Это не граффити! Гид по понятиям и жанрам уличного искусства (и примеры с петербургских стен)

В Петербурге уже несколько месяцев обсуждают закон о легализации стрит-арта, а горожане оттирают монетками любимые работы уличных художников, закрашенные коммунальными службами. Несмотря на интерес к искусству на городских стенах, петербуржцы, парламентарии и СМИ до сих пор путают жанры уличного искусства. «Собака.ru» попросила куратора и сооснователя Института исследования стрит-арта Альбину Мотор разъяснить «по понятиям» как отличить стрит-арт от паблик-арта, а неомурал от визуальной пропаганды?

Работа Максима Има

Граффити Самека

Граффити группы «Осколки»



Граффити Как выглядит? Рисунки, похожие на профессиональные книжные иллюстрации, — это не граффити. Граффити — это тег или шрифтовая композиция с именем автора или названием команды, к которой он принадлежит. Пример: анонимная группа «Осколки», у которых сформировался собственный «ломаный», навеянный русским авангардом стиль надписей. Еще один вариант граффити — мультяшный персонаж. Самый распространенный в Петербурге — человечек художника Самка, который поселился на стенах почти каждого городского района (особенно их много на набережной Смоленки в районе Уральской улицы). К культуре граффити относится и стикер-бомбинг. Для кого? Для своих. Граффити — это глобальная субкультура и способ общения внутри сообщества. Райтеров не волнует, поймут ли их работы горожане. Граффити — нелегальная практика, и в этом ее суть.

Стрит-арт Как выглядит? Рисунки, инсталляции, постеры и трафареты — стрит-арт может выглядеть как угодно. Это несогласованная интервенция художника в городское пространство, работу могут закрасить коммунальщики уже через пару часов. В отличие от паблик-арта, стрит-арт никто не заказывает, а художник может быть анонимным. Для кого? Для всех, кто успеет увидеть. В отличие от граффити, стрит-арт-работы понятны широкому кругу и популяризируют идею свободного высказывания или действия.

Павел Шугуров. «Ангел Победы»

Работа проекта «Сеть», которая в 2014 году появилась на набережной Обводного канала

Визуальная пропаганда Как выглядит? Если вы видите на брандмауэре изображение исторических персон или прославление военных побед — это визуальная пропаганда. В этом направлении работает художник Павел Шугуров, патриотические работы на стенах Петроградской стороны — его рук дело. Для кого? Для широких слоев населения.

Мозаика на корпусе НИИ цитологии РАН

Монументальное искусство Как выглядит? Масштабное произведение искусства, выполненное по академическим канонам профессионалами-монументалистами на заказ. Стрит-арт и даже паблик-арт работают с актуальной повесткой, а монументальное искусство — вне времени. Например, мозаики, которые украшают ТЮЗ, мозаичные панно на станциях метрополитена — это монументальное искусство. Для кого? Для вечности.

Александр Blot «Слышать самого себя», работа находится во дворе бара «Мачты»

Работа Стаса Багса для фестиваля «Арт-проспект» в 2016 году. Фото Павла Герасименко

Паблик-арт Как выглядит? Произведение искусства в форме масштабной росписи, объекта, инсталляции, перформанса, которое выполнено для общественного пространства профессионалами. Стиль и жанр изображения могут быть любыми. Для кого? Для фестиваля или города. У паблик-арта, в отличие от стрит-арта, всегда есть заказчик, а автор не скрывает свое имя. В Петербурге проходит международный «Арт-проспект», в котором участвуют такие петербургские художники, как Андрей Люблинский и Стас Багс.

Алексей Канунников и Роман Мураткин. Арт-проект для ЖК «Граффити»

Алексей Канунников и Роман Мураткин. Арт-проект для ЖК «Граффити»

Неомурализм Как выглядит? Масштабный рисунок на стене или брандмауэре, иногда высотой несколько метров. Для создания нео-муралов используют подъемную технику, проекторы и много дорогих художественных материалов, поэтому они редко бывают «партизанскими». Для кого? Для заказчика. Неомуралы делают чаще стрит-артисты, чем художники-монументалисты. Жанр востребован у застройщиков многоэтажных жилых комплексов: огромный красочный рисунок освежает однотипную архитектуру.