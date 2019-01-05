На Суворовском проспекте в Петербурге появилась «дверь в советский Новый год»

Уличный художник из Алма-Аты Паша Кас посвятил свою новую стрит-арт работу воспоминаниям о праздновании Нового года в СССР. На стене дома на углу Суворовского и Невского проспектов изображена приоткрытая дверь, за которой девочка в школьной форме с узнаваемым фартучком наряжает праздничную елку.

В 2017 году Паша Кас представил свой манифест современного искусства при поддержке галереи Anna Nova. Уличный художник опубликовал видеопослание «Привет Дэмиену Хёрсту», в котором обратился к творчеству современного художника — Паша погрузился в аквариум, и сквозь толщу воды и стекла пытался донести послание собравшейся публике. В 2016 году на стене дома на улице Маяковского, 11 , где жил Даниил Хармс, Паша Кас и уличный художник Павел Мокич нарисовали граффити с изображением писателя. Работа была приурочена к 74-летию со дня смерти литератора. В сентябре прошлого года изображение Моны Лизы в образе дворника, которое поместил на стену здания на улице Жуковского, 49 Паша Кас еще в 2016 году, закрасили, тем самым уничтожив. Это не первый случай борьбы с современным искусством на улицах Петербурга.