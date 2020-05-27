«Мы решили так же, как и в прошлом году, предоставить возможность всем абитуриентам начиная с 20 июня подавать заявления в вузы о поступлении на соответствующие направления или специальности, то есть особенностью этого года будет, что до сдачи ЕГЭ можно уже подать заявление. Начиная, еще раз повторяюсь, с 20 июня до 17 августа», — рассказал Фальков.

В 2020 году Единый государственный экзамен должен был начаться 8 июня, однако позже был официально перенесен на более поздний срок — сдача ЕГЭ в России стартует с 3 июля, обновленное расписание по всем предметам можно посмотреть здесь.

Регламент проведения выпускных экзаменов также изменится — Рособрнадзор и Минпросвещения постановили рассаживать выпускников зигзагом на большом расстоянии друг от друга, а перед входом на экзамен проводить замер температуры тела и санитарную обработку рук.

Кроме того, обязательные экзамены по русскому и математике для 9-х классов было решено отменить, итоговые оценки выставят на основании годовых. Незадолго до принятия решения глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал перенести сроки сдачи ЕГЭ в России на август-сентябрь 2020 года.

Все университеты России ушли на внеплановые каникулы с 28 марта по 5 апреля из-за распространения коронавируса Covid-2019. Негосударственным вузам было рекомендовано освободить студентов от посещений. С 23 марта все школы России также ушли на каникулы.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 360 тысяч, в мире — 5 миллионов человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.