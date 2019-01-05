На Суворовском проспекте в Петербурге появилась «дверь в советский Новый год»
В Петербурге на пересечении Суворовского и Невского проспектов появилась «дверь в советский Новый год». Изображение стало новой работой уличного художника Паши Каса.
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@pashacas
Уличный художник из Алма-Аты Паша Кас посвятил свою новую стрит-арт работу воспоминаниям о праздновании Нового года в СССР. На стене дома на углу Суворовского и Невского проспектов изображена приоткрытая дверь, за которой девочка в школьной форме с узнаваемым фартучком наряжает праздничную елку.
В 2017 году Паша Кас представил свой манифест современного искусства при поддержке галереи Anna Nova. Уличный художник опубликовал видеопослание «Привет Дэмиену Хёрсту», в котором обратился к творчеству современного художника — Паша погрузился в аквариум, и сквозь толщу воды и стекла пытался донести послание собравшейся публике. В 2016 году на стене дома на улице Маяковского, 11 , где жил Даниил Хармс, Паша Кас и уличный художник Павел Мокич нарисовали граффити с изображением писателя. Работа была приурочена к 74-летию со дня смерти литератора. В сентябре прошлого года изображение Моны Лизы в образе дворника, которое поместил на стену здания на улице Жуковского, 49 Паша Кас еще в 2016 году, закрасили, тем самым уничтожив. Это не первый случай борьбы с современным искусством на улицах Петербурга.
Самым громким эпизодом стало закрашивание портрета главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. В итоге художники из объединения HoodGraff уничтожили рисунок и заявили, что больше не будут его восстанавливать. Напомним, в ноябре знаменитое изображение лидера музыкальной группы ДДТ Юрия Шевчука не дожило до своего двухлетия. Будку, на которой оно располагалось, закрасили в желтый цвет. После этого авторы граффити с Шевчуком, белорусская команда HoodGraff, изобразили кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Как говорится, и тебя вылечат, и меня вылечат. В ноябре 2018 года еще один петербургский художник представил свою новую работу — Макс Отто разместил в метро карту, где вместо станций указаны отделения полиции.
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