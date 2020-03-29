Мэр Москвы Сергей Собянин вводит режим самоизоляции на всех жителей города. С 30 марта выйти на улицу можно будет только в том случае, если необходимо обратиться за экстренной помощью, совершить покупки в магазине или аптеке, а также вынести мусор. Выгуливать собак можно на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания. На работу также можно будет отправиться только по веским причинам. Аналогичные меры вводят власти Подмосковья.
Власти Москвы распространили режим самоизоляции на всех жителей города
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Фото: Shutterstock
При этом домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы. Речь идет только о том, что запрещено без веской причины передвигаться по городу.
В ближайшее время будет действовать умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Власти Москвы в ситуации с коронавирусом постепенно, но неуклонно будут ужесточать необходимый в этой ситуации контроль. Помимо этого, Собянин заявил, что москвичи с подтвержденным коронавирусом получат лекарства бесплатно. Бесплатные препараты также получат медики и другие специалисты, участвующие в противодействии распространения COVID-19. Доставлять препараты будет скорая помощь, сотрудники поликлиник или волонтеры.
Во время нахождения в людных местах граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метров (социальная дистанция). Эти ограничения не коснутся только поездок на такси, личном, служебном и общественном транспорте.
Мэрия Москвы обещает помочь жителям города, которые лишатся работы из-за коронавируса. Планируется выплачивать им по 19 500 рублей в месяц. Выплата будет назначена автоматически, заявлений писать не нужно.
По состоянию на 29 марта, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 1534. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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