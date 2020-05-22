Распространение коронавируса в России вышло на плато

«Нам удалось срезать пик эпидемии. Заболеваемость в сутки на пике, на максимальных цифрах была одной из самых низких в мире», — сообщила Попова в холе совещания с участием президента России Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке.

По состоянию на 22 мая, в России число случаев коронавируса достигло 326 448. За последние сутки заболевание диагностировано у 8 894 человек в 84 регионах. В Петербурге за все время зафиксировано 12 592 случая заболевания, выздоровели 2 859 человек, скончались 107.

Коечный фонд в больницах Петербурга, отведенных для больных коронавирусом, загружен на 89%. Это не позволяет перейти к снятию ограничений, введенных в городе для предотвращения распространения новой инфекции, заявляют в Смольном. Чтобы смягчить режим, должна быть свободна как минимум половина коек.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 5 миллионов человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.