Министерство науки и высшего образования запустило сервис «Поступление в вуз онлайн», дающий абитуриентам возможность подать документы в университеты онлайн. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Министерство науки и высшего образования запустило сервис для поступления в вузы
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Фото: Shutterstock
Так, через сервис «Госуслуги» можно подать документы в 54 российских вуза. При этом нет необходимости ждать результаты ЕГЭ, так как баллы сразу будут переданы в вузы и приемная комиссия распределит студентов в конкурсных списках. С помощью этого сервиса университеты будут принимать заявления о приеме на первом и втором этапах зачисления на бюджетные места для обучения в очной форме. Уточняется, что абитуриентам, поступающим на контрактной основе, нужно обратиться непосредственно в вуз через электронный сервис на его сайте.
Добавим, что сервис был создан ведомством совместно с Рособрнадзором и Минкомсвязи. Глава Минобрнауки Валерий Фальков анонсировал его запуск в конце марта.
Ранее стало известно о том, что с 20 июня российские абитуриенты смогут подать документы на поступление в вузы. При этом сделать это можно без результатов Единого государственного экзамена — они потребуются позже.
Напомним, дату начала подачи документов на поступление в вузы еще в конце мая назвал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. В 2020 году абитуриенты смогут сделать это с 20 июня. Единый государственный экзамен должен был начаться 8 июня, однако позже был официально перенесен на более поздний срок — сдача ЕГЭ в России стартует с 3 июля, обновленное расписание по всем предметам можно посмотреть здесь.
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