В Петербурге появился новый стрит-арт о свободе человека — его закрасили почти сразу
Уличный художник Паша Кас нарисовал в Петербурге новый стрит-арт «Окно в другую реальность». Он изобразил два окна, выходящих на пляж. Решетки на одном из окон раздвинуты. Художник пишет, что его работа посвящена свободе человека.
«Нас пытаются ограничить в свободе, поставить границы и установить надзор — но я пришел к мысли, что на каждый запрет есть обходной путь. Мы всегда найдем лазейки и раздвинем решетки, чтобы быть свободными.
Пока есть свобода в голове - никакие решетки нас не остановят, не хватит камер за нами углядеть. Мы будем делать свое дело, строить тот мир, в котором хотим жить!», — заявил художник.
Стрит-арт находился на Невском проспекте, 113. Telegram-канал «Протестный Петербург» сообщил, что его закрасили практически сразу после появления.
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Фото: Анна Большакова
Паша Кас — автор граффити «Дверь в советский Новый год», которое просуществовало несколько дней, прежде чем от него избавились коммунальщики. Затем петербуржцы вооружились монетками и оттерли краску, восстановив рисунок.
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