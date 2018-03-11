Петербургский художник повесил в центре города картину по мотивам фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Уличный художник Миша Маркер разместил в центре Петербурга новую картину по мотивам фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». На плакате написано «Нам билбордов не хватит спрашивать».

В фильме рассказывается о женщине, которая спустя несколько месяцев после убийства ее дочери арендует три рекламных билборда и оставляет на них послание главе полиции, не сумевшему найти преступника.

Миша Маркер — автор картин о карьеристах на Невском проспекте, о кризисе на пересечении улиц Марата и Социалистической, а также о петербургской полиции.