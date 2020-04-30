Ученые создали сайт, прогнозирующий окончание пандемии коронавируса в разных странах мира

Расчеты основываются на количестве зараженных, умерших и выздоровевших людей, а также на интенсивности социальных контактов и среднем инкубационном периоде. При этом при составлении прогнозов не учитываются все факторы, которые могут повлиять на сроки окончания эпидемии коронавируса в той или иной стране.

Так, в России с вероятностью 97% эпидемия коронавируса закончится 23 мая, а со стопроцентной вероятностью — примерно 4 августа. В США окончание прогнозируют к 13 сентября, в Италии — только к 10 октября. Во всем мире окончание пандемии с вероятностью 97% ожидают к 30 мая, а со 100% вероятностью — к концу 2020 года.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об «очень большом» риске возникновения второй волны коронавируса в России. По его словам, страна избежала катастрофического сценария развития эпидемии «не чудом, а благодаря принятым мерам» — поэтому снимать их нужно осторожно.

По состоянию на 30 апреля, в России число случаев коронавируса превысило 100 тысяч, достигнув значения 106 498. За последние сутки заболевание диагностировано у 7 099 человек в 85 регионах. Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 миллиона человек.

Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.