Власти Москвы распространили режим самоизоляции на всех жителей города

Мэр Москвы Сергей Собянин вводит режим самоизоляции на всех жителей города. С 30 марта выйти на улицу можно будет только в том случае, если необходимо обратиться за экстренной помощью, совершить покупки в магазине или аптеке, а также вынести мусор. Выгуливать собак можно на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания. На работу также можно будет отправиться только по веским причинам. Аналогичные меры вводят власти Подмосковья.