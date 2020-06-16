«Циркуляция вируса снизилась до минимальной и не превышает 1%, мы находимся на низшей точке заболеваемости. Кроме того, отмечаем еще одну положительную тенденцию — растет иммунная прослойка населения, она составляет 17–20%», — заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По данным на 16 июня, в России число случаев коронавируса достигло 545 458. За последние сутки заболевание диагностировано у 8 248 человек в 82 регионах. В Москве за все время заболевание диагностировано у 208 680 человек , в Петербурге — у 21 047, в Ленинградской области — 3 696.

Биотехнологическая компания BIOCAD намерена приступить к клиническим испытаниям на людях вакцины от коронавируса уже этим летом. Одновременно с ними к доклиническим исследованиям приступают в петербургском НИИ гриппа имени Смородинцева.

В конце апреля ученые Австралии и Тайваня обнаружили первую значительную мутацию нового коронавируса SARS-CoV-2. Позже генеральный директор биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов опроверг «злые» мутации коронавируса. По его словам, любое изменение вируса — это все равно одна и та же инфекция, которая «фактически приспосабливается к жизни» для предотвращения негативных последствий.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 540 тысяч, в мире — 8 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов — хотя с 15 июня в городе вновь заработают парикмахерские, библиотеки и мебельные. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.