«ВОЗ получила сообщения о почти 7 миллионах случаях в мире и о почти 400 тысячах умерших. Хотя ситуация в Европе улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается», — заявил глава ВОЗ. По словам Гебрейесуса, в течение 9 из последних 10 дней в мире ежедневно регистрировалось более 100 тысяч новых заболеваний, а только в воскресенье, 7 июня, число диагностированных случаев COVID-19 превысило 136 тысяч за один день.

«Почти 75% вчерашних [воскресенье, 7 июня] случаев относились к 10 государствам, в основном в Америке и Южной Азии. Большинство стран Африки все еще испытывают рост случаев заболевания COVID-19. Мы видим также растущее число случаев COVID-19 в районах Восточной Европы и Центральной Азии», — отметил Гебрейесус.

Основным элементом реагирования на пандемию коронавируса остается отслеживание контактов — при этом цифровые инструменты контроля, по мнению главы ВОЗ, «могут быть проблематичными для частной жизни». «Требуется больше свидетельств относительно эффективности этих инструментов для отслеживания контактов. Мы призываем страны собирать эти свидетельства и вносить тем самым вклад в глобальную базу знаний», — добавил он.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 470 тысяч, в мире — 7 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 26 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.