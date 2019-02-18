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В Петербурге появился новый стрит-арт о свободе человека — его закрасили почти сразу

Уличный художник Паша Кас нарисовал в Петербурге новый стрит-арт «Окно в другую реальность». Он изобразил два окна, выходящих на пляж. Решетки на одном из окон раздвинуты. Художник пишет, что его работа посвящена свободе человека. 

«Нас пытаются ограничить в свободе, поставить границы и установить надзор — но я пришел к мысли, что на каждый запрет есть обходной путь. Мы всегда найдем лазейки и раздвинем решетки, чтобы быть свободными.
Пока есть свобода в голове - никакие решетки нас не остановят, не хватит камер за нами углядеть. Мы будем делать свое дело, строить тот мир, в котором хотим жить!», — заявил художник. 

Стрит-арт находился на Невском проспекте, 113. Telegram-канал «Протестный Петербург» сообщил, что его закрасили практически сразу после появления. 

  • Фото: Анна Большакова

Паша Кас — автор граффити «Дверь в советский Новый год», которое просуществовало несколько дней, прежде чем от него избавились коммунальщики. Затем петербуржцы вооружились монетками и оттерли краску, восстановив рисунок. 


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