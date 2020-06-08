В 2020 году подать документы на поступление в вуз можно без результатов ЕГЭ

«Особенность этого года — возможность выпускникам школ уже с 20 июня подавать заявления о поступлении в вузы, причем сделать это можно будет и дистанционно, а по итогам сдачи ЕГЭ представить свой результат», — сказал премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

Премьер-министр напомнил, что в этом году ГИА и ЕГЭ разделаются — все выпускники 9-х и 11-х классов получат аттестаты без сдачи экзаменов. Те их них, кто изъявит желание продолжить обучение в среднепрофессиональных образовательных организациях, будут зачислены по результатам аттестата. При этом те школьники, которые хотят получить высшее образование, могут сдать ЕГЭ — на данный момент таких более 736 тысяч.

«29 и 30 июня состоится пробный экзамен. Мы проверим без участия детей, насколько технически отлажена система. Основной же экзаменационный период пройдет с 3 по 23 июля. Еще два дня, 24 и 25 июля, резервируем для ребят, у кого, например, в один день совпадут два экзамена. Кроме того, у тех школьников, которые по уважительным причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июле, будет возможность сдать экзамены в августе», — добавил Мишустин.

Напомним, дату начала подачи документов на поступление в вузы еще в конце мая назвал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. В 2020 году абитуриенты смогут сделать это с 20 июня. Единый государственный экзамен должен был начаться 8 июня, однако позже был официально перенесен на более поздний срок — сдача ЕГЭ в России стартует с 3 июля, обновленное расписание по всем предметам можно посмотреть здесь.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 470 тысяч, в мире — 7 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 26 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.