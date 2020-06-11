Низкая смертность от коронавируса в России необычна, считают в ВОЗ

«Конечно, это необычно, что количество смертей относительно количества заражений очень низкое», — заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, подчеркнув, что средний возраст населения и система здравоохранения в России не сильно отличаются от европейских стран, где смертность от коронавируса выше.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил низкую смертность от коронавируса в России. Он заверил — статистика не занижается, и все дело в эффективной системе здравоохранения, а также объяснил, что статистика по коронавирусу основывается на большом количестве проведенных тестов на COVID-19, благодаря чему выявляют больше случаев заражения.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 490 тысяч, в мире — 7 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.