речь шла о данных, циркулирующих в сети интернет», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства. «В то же время каждый случай заболевания или гибели медицинского работника, заразившегося коронавирусом при исполнении служебных обязанностей, становится объектом внимания специальной комиссии, по ним проводится расследование», — добавили в Росздравнадзоре.
В конце мая Министерство здравоохранения РФ впервые огласило статистику смертности от новой коронавирусной инфекции среди российских медиков — тогда сообщалось о 101 погибшем. В «Списке памяти», который медики ведут самостоятельно, на данный момент числится 444 фамилии. По официальным данным, к 18 июня в России от COVID-19 скончались 7 660 человек.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 560 тысяч, в мире — 8 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов — хотя с 15 июня в городе вновь заработают парикмахерские, библиотеки и мебельные. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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