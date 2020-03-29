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Власти Москвы распространили режим самоизоляции на всех жителей города

Мэр Москвы Сергей Собянин вводит режим самоизоляции на всех жителей города. С 30 марта выйти на улицу можно будет только в том случае, если необходимо обратиться за экстренной помощью, совершить покупки в магазине или аптеке, а также вынести мусор. Выгуливать собак можно на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания. На работу также можно будет отправиться только по веским причинам. Аналогичные меры вводят власти Подмосковья.

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При этом домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы.  Речь идет только о том, что запрещено без веской причины передвигаться по городу.

В ближайшее время будет действовать умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Власти Москвы в ситуации с коронавирусом постепенно, но неуклонно будут ужесточать необходимый в этой ситуации контроль. Помимо этого, Собянин заявил, что москвичи с подтвержденным коронавирусом получат лекарства бесплатно. Бесплатные препараты также получат медики и другие специалисты, участвующие в противодействии распространения COVID-19. Доставлять препараты будет скорая помощь, сотрудники поликлиник или волонтеры.

Во время нахождения в людных местах граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метров (социальная дистанция). Эти ограничения не коснутся только поездок на такси, личном, служебном и общественном транспорте.

Мэрия Москвы обещает помочь жителям города, которые лишатся работы из-за коронавируса. Планируется выплачивать им по 19 500 рублей в месяц. Выплата будет назначена автоматически, заявлений писать не нужно.

По состоянию на 29 марта, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 1534. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.


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Сабина Алиева,
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