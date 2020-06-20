Министерство науки и высшего образования запустило сервис для поступления в вузы

Так, через сервис «Госуслуги» можно подать документы в 54 российских вуза. При этом нет необходимости ждать результаты ЕГЭ, так как баллы сразу будут переданы в вузы и приемная комиссия распределит студентов в конкурсных списках. С помощью этого сервиса университеты будут принимать заявления о приеме на первом и втором этапах зачисления на бюджетные места для обучения в очной форме. Уточняется, что абитуриентам, поступающим на контрактной основе, нужно обратиться непосредственно в вуз через электронный сервис на его сайте.